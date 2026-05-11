So sah das Limmat-Ufer am Sonntagmorgen aus. Video: watson/nina bürge

Nach Party bleiben Müll-Berge am Zürcher Letten liegen – Influencer schockiert

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Am Samstagabend feierten hunderte Partylustige die Saison-Eröffnung des Zürcher Flussbad Letten und der dort liegenden Bars. Am Sonntag wollte der Schweizer Influencer «de Winterthurer» an der Limmat und entlang des Letten joggen gehen und stiess auf liegen gelassenen Müll.

Die Empörung bei Adrian Moucharfiech, wie der Influencer mit bürgerlichen Namen heisst, ist gross. Er filmt die Szene und teilt das Video auf Instagram. Im Hintergrund hört man, wie er die Szene, die ihm vorliegt, kommentiert. Die Empörung und Fassungslosigkeit, dass so viel Müll zurückbleibt, ist in seiner Stimme zu hören.

Video: watson/nina bürge

Die Reaktionen auf das Video sind unterschiedlich. Einige stimmen Moucharfiech zu. Der Schweizer Musiker DJ Antoine kommentiert den Post des Winterthurers und fordert hohe Bussen.

Auch die SVP-Politikerin Sarah Regez kommentiert den Beitrag. Sie schreibt, dass die Szene «unschweizerisch» sei, denn in der Schweiz räume man seinen Abfall weg. Andere Nutzer kommentieren fragend, ob der Influencer schon einmal an der Street Parade gewesen sei, denn dort würden die Müllberge jeweils noch viel schlimmer aussehen und trotzdem würde einige Stunden später die Stadt wieder glänzen.

Gegenüber «Blick» sagt Adrian Moucharfiech, dass er das Video nicht aus Sensationslust gepostet habe. Es sei ihm darum gegangen, dass der Müll nicht an und in die Limmat gehöre und er mit dem Video darauf aufmerksam machen wollte. Moucharfiech habe Verständnis dafür, wenn ausgiebig gefeiert werde, doch laut ihm sei eine Grenze überschritten, wenn der Müll im Fluss lande.

Der Influencer findet, es sei der falsche Ansatz zu denken, dass jemand den Müll am nächsten Tag wegräumen würde, das sei nicht nachhaltig. An solchen Events müssten genügend Entsorgungsstellen zur Verfügung stehen, wie er an den Veranstalter des Letten-Opening appelliert. (nib)