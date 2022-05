«Blut klebt an Ihren Händen»: Hacker zeigen Antikriegsbotschaften im russischen Fernsehen

Statt Informationen zum laufenden Programm sollen auf russischen Fernsehern Antikriegsbotschaften zu sehen sein, berichten Medien. Auch der Videodienst Rutube sei gehackt worden.

Russisches Fernsehen am Montag: Statt Programminfos sind offenbar Botschaften der Hacker zu sehen. bild: twitter / @RacursUa

Hacker sollen laut Medienberichten über die Programminformationen von russischen TV-Sendern Antikriegsbotschaften verbreiten. Das berichtet unter anderem die ukrainische Zeitung Rakurs, die sich auf Informationen der russischen Oppositionspolitikerin und Moderatorin Xenija Sobtschak beruft. Auf russischsprachigen Twitter-Accounts werden Bilder geteilt, auf denen TV-Sender mit den Botschaften zu sehen sind.

Das Original-Bild wurde von uns per Google Lens übersetzt: Die TV-Hacker verbreiten anscheinend über die Programminformationen die Botschaft: «Das Blut Tausender Ukrainer und Hunderter ihrer getöteten Kinder klebt an Ihren Händen.»

Die ganze Nachricht lautet: «Das Blut Tausender Ukrainer und Hunderter ihrer getöteten Kinder klebt an Ihren Händen. Fernsehen und Behörden lügen. NEIN zum Krieg!» Die Botschaft soll unter anderem Kunden des russischen Telekommunikationskonzerns Rostelecom angezeigt werden.

Auch auf Telegram finden sich Videos, welche die augenscheinlich gehackten russischen TV-Sender zeigen.

Ausserdem sollen Hacker am Morgen den russischen Videodienst Rutube angegriffen haben, der zu Rostelecom gehört. Bis jetzt (Stand: 09:40 Uhr) ist der Dienst nicht erreichbar. Die Entwickler hatten laut Rakurs mitgeteilt, «den Vorfall lokalisiert» zu haben.

Russische TV-Sender wurden schon zuvor gehackt: Laut der britischen BBC ist bestätigt, dass es Anonymous-Aktivisten bereits kurz nach Kriegsbeginn gelang, das russische Fernsehen zu hacken und für zwölf Minuten das Programm zu übernehmen. Der Hack wurde in einem kurzen Videoclip festgehalten, in dem das normale Programm durch Bilder von Bombenexplosionen in der Ukraine unterbrochen wird und Soldaten über die Schrecken des Konflikts sprechen. Die BBC stöberte die Frau auf, die das Video zuerst in den sozialen Medien veröffentlicht hatte. Sie lebt in den USA und erhielt es von ihrem in Russland lebenden Vater.



Die Frau erzählte der BBC: «Mein Vater rief mich an, als es passierte, und sagte: ‹Oh mein Gott, sie zeigen die Wahrheit!› Also habe ich ihn dazu gebracht, es aufzunehmen und ich habe den Clip online gestellt.»



Das besagte Video:



Mitte März wurde Putins öffentlicher Auftritt im Moskauer Luschniki-Stadion vom Staatsfernsehen abrupt unterbrochen – offiziell wegen eines technischen Fehlers. Anonymous-Aktivisten behaupteten damals, sie hätten die Finger im Spiel gehabt und eine technische Störung provoziert.



Die Militärparade zum Nationalfeiertag wird im Fernsehen gezeigt

Russland begeht heute seinen wichtigsten Nationalfeiertag mit der traditionellen Militärparade zum «Tag des Sieges» über Nazideutschland. Millionen Russen verfolgen die Parade und die Rede Wladimir Putins zu Hause an ihren Fernsehgeräten.

Die mutmasslichen Hacks sind nicht die ersten Angriffe Cyberkrimineller gegen russische Medienportal. Im Februar zum Beispiel waren mehrere Webseiten russischer Medienunternehmen gehackt worden. Auf den Startseiten der Nachrichtenportale Kommersant, Izvestia, TASS, Forbes und Takik Dehl prangte ein Aufruf, in dem dazu aufgefordert wurde, «den Wahnsinn zu stoppen und Söhne und Ehemänner nicht in den sicheren Tod zu schicken».



(t-online, sha, oli)​