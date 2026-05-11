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Zürich Letten: Abfall nach Letten-Opening schockiert Influencer

So sah das Limmat-Ufer am Sonntagmorgen aus.Video: watson/nina bürge

Nach Party bleiben Müll-Berge am Zürcher Letten liegen – Influencer schockiert

11.05.2026, 11:1211.05.2026, 11:15

Am Samstagabend feierten hunderte Partylustige die Saison-Eröffnung des Zürcher Flussbad Letten und der dort liegenden Bars. Am Sonntag wollte der Schweizer Influencer «de Winterthurer» an der Limmat und entlang des Letten joggen gehen und stiess auf liegen gelassenen Müll.

Die Empörung bei Adrian Moucharfiech, wie der Influencer mit bürgerlichen Namen heisst, ist gross. Er filmt die Szene und teilt das Video auf Instagram. Im Hintergrund hört man, wie er die Szene, die ihm vorliegt, kommentiert. Die Empörung und Fassungslosigkeit, dass so viel Müll zurückbleibt, ist in seiner Stimme zu hören.

Video: watson/nina bürge

Die Reaktionen auf das Video sind unterschiedlich. Einige stimmen Moucharfiech zu. Der Schweizer Musiker DJ Antoine kommentiert den Post des Winterthurers und fordert hohe Bussen.

Auch die SVP-Politikerin Sarah Regez kommentiert den Beitrag. Sie schreibt, dass die Szene «unschweizerisch» sei, denn in der Schweiz räume man seinen Abfall weg. Andere Nutzer kommentieren fragend, ob der Influencer schon einmal an der Street Parade gewesen sei, denn dort würden die Müllberge jeweils noch viel schlimmer aussehen und trotzdem würde einige Stunden später die Stadt wieder glänzen.

Gegenüber «Blick» sagt Adrian Moucharfiech, dass er das Video nicht aus Sensationslust gepostet habe. Es sei ihm darum gegangen, dass der Müll nicht an und in die Limmat gehöre und er mit dem Video darauf aufmerksam machen wollte. Moucharfiech habe Verständnis dafür, wenn ausgiebig gefeiert werde, doch laut ihm sei eine Grenze überschritten, wenn der Müll im Fluss lande.

Der Influencer findet, es sei der falsche Ansatz zu denken, dass jemand den Müll am nächsten Tag wegräumen würde, das sei nicht nachhaltig. An solchen Events müssten genügend Entsorgungsstellen zur Verfügung stehen, wie er an den Veranstalter des Letten-Opening appelliert. (nib)

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Die beliebtesten Kommentare
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Diaro56
11.05.2026 11:28registriert Januar 2021
Die Barbetreiber müssen mit in die Verantwortung genommen werden. Es gäbe da durchaus Konzepte, die in der Lage sind, solche Auswüchse einzudämmen. Stichwort Züifäscht etc.
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Snowflake2003
11.05.2026 11:46registriert März 2016
Oh nach einem Rave liegt viel Abfall rum, das ist eine Überraschung, damit hätte ich nie gerechnet.
Mal ehrlich, wie viel bringt es bei solchen Events an den gesunden Menschenverstand zu appellieren? Hier muss klar der Veranstalter verantwortlich sein. Ich habe früher beim Platzfest mitorganisiert und wir mussten ein Abfallkonzept liefern. Wieso nicht für alle openair Veranstaltungen?
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Petersilly
11.05.2026 11:26registriert August 2020
Die Party ist vorbei, der Planet heult noch

Danke, «de Winterthurer», dass du uns den Grauen Alltag zeigst: Während viele dachten, die Stadt säubert sich von selbst wie ein Selbstreinigender Backofen – nein, liebe Partygäste, das hier heisst nicht „Open Air“, sondern „Open Littering“.

Ich will vor allem eins: Mehr Mülleimer – und weniger Schweizer Hybris. Denn wer „Ordnung“ aufschildert, aber keine Entsorgung bereitstellt, verdient die Sauerei fast.
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