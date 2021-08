Wenn ein Nutzer eine andere Nutzerin sperrt, wird das von WhatsApp vertraulich behandelt.

China möchte jährlich 36 000 Quadratkilometer aufforsten

China will in den kommenden Jahren seine Waldbestände deutlich vergrössern. Das gab die staatliche Kommission für Forstwirtschaft und Grasland in einer Pressekonferenz am Freitag bekannt. Demnach soll jedes Jahr bis einschliesslich 2025 eine Landfläche von 36 000 Quadratkilometern aufgeforstet werden. Das entspricht in etwa der Fläche von Baden-Württemberg. Insgesamt sollen die Waldflächen in China von derzeit 23.04 Prozent bis 2025 auf insgesamt 24.1 Prozent gemessen an der gesamten …