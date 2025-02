Von Javier Milei beworbene Kryptowährung bricht zusammen

Milei sei in keiner Weise an der Entwicklung der Kryptowährung beteiligt gewesen. Eine Sondereinheit der OA werde zudem die Entstehung der Kryptowährung und alle damit im Zusammenhang stehenden Unternehmen und Personen untersuchen.

Amerika wird zum «Shithole Country», wie diese Karikaturen zeigen

Das aktuelle US-Geschehen im Spiegel der Karikaturistinnen und Karikaturisten. Und du brauchst dafür keinen X-Account!

Während seiner ersten Amtszeit verunglimpfte Donald Trump in einem rassistischen Anfall den Karibikstaat Haiti und Länder in Afrika als «Shithole Countries», was frei übersetzt so viel wie «Dreckslöcher» heisst.