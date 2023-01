Das braucht der E-Bike-Akku im Winter

Wer das E-Bike im Winter nicht nutzt, sollte den Akku ebenfalls nicht bei zu grosser Kälte lagern. Ideal sind Temperaturen zwischen fünf und 20 Grad. Dabei ist die Batterie am besten zu 50 bis 80 Prozent geladen. Korrigiere nach drei Monaten den Ladezustand, indem du den Akku wieder ein wenig auflädst. So lässt sich eine mögliche Tiefenentladung verhindern. Sie kann den Akku beschädigen, tritt aber selten auf. Mit Beginn der neuen Saison im Frühjahr kannst du den Akku wieder vollständig laden.

So überwintert der Akku am besten

China gibt USA Schuld am Ukraine-Krieg ++ Polen will Verteidigungsausgaben steigern

So verhinderst du, dass ein Handy das Haus abfackelt (und sparst erst noch)

Noch immer werden viele Smartphones und andere Geräte mit Lithium-Ionen-Akku über Nacht aufgeladen. Dabei gilt es einiges zu beachten.

Hängst du Mobilgeräte am Abend an die Steckdose? Da immer mehr kosten- und umweltbewusste Menschen ihre Smartphones, Laptops und Co. möglichst lange verwenden und auch der Handel mit Occasions-Hardware blüht, ist es angebracht, ein paar Punkte in Erinnerung zu rufen.