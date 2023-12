Globaler Ausfall bei X – das wissen wir

Nutzerinnen und Nutzer konnten offenbar weiterhin an X Spaces (Live-Audio-Gespräche) teilnehmen und Benachrichtigungen lesen, aber in der Timeline wurden keine Postings (Tweets) angezeigt und sie waren auch nicht sichtbar, wenn das Profil eines anderen Users geöffnet wurde.

Seit 20 Jahren werden in den USA nun schon Preise für die besten Videospiele verliehen. Am 7. Dezember fand die glamouröse Preisverleihung zum neunten Mal mit Publikum in LA statt und sorgte für zahlreiche Überraschungen – und einige Kontroversen. Wir waren vor Ort.

Ab und