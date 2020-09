Digital

Technik

LG Wing: Das kann das wohl verrückteste Smartphone des Jahres 2020



LG hat gerade das wohl verrückteste Handy des Jahres vorgestellt

LG ist in der Vergangenheit mit seinen Smartphones immer wieder Experimente bezüglich Form und Funktion eingegangen. Mit dem LG Wing setzt der Konzern diese Tradition fort.

Lange war es in der Handy-Welt bezüglich Design eher langweilig. Seit nun etwas mehr als einem Jahr liefern sich Samsung, Huawei und Motorola ein Wettrennen mit faltbaren Smartphones. Mehrere Bildschirme – oder ein möglichst grosser – sollen Handys für Multitasking fit machen. LG hat nun seine Vorstellung davon präsentiert, wie so ein Gerät auszusehen hat.

Und zwar so: Bild: LG

Jep, das ist ein Smartphone mit einem, ähm, drehbaren Display:

Bild: LG

Und so sieht das Teil von hinten aus, wenn es aufgeklappt ist: Bild: LG

Okay. Nachdem wir alle innerlich über den naheliegenden Witz «Sieht aus wie ein Kreuz, damit kannst du Vampire jagen» geschmunzelt haben, stellt sich natürlich die Frage:

«Wozu soll dieses Teil bitteschön gut sein?!»

Grundsätzlich soll das LG Wing dem Nutzer dank des zweiten Bildschirms einige Dinge erleichtern respektive dessen Produktivität erhöhen. Gleichzeitig soll sich aber auch die eine oder andere neue Möglichkeit ergeben. LG hat sich dazu ein paar Gedanken gemacht und präsentiert einige Szenarien, in denen ein solcher Formfaktor nützlich sein soll:

Filmen

Bild: LG

LG möchte mit dem Wing Gimbals für Smartphones überflüssig machen. Dafür soll eine Kamera mit Gimbal-Stabilisierung sorgen. Allerdings kann auch LG keine technischen Wunder vollbringen: Zwar messen sechs verbaute Sensoren die Bewegung, für die nötige Gegenbewegung sorgt dann aber keine Hard-, sondern Software.

Auf dem zweiten Bildschirm hat LG dafür eine für Gimbals typische Steuerung integriert: Mit dem virtuellen Joystick soll man sogar den Kamerawinkel kontrollieren können.

Wie genau das funktionieren soll, lässt LG unerwähnt. Vermutlich wechselt die Software einfach zwischen den verschiedenen Brennweiten, um den Eindruck zu vermitteln, der Bildausschnitt bewege sich tatsächlich nach links oder rechts.

Insgesamt bietet die Gimbal-Funktion fünf verschiedene Modi:

Joystick

Follow Mode

Pan Follow Mode

First Person View Mode

Lock

Videos und Fotos bearbeiten

Bild: LG

Erleichtern soll der zweite Bildschirm auch die Bearbeitung von Fotos und Videos. Während auf dem oberen Bildschirm das Ergebnis angezeigt wird, finden sich unten die Bearbeitungstools. Bei Videoprogrammen befindet sich unten sogar die Timeline. So muss man nicht mehr zwischen verschiedenen Fenstern hin und her wechseln, ganz wie bei einem Desktop-Computer.

Videos ungestört gucken

Bild: LG

LG ist der Meinung, dass es viel angenehmer sei, Videos zu schauen, wenn man das Handy senkrecht halten kann. Ein weiterer Vorteil soll sein, dass man nicht von Steuerelementen oder Push-Nachrichten gestört wird. (Wobei Streaming-Dienste wie Netflix Letzteres standardmässig unterbinden).

Bild: LG

Zumindest für YouTube ist diese Funktion sicher nützlich, da man so gleichzeitig das Video und die Kommentare anschauen kann. Damit zeigt sich auch, dass sich das Wing eher an die junge Generation richtet.

Navigieren

Bild: LG

Beim Navigieren soll das LG Wing vor allem im Auto ein Vorteil sein. So kann man auf dem zweiten Bildschirm unter anderem Anrufe entgegennehmen oder Musik steuern. So hat man nicht das Problem, dass die Navigationsanzeige überlagert oder durch Push-Nachrichten gestört wird.

Bild: LG

Nützlich dürfte das wohl nur bei älteren Autos sein. Bei neueren Fahrzeugen kann man das Handy schliesslich mit dem internen System des Autos verbinden.

Gamen

Bild: LG

Es war bereits ein Ansatz, den Nintendo mit dem Nintendo DS verfolgt hat: Zwei Bildschirme sollen mehr Möglichkeiten beim mobilen Gamen eröffnen. Die naheliegendste ist dabei, dass auf dem kleinen Screen Dinge wie Karten oder das Item-Menü angezeigt werden. Das grosse Aber ist hier, ob die Game-Entwickler mitziehen und das LG Wing unterstützten.

