Der US-Autoriese Ford kooperiert eng mit Google – das musst du wissen

Rückrufaktion von Tesla-Autos: Situation in der Schweiz noch nicht klar

In der Schweiz ist ein Rückruf von Fahrzeugen des US-amerikanischen Autoherstellers Tesla bisher noch kein Thema. Nachdem die US-amerikanische Behörde NHTSA von Tesla einen Rückruf von knapp 160'000 Fahrzeugen gefordert hatte, sei in der Schweiz dazu noch keine Meldung eingegangen, sagte ein Sprecher des Bundesamtes für Strassen (Astra) am Montag.



Die ebenfalls eingeleitete Untersuchung des deutschen Kraftfahrbundesamtes (KBA) werde aber zeigen, inwiefern auch in der Schweiz verkaufte Teslas betroffen seien, sagte der Sprecher. Am 13. Januar hatte die NHTSA Tesla mittels eines Schreibens dazu aufgefordert, einen Rückruf einzuleiten und bis am 27. Januar dazu Stellung zu nehmen.



Konkret geht es um Speicherplatz-Probleme bei bestimmten Computerchips, die zu Ausfällen des zentralen Touchscreen-Bildschirms führen, über den diverse Fahrzeugfunktionen eines Tesla bedient werden. Die US-Behörde warnte etwa vor Beeinträchtigungen der Rückfahrkamera oder des Fahrassistenzprogramms.



Betroffen sind rund 158'000 Fahrzeuge der Modellreihen S und X der Baujahre 2012 bis 2018.



