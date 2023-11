Der X-Besitzer selbst sorgte für eine neue Kontroverse: Er befürwortete einen Beitrag, in dem eine antisemitische Verschwörungstheorie verbreitet wurde. Darin hiess es unter anderem, von jüdischer Seite werde «Hass gegen Weisse» verbreitet. Musk schrieb unter dem Beitrag am Mittwoch, darin stehe die «tatsächliche Wahrheit».

Musk sagte mehrfach, dass die Werbeeinnahmen nur noch in etwa halb so hoch seien wie zu Twitter-Zeiten. Die von Musk eingesetzte X-Chefin Linda Yaccarino versprach Werbekunden ein sicheres Umfeld.

«The Black Panthers: Vanguard of the Revolution»

«The Black Panthers: Vanguard of the Revolution»

Killer-Droge Fentanyl – so hoch ist die Zahl der Drogentoten in den USA

LockBit hackt weltgrösstes Kreditinstitut – Daten nur noch per USB-Stick übermittelbar

Die russischsprachige Ransomware-Bande LockBit hat erneut in den USA zugeschlagen. Die ICBC-Cyberattacke erschüttert die Finanzwelt.

Ein US-Tochterunternehmen der grössten chinesischen Bank ICBC ist Opfer eines Hackerangriffs geworden. Wie die in New York ansässige ICBC Financial Services am Donnerstagabend (Ortszeit) auf ihrer Website mitteilte, kämpft sie seit Mittwoch mit den Folgen eine Ransomware-Attacke. Diese Attacke führte zu einer Unterbrechung wichtiger Systeme.