Etwas nebenbei nachschlagen

Man guckt ein Video und will einen Begriff, den man nicht kennt, googeln. Oder man guckt ein Rezeptvideo auf YouTube und will nebenbei gleich die Zutatenliste auf einer separaten App hinterlegen. Ungefähr so stellt sich LG den weiteren Nutzen des zweiten Bildschirms im Alltag vor.

Wie stabil ist das Ding?

Bild: LG

Laut LG hält der Mechanismus über 200'000 Drehungen aus. Staub soll dabei kein Problem sein; das Gerät ist staub- und spritzwasserfest (IP54).

Bild: LG

Tatsächlich sei das LG Wing sogar nach neun Punkten des Militärstandards (MIL-STD-810G) zertifiziert, sagt LG. So hält es angeblich auch einen Sturz aus 1,2 Meter aus. Beim Test wurden dabei 26 verschiedene Fallwinkel erprobt – das LG Wing soll sogar einen Sturz auf den abgerundeten Displayrand überstehen. Hier hat LG sicher aus den anfänglichen Fehlern von Samsung und dem Galaxy Fold gelernt.

Was leistet das Wing?

Bei der Leistung darf man das LG Wing durchaus im High-End-Bereich ansiedeln, wenn auch eher am hinteren Ende der Specs-Rangliste. So löst das OLED-Display beispielsweise «nur» mit 1080 x 2460 Pixeln auf. Ebenfalls gibt es keine erhöhte Bildwiederholungsrate, was aber angesichts von zwei Bildschirmen wohl sinnvoller sein dürfte.

Bild: LG

Beim Prozessor gibt's mit dem Snapdragon 765G einen aktuellen Prozessor, wenn auch nicht den leistungsfähigsten aus dem Qualcomm-Portfolio. Für den Alltag dürfte dies dennoch genug sein. Spannend wird, ob der Prozessor beide Bildschirme respektive parallel laufende Apps ruckelfrei bewältigen kann.

Dazu gibt es noch 8 GB RAM und einen Akku, der mit 4000 mAh nicht ausserordentlich gross ausgefallen ist. Womöglich auch, um Gewicht zu sparen, denn mit 260 Gramm ist das LG Wing nicht so ein Leichtgewicht wie das kürzlich vorgestellte LG Velvet.

Die wichtigsten Daten

Chip: Qualcomm Snapdragon 765G 5G

Qualcomm Snapdragon 765G 5G Speicher: 8GB RAM / 128 oder 256GB ROM / microSD (bis zu 2TB)

8GB RAM / 128 oder 256GB ROM / microSD (bis zu 2TB) Display: Hauptbildschirm: 6.8 Zoll FHD+ P-OLED (2,460 x 1,080 / 395ppi), 20.5:9

Zweiter Bildschirm: 3.9 Zoll G-OLED (1,240 x 1,080 / 419ppi),1.15:1

Hauptbildschirm: 6.8 Zoll FHD+ P-OLED (2,460 x 1,080 / 395ppi), 20.5:9 Zweiter Bildschirm: 3.9 Zoll G-OLED (1,240 x 1,080 / 419ppi),1.15:1 Akku: 4000 mAh mit QuickCharge und kabellosem Laden

4000 mAh mit QuickCharge und kabellosem Laden Hauptkamera : Ultra High Resolution (64MP OIS Wide (F1.8 / 78°/ 0.8µm)

13MP Ultra Wide (F1.9 / 117° / 1.0µm)

12MP Ultra Wide Big Pixel (F2.2 / 120° / 1.4µm)



: Ultra High Resolution (64MP OIS Wide (F1.8 / 78°/ 0.8µm) 13MP Ultra Wide (F1.9 / 117° / 1.0µm) 12MP Ultra Wide Big Pixel (F2.2 / 120° / 1.4µm) Selfie-Popup-Kamera: 32MP Wide (F1.9 / 79.6° / 0.8µm)

32MP Wide (F1.9 / 79.6° / 0.8µm) Software: Android 10 (bei Auslieferung)

Android 10 (bei Auslieferung) Masse: 169.5 x 74.5 x 10.9 mm (260g)

Preis und Verfügbarkeit

Für die Schweiz gibt es weder ein Erscheinungsdatum noch einen Preis. In Deutschland soll das LG Wing im November für 1099 Euro (UVP) in Aurora Grey und Illusion Sky erscheinen.

Hält sich LG an dieselbe Preispolitik wie beim im Juni vorgestellten LG Velvet, dürfen wir in der Schweiz einen Preis erwarten, der in etwa dem jetzigen Eurokurs entspricht.

Was hältst du vom LG Wing? Ich bin begeistert! Das sieht spannend aus. Für gewisse Leute sicher interessant. Was für ein Blödsinn!

Mehr Digital:

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

21 Male, als Leute versuchten, Spiegel zu fotografieren. Wie funktioniert ein Münztelefon? Ein 16-Jähriger will es herausfinden: Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter