Schwurbler, Outing oder Trennung? Wir haben ChatGPT 7 schwierige Briefe verfassen lassen

team watson

Die Ergebnisse von maschinell erlernten Algorithmen haben uns in den vergangenen Tagen bereits überrascht. Wir haben uns kurz vor Weihnachten auf der Redaktion gefragt: Kann uns ChatGPT auch bei zwischenmenschlichen Problemen helfen? Das Ergebnis ist: ein bisschen.

Die Übungsanlage sah so aus: Wir beauftragten ChatGPT, zu sehr realistischen Szenarien ein paar Zeilen Text an eine Empfängerin oder einen Empfänger zu schreiben – etwa so: «Liebe Assistenz. Ich bin bisexuell und möchte mich an Weihnachten bei meinen Eltern outen. In der Stadt fühle ich mich akzeptiert, ich fürchte aber Ablehnung, wenn ich meine Eltern auf dem Land besuche. Hilf mir bitte beim Outing, indem du mir ein paar Worte für meine Eltern formulierst.»

Die Resultate der verschiedenen Aufträge siehst du hier:

Weihnachten ist Käse – und das ist gut so!

Mein lieber Käse

Du bist für mich wirklich etwas ganz Besonderes. Dein würziger Geschmack und deine vielseitigen Einsatzmöglichkeiten machen dich zu einem wahren Allrounder in meiner Küche. Du bist der perfekte Gastgeber bei einem gemütlichen Raclette-Abend mit Freunden oder der Hingucker bei einem schmackhaften Fondue.

Doch du bist für mich nicht nur zu besonderen Anlässen ein wichtiger Bestandteil meiner Mahlzeiten. Auch als Snack zwischendurch oder als Zutat in vielen Gerichten bist du immer willkommen. Deine vielfältigen Geschmacksrichtungen und Konsistenzen sorgen dafür, dass es nie langweilig wird und ich immer wieder neue köstliche Kombinationen ausprobieren kann.

Du bist für mich der Inbegriff von Genuss und ich freue mich schon darauf, in der Weihnachtszeit wieder so viel Zeit mit dir zu verbringen.

In Liebe

[Dein Name]

Jahresabschlussrede 2022

Liebe Menschen

Das Jahr 2022 neigt sich dem Ende und wir blicken zurück auf ein Jahr, das für viele von uns schwierig war. Wir haben Herausforderungen gemeistert, die wir uns niemals hätten vorstellen können und haben uns gegenseitig unterstützt, um durch die schwierigen Zeiten zu kommen.

Das Jahr 2022 hat uns gezeigt, wie wichtig es ist, zusammenzustehen und füreinander da zu sein. Wir haben gesehen, wie schnell sich die Dinge ändern können und dass es wichtig ist, immer aufmerksam und vorbereitet zu sein.

Das Jahr 2022 hat uns auch gezeigt, dass es möglich ist, uns anzupassen und uns neuen Situationen zu stellen. Wir haben gelernt, auf andere Weise miteinander zu kommunizieren und neue Technologien zu nutzen, um in Verbindung zu bleiben.

Wir dürfen jedoch nicht vergessen, dass das Jahr 2022 auch von viel Leid, Schmerz und Verlust geprägt war. Wir haben unsere Liebsten verloren und haben uns um diejenigen gekümmert, die krank waren. Wir haben uns aufopferungsvoll für andere eingesetzt und dafür gesorgt, dass sie die bestmögliche Versorgung erhalten.

Ein Text für Mo. gif: watson

Wir dürfen das Jahr 2022 aber auch als ein Jahr in Erinnerung behalten, in dem wir viel über uns selbst gelernt haben und in dem wir gezeigt haben, was wir alles erreichen können, wenn wir zusammenhalten und uns gegenseitig unterstützen.

Lassen wir das Jahr 2022 hinter uns und blicken wir positiv in die Zukunft. Wir haben bewiesen, dass wir stark sind und dass wir gemeinsam alle Herausforderungen meistern können.

Lasst uns das neue Jahr mit Zuversicht und Hoffnung begrüssen und daran arbeiten, eine bessere Welt für uns alle zu schaffen.

Vielen Dank und alles Gute für das neue Jahr.

Hassbrief für den Blumenkohl

(Diesen Brief spuckte ChatGPT völlig ohne Anrede aus.)

Ich möchte Ihnen mitteilen, dass ich absolut empört bin über Ihr Verhalten als Gemüse. Sie sind ohne Zweifel eines der schlechtesten Gemüse, das es gibt. Ihr Geschmack ist fade und uninspiriert und Ihre Textur ist unangenehm und schlaff.

Es gibt so viele andere Gemüsesorten, die viel interessanter, köstlicher und vielseitiger sind als Sie. Ich kann nicht verstehen, wie Sie es wagen, sich als ein wichtiger Bestandteil in der Küche zu betrachten. Sie sind ein kulinarisches Desaster und ich werde Sie niemals wieder in meiner Nähe haben wollen.

Bestes Gemüse. Bild: Shutterstock

Ich hoffe, dass Sie sich für Ihre mangelnden Qualitäten schämen und dass Sie sich in Zukunft bessern werden. Bis dahin werde ich alles in meiner Macht Stehende tun, um Sie zu meiden und zu vermeiden.

Mit freundlichen Grüssen

[Dein Name]​

Empathischer Wutbrief an den Schwurbel-Onkel

Lieber Onkel

Ich möchte dir schreiben, um dir mitzuteilen, wie sehr ich mich über deine Haltung während der Pandemie geärgert habe. Du hast Unwahrheiten verbreitet und Menschen attackiert, die versucht haben, für ihre Gesundheit zu sorgen.

