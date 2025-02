«Wenn Grok 3 ausgereift und stabil ist, was wahrscheinlich in ein paar Monaten der Fall sein wird, werden wir Grok 2 als Open Source veröffentlichen.»

Techmilliardär Elon Musk lanciert im Wettbewerb mit der ChatGPT-Entwicklerfirma OpenAI die nächste Version des KI-Chatbots Grok seiner Firma xAI. In einem Live-Stream hiess es, dass Grok 3 in standardisierten Tests besser abgeschnitten habe als die Konkurrenz.

Darum stürzen die Tesla-Verkäufe ab

Teslas Verkaufszahlen brechen ein. In der Schweiz, in Europa, in Australien. Schlägt der Musk-Effekt nun voll durch?

Nur noch 240 Teslas kamen hierzulande im Januar auf die Strassen. 27 Prozent weniger als im Januar vor einem Jahr. In anderen europäischen Ländern fällt der Absturz noch weit deutlicher aus: In Spanien sind die Tesla-Verkäufe um 75 Prozent eingebrochen, in Frankreich um 63 Prozent und in Deutschland resultiert ein Minus von 60 Prozent gegenüber Januar 2024. Gleichzeitig legte der gesamte deutsche E-Auto-Markt um über 50 Prozent gegenüber Januar 2024 zu. Es werden also mehr E-Autos gekauft, aber weniger Teslas.