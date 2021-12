Apple auf Börsen-Höhenflug – doch wegen Omikron droht ein Absturz

Zertifikats-Kontrolle vor einem Apple-Store. Erst vor 16 Monaten hatte der iPhone-Konzern beim Börsenwert die Schallmauer von zwei Billionen US-Dollar durchbrochen. Bild: keystone

Apple kann als erstes Unternehmen die 3-Billionen-Schallmauer durchbrechen, aber...

Der iPhone-Hersteller ist auf einem Börsen-Höhenflug. Doch die jüngsten Entwicklungen verheissen laut Bloomberg wenig Gutes.

Apple hat am Dienstag eine Marktkapitalisierung von fast 3 Billionen US-Dollar erreicht, wie Bloomberg berichtete. Sollte Apple den Meilenstein erreichen, wäre es das erste Mal, dass ein Wirtschaftsunternehmen dies schafft.

Wenn man zurückschaue auf die frühere Kursentwicklung der Apple-Aktie, dann könnte der neue Meilenstein aber auch bedeuten, dass es zu einer Baisse kommt.

Bloomberg weist bei der Kursentwicklung der Apple-Aktie auf zwei massive Taucher hin, die auf das Erreichen der Börsenwert-Meilensteine folgten. screenshot: bloomberg.com

Als der iPhone-Hersteller 2018 den Börsen-Meilenstein von 1 Billion US-Dollar erreichte, folgte ein monatelanger Rückgang des Aktienkurses um rund 40 Prozent. An der 2-Billionen-Dollar-Marke gab es 2020 eine Baisse mit einem Einbruch von 20 Prozent über einen Zeitraum von Wochen.

Schliessungen wegen Omikron

Damit Apple die Marktkapitalisierung von 3 Billionen US-Dollar erreiche, müsste der Aktienkurs 182,86 US-Dollar erreichen. Es war am Dienstag um weniger als 1 Prozent auf etwa 179 US-Dollar gesunken, wie Bloomberg schreibt.

Das Erreichen des nächsten Meilensteins sei in Reichweite, doch gleichzeitig verschlechterten sich in den letzten Tagen die wirtschaftlichen Aussichten in der Pandemie. Wegen der Omikron-Variante gab es Schliessungen von Apple-Verkaufsgeschäften («Apple Stores») an Standorten wie New York City, Los Angeles, Washington und London.

Einen ähnlichen Schritt unternahm Apple im Sommer 2020, noch vor der breiten Verfügbarkeit von Impfstoffen.

Apple-Produkte seien grösstenteils Luxusartikel, schreibt Bloomberg, und darum diene die Schliessung der Apple-Stores als Echtzeitindikator für die Verbrauchernachfrage und die Besucherfrequenz in den Geschäften. Oder anders ausgedrückt: «Die Ladenschliessungen deuten auf ein Risiko für die Wirtschaft hin, da die Infektionen zunehmen.»

(dsc)