Nicht jeder Onkel leugnete die Gefahr von Viren. Bild: keystone

Ich bin mir bewusst, dass du deine eigenen Meinungen und Überzeugungen hast, aber ich muss dir sagen, dass ich sehr enttäuscht von dir bin. Deine Haltung hat mich wirklich belastet und ich habe mich sehr unwohl gefühlt, wenn ich dich in der Vergangenheit getroffen habe.

Ich hoffe, dass du verstehst, warum ich diese Gefühle habe und dass du deine Haltung in Zukunft überdenkst. Wir alle haben das Recht auf unsere Meinungen, aber wir sollten auch respektvoll mit anderen Menschen umgehen und uns nicht über sie hinwegsetzen.

Ich wünsche dir frohe Weihnachten und hoffe, dass wir in Zukunft eine bessere Beziehung haben werden.

Liebe Grüsse

[Dein Name]

Outing an Weihnachten

Liebe Eltern

Ich möchte euch etwas Wichtiges mitteilen und hoffe, dass ihr bereit seid, mir zuzuhören und mich zu verstehen. Ich bin bisexuell und habe mich entschieden, mich an Weihnachten bei euch zu outen.

Ich weiss, dass dies für euch vielleicht überraschend kommt, aber ich habe schon länger darüber nachgedacht und fühle mich bereit, euch davon zu erzählen. Ich hoffe, dass ihr mich weiterhin lieben werdet, auch wenn ich anders bin, als ihr es vielleicht erwartet hattet.

Outing-Hilfe – dank AI? Das Ergebnis ist nicht schlecht. Bild: keystone

Ich möchte, dass ihr wisst, dass ich glücklich und zufrieden mit mir selbst bin und dass ich hoffe, dass ihr mich in meiner Authentizität unterstützen werdet. Ich weiss, dass wir vielleicht nicht alle einer Meinung sind und dass ihr möglicherweise Zeit braucht, um diese Neuigkeit zu verarbeiten. Aber ich hoffe, dass wir in der Lage sind, offen und ehrlich miteinander zu kommunizieren und dass wir weiterhin eine enge und liebevolle Beziehung haben werden.

Danke, dass ihr immer für mich da seid und dass ihr mich so sehr liebt. Ich hoffe, dass wir uns an Weihnachten treffen und dass wir eine wundervolle Zeit miteinander verbringen werden.

Liebe Grüsse

[Dein Name]



Trennung mit der Freundin

Liebe [Name]

Ich schreibe dir, weil ich dir etwas sehr Wichtiges mitteilen muss. Ich habe mich dazu entschieden, mich von dir zu trennen, weil ich fremdgegangen bin. Ich weiss, dass dies für dich schmerzlich sein wird und ich bin mir bewusst, dass ich dich damit verletzt habe.

Ich möchte dir sagen, wie leid es mir tut und dass ich verstehe, wenn du wütend auf mich bist. Ich habe einen schweren Fehler gemacht und ich hoffe, dass du mir verzeihen kannst. Ich weiss, dass ich dich enttäuscht habe und ich hoffe, dass du mir eine Chance gibst, mich zu entschuldigen und mein Verhalten zu ändern.

Ich weiss, dass es für dich schwer sein wird, diese Nachricht zu verarbeiten und ich möchte dir sagen, dass ich für dich da bin, falls du jemanden zum Reden brauchst. Ich hoffe, dass wir in der Lage sein werden, in Zukunft Freunde zu bleiben und dass wir uns gegenseitig unterstützen werden.

Ich weiss, dass ich dich verletzt habe und ich hoffe, dass du mir verzeihen kannst. Ich wünsche dir alles Gute und hoffe, dass du glücklich wirst.

Liebe Grüsse

[Dein Name]

Die Nähmaschinen-Beichte

Sehr geehrter/r [Name des Ehemanns]

Ich möchte dir zunächst einmal für das Weihnachtsgeschenk danken, das du mir gemacht hast. Allerdings muss ich dir mitteilen, dass ich mit der Nähmaschine etwas überfordert bin und mir das Geschenk in diesem Kontext ein wenig deplatziert vorkommt.

Weihnachten ist für viele Menschen ein besonderes Fest, an dem man sich gegenseitig etwas schenkt, um seine Zuneigung und Wertschätzung zu zeigen. Für mich bedeutet das, dass ich mir etwas wünsche, das ich mir im Alltag nicht selbst gönnen würde oder das ich mir schon lange wünsche. Eine Nähmaschine fällt für mich in keine dieser Kategorien.

Ich verstehe, dass du mir mit der Nähmaschine eine sinnvolle und praktische Geschenkidee zeigen wolltest. Allerdings habe ich kein Interesse an Nähen und habe auch keine Zeit, mich damit zu beschäftigen. Deshalb fühle ich mich von dem Geschenk eher überrumpelt und nicht wertgeschätzt.

Ich würde mich sehr freuen, wenn wir in Zukunft gemeinsam besprechen könnten, welche Geschenke für uns beide passend und angemessen sind. So können wir vermeiden, dass solche Missverständnisse entstehen.

Ich hoffe, du verstehst meine Gefühle und wir können das Thema offen und ehrlich besprechen.

Liebe Grüsse

[Dein/e Name]

Du bist dran

Unter chat.openai.com kannst du einen solchen Brief generieren. Hier ein paar Vorschläge, wie du zu solchen Texten kommst: