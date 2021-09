Das bedeutet der China-Blackout für Konsumentinnen und Konsumenten

Die Sonne geht in der Nähe eines Kohlekraftwerks am Jangtse-Fluss in Nantong in der ostchinesischen Provinz Jiangsu unter (Bild vom 12. Dezember 2018). Das Regime in Peking versucht mit drastischen Mitteln, die Umweltverschmutzung einzudämmen.

archivBild: keystone