Bayern an nächstem Chelsea-Star dran +++ Milan holt Leverkusen-Stürmer

Nach Christopher Nkunku soll Bayern München auch Interesse an Nicolas Jackson zeigen. Der in der Offensive vielseitig einsetzbare 24-Jährige wäre eine Option, sollte Chelsea sich bereit erklären, den Senegalesen auszuleihen. Jedoch sollen die Blues einen definitiven Verkauf bevorzugen, auch Newcastle und vor allem Aston Villa seien mit dem Spieler und dem Klub in Kontakt. (nih)
Nicolas Jackson 🇸🇳
Alter: 24 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 50 Mio. Euro
Bilanz 2024/25: 37 Spiele, 13 Tore, 6 Assists
Quelle: Florian Plettenberg I Fabrizio Romano
