freundlich14°
DE | FR
burger
Digital
Wirtschaft

Chipkonzern Intel bekommt milliardenschwere Investition

epa06416864 A close-up photo showing an Intel computer circuit board displayed in Duesseldorf, Germany, 04 January 2018. Reports on 04 January 2018 state technology companies are rushing to fix two co ...
Der kriselnde Chipkonzern Intel bekommt eine Milliarden-Finanzspritze aus Japan.Bild: EPA/EPA

Kriselnde Chipkonzern Intel bekommt milliardenschwere Investition

19.08.2025, 08:3819.08.2025, 08:38
Mehr «Digital»

Der kriselnde Chipkonzern Intel bekommt eine Milliarden-Finanzspritze aus Japan. Der Technologiekonzern Softbank kauft Intel-Aktien im Wert von zwei Milliarden Dollar, wie die Unternehmen mitteilten.

Der Kaufpreis liegt mit 23 Dollar pro Aktie leicht unter dem Schlusskurs von Montag. Die Intel-Aktie stieg im nachbörslichen Handel nach der Ankündigung um mehr als fünf Prozent.

Im regulären Handel am Montag hatte sie zuvor noch gut 3,6 Prozent an Wert verloren. Ein möglicher Auslöser war ein Bericht des Finanzdienstes Bloomberg, wonach die US-Regierung über einen Einstieg mit zehn Prozent bei Intel verhandelt.

Aktien für Subventionen?

Dabei hiess es auch, eine Überlegung sei, dass Intel der Regierung Aktien als Gegenleistung für milliardenschwere Subventionen zur Verfügung stellt, die dem Unternehmen in der Amtszeit von Präsident Joe Biden zugesagt wurden. Intel kommt auf Zusagen von rund acht Milliarden Dollar nach dem damaligen US-Gesetz zur Unterstützung der Chip-Industrie. Zusammen mit militärischen Projekten wären es knapp elf Milliarden Dollar – und damit in etwa so viel, wie zehn Prozent an Intel am Markt kosten könnten.

Intel dominierte einst den Halbleiter-Markt, kämpft aber seit Jahren mit Problemen. Vor allem im Geschäft mit Chips für Künstliche Intelligenz eroberte der Grafikkarten-Spezialist Nvidia eine Spitzenposition. Zudem steht Intel auch stärker unter Druck im angestammten Geschäft mit PC-Prozessoren und Chips für Rechenzentren.

US-Offensive von Softbank

Softbank, geführt von Milliardär Masayoshi Son, baut gerade die US-Aktivitäten aus. Unter anderem ist der Konzern zusammen mit dem ChatGPT-Entwickler OpenAI an dem «Stargate»-Projekt beteiligt, das gigantische Rechenzentren für Künstliche Intelligenz bauen soll. Softbank gehört zudem die Mehrheit am Chipdesigner Arm, mit dessen Technologie praktisch alle Smartphones und Tablet-Computer laufen. (sda/dpa)

Das wird dich auch noch interessieren
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Selenskyj zu Treffen mit Putin bereit +++ Während Gesprächen: Krieg tobt weiter
2
Junge Fussballerin wird im grössten Moment ihrer Karriere auf Social Media angefeindet
3
Grenadier-Rekrut nach Übung im künstlichen Koma
4
Touristen flüchten vor der Hitze in den Norden – das sorgt für Probleme
5
Trump torkelt und klatscht für Putin – und 3 weitere denkwürdige Momente in Alaska
Meistkommentiert
1
Kevin Carlos verlässt den FCB +++ Saudis locken Nati-Profi
2
«Ich eröffne mal DIE Diskussion: Wo isst man den besten Döner?»
3
So viel verdienen Lehrpersonen in der Schweiz
4
«Es ist zu befürchten, dass die amerikanische Regierung die Ausgangslage nicht versteht»
5
Experte mit neuem Vorschlag: So könnte die Nationalbank Donald Trump unter Druck setzen
Meistgeteilt
1
Hamas stimmt Waffenruhe zu +++ Gaza-Plan wird Israels Vereidigungsminister vorgelegt
2
Die Klub-WM soll noch grösser werden und alle 2 Jahre stattfinden
3
Protest gegen Trump wegen geplanter Wahlkreisänderungen
4
Trump will Raumfahrt-Vorschriften lockern + Brasilien stellt Milliarden gegen Zölle bereit
Geheime Chats in Gefahr? Proton zieht erste Server aus der Schweiz ab
Der Schweizer Tech-Pionier Proton zieht Konsequenzen aus der geplanten Verschärfung des Überwachungsgesetzes: Erste Teile der Infrastruktur wandern ins Ausland.
Das Unternehmen, bekannt für seinen sicheren Mail-Dienst und VPN, bestätigte, dass es wegen «rechtlicher Unsicherheit» bereits Server aus der Schweiz verlagert hat. Besonders im Fokus steht Lumo, ein KI-Chatbot mit Privacy-Ansatz, der seit Juli 2025 als Alternative zu Big-Tech-Diensten angeboten wird. Lumo wird künftig von Deutschland aus betrieben, weitere Standorte baut Proton in Norwegen auf.
Zur Story