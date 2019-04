Digital

TV

UPC-TV-Nutzer können neu in der TV Box Nutzerprofile mit eigener Senderreihenfolge erstellen



Bild: watson

UPC spendiert seiner TV Box eine nützliche Funktion, auf die du schon lange gewartet hast

Die neue UPC-TV-Box ist seit Herbst 2018 verfügbar. Nun erhält sie ein wichtiges Update. Es soll das Fernsehen deutlich bequemer machen.

UPC (ehemals Cablecom) erweitert seine TV Box um eine längst überfällige und äusserst praktische Funktion: Mit dem neusten Update können TV-Kunden mehrere Nutzerprofile einrichten. Für jedes Profil lässt sich eine frei wählbare Senderliste erstellen. Dies ist vor allem für Mehrpersonenhaushalte praktisch, da so jedes Familien- oder WG-Mitglied ein individuelles Profil bzw. eine dem eigenen Geschmack entsprechende Senderreihenfolge nutzen kann.



TV-Kunden erhalten das Update laut UPC am 3. April, also heute Mittwoch: «Das Update gibt dir die Möglichkeit, Benutzerprofile in deinem TV-Account zu erstellen. Diese können verwendet werden, um einige Bereiche zu individualisieren», schreibt UPC.



Konkret können sich UPC-TV-Nutzer auf die folgenden Features freuen:



Nutzer können im persönlichen Profil eine eigene Senderliste erstellen, um Favoriten zu speichern und die Sender frei zu sortieren. Die personalisierte Senderreihenfolge wird auch im TV Guide übernommen.

Die Merkliste und die Funktion Weiterschauen sind für jedes Profil individuell. Wenn also ein Film im Nutzerprofil A geschaut und pausiert wird, hat dies keinen Einfluss auf die Weiterschauen-Position im Profil B.



Alle Nutzerprofile sind verfügbar auf der UPC TV Box, den TV-Apps für Android, iOS und Windows sowie im Browser auf UPC TV Web.

Sobald das Update verfügbar ist, erscheint diese Meldung auf dem TV.

bild: watson

Nun kann z.B. jedes Familienmitglied ein persönliches Nutzerprofil einrichten. bild: watson

Zunächst wählt man seine favorisierten Sender aus. bild: watson

Für jedes Nutzerprofil kann man die Senderreihenfolge individuell festlegen bild: watson

Jeder Nutzer im Haushalt kann so seine persönliche Senderliste festlegen und hat einen übersichtlicheren TV Guide bild: watson

Beim Einrichten des Profils wird man nach seinen Lieblings-Genres gefragt. Diese Auswahl wird für eine erste personalisierte Empfehlung von Sendungen, Filmen und Serien genutzt. bild: watson

Zuletzt kann man weitere Profil-Einstellungen nach seinem Geschmack anpassen. bild: watson

Etwa die Menü-Sprache für das persönliche Profil ... bild: watson

... oder ob man stan­dard­mä­ssig Untertitel aktiviert haben möchte. bild: watson

Erstellte Nutzerprofile lassen sich bequem mit dem Button an der Seite der Fernbedienung aufrufen und verwalten. bild: watson

Per Klick auf den Button wechselt man schnell zwischen den Profilen. bild: watson

In der Voreinstellung wird beim Einschalten das nicht personalisierte, sprich das gemeinsam verwendete Standard-Profil genutzt. Man kann aber auch ein personalisiertes Profil als Standard auswählen.

bild: watson

Das Fazit: Was bei Streamingdiensten wie Netflix längst üblich ist – für jeden Mitbewohner ein persönliches Profil – hält nun auch bei UPC Einzug. Es ist ein kleines, aber feines Update, auf das vermutlich einige Nutzer seit langem gewartet haben. Insbesondere für Fremdsprachige, Blinde sowie Seh- oder Hörgeschädigte ist die Profil-Funktion mit personalisierten Einstellungen (Untertitel, Audiodeksription) mehr als eine technische Spielerei.



Bleibt zu hoffen, dass UPC am Ball bleibt und bald weitere Verbesserungen nachreicht. So lässt sich etwa das Replay-Programm noch immer nicht nach News, Filmen, Serien oder Genres sortieren und Dolby Digital für ein räumliches Klangerlebnis funktioniert laut diversen Meldungen im UPC-Nutzerforum nach wie vor nicht richtig.

(oli)

