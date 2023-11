Der Hauptsitz der fünftgrössten Kantonalbank in der Stadt St.Gallen. Bild: SGKB

Bei der fünftgrössten Kantonalbank gibt's nun auch Bitcoin und Ether

Die St.Galler ermöglichen ihren Kundinnen und Kunden, ab sofort auch mit Kryptowährungen zu handeln.

Die St.Galler Kantonalbank (SGKB) schliesst sich gemäss Mitteilung vom Donnerstag «dem Trend traditioneller Finanzinstitute in der Schweiz» an und bietet der Kundschaft ab sofort die Möglichkeit, mit Kryptowährungen zu handeln. Der Schritt erfolge in Zusammenarbeit mit der Seba-Bank.

Die in Zug angesiedelte Seba-Bank besitzt seit 2019 eine von der Finanzaufsicht (Finma) erteilte Banklizenz und zählte damit zu einer der ersten Finanzinstitutionen, die digitale Vermögenswerte in der Schweiz angeboten haben.

Zum Start bieten die St.Galler «einer ausgewählten Gruppe von Kundinnen und Kunden» Depot- und Handelsdienstleistungen für die am meisten verbreiteten Kryptowährungen Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) an. Und es sei geplant, das Angebot je nach Nachfrage auf weitere Kryptowährungen auszuweiten.

Die digitalen Vermögenswerte würden «vollständig in die traditionellen Anlagen integriert», sodass die Kundschaft ihre Krypto-Bestände nahtlos in ihr bestehendes Portfolio eingliedern können, teilt die fünftgrösste Kantonalbank mit.

Neuer Trend

Den Anfang hatte die Zuger Kantonalbank Anfang Oktober gemacht. Sie startete in Kooperation mit der Kryptobank Sygnum als erste Schweizer Kantonalbank ein Angebot, das den Kundinnen und Kunden den Handel und die Verwahrung von sechs Kryptowährungen ermöglicht.

Bereits im August hatte unter anderem die Luzerner Kantonalbank angekündigt, ein Krypto-Angebot zu lancieren.

