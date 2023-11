Diese Autowerbung ist nun in Grosbritannien verboten

Dem Spot mangele es an Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Gesellschaft, erklärte die Werbeaufsicht. Toyota darf die Werbung in der jetzigen Form nicht mehr veröffentlichen und muss sicherstellen, dass derartige Aussagen in künftigen Werbespots vermieden werden.

1968 kam der Pick-up erstmals auf den Markt. In der aktuellen – achten – Modellgeneration (seit 2015) ist der Hilux (ein Kunstwort für High Luxury) 5,33 Meter lang und bis zu 2,4 Tonnen schwer. In der Schweiz kostet der Hilux ab rund 47'900 Franken. Wegen seiner gewaltigen Ausmasse ist er bei uns aber kaum gefragt.

Die britische Werbeaufsicht hat einen Werbespot von Toyota für den Geländewagen Hilux verboten. Die betreffende Werbung fördere umweltschädliches Verhalten, heisst es zur Begründung. Der Spot zeigt mehrere Autos, die durch eine Staubwolke im Gelände fahren und dann wieder auf eine befestigte Strasse zurückkehren. Sein Slogan «Born to roam» (etwa: Geboren zum Herumstromern) ist dem Songtitel «Born to run» von Bruce Springsteen entlehnt.

21-facher Privatjet-Besitzer über Steuern für Superreiche – seine Aussagen überraschen



Bernhard Fragner ist Selfmade-Millionär und mit seiner Firma Globeair der grösste Privatjet-Vermieter Europas. Im Gespräch mit watson erklärt er, warum er ein Flugverbot für Kurzstrecken unterstützen würde und Superreiche mehr Steuern bezahlen sollen.

Bernhard Fragner (51) hält den Steuerknüppel fest in der Hand, denn für ihn geht es nur in eine Richtung: steil nach oben. 6000 Mal pro Jahr heben seine 21 Privatjets vom Boden ab. Trotzdem ist es ihm wichtig, alles andere als abgehoben zu wirken. Es scheint ihm zu gefallen, ein wandelndes Paradoxon zu sein. Denn vieles, was er sagt und woran er glaubt, widerspricht fundamental dem, was er gegen Aussen verkörpert. Doch von Anfang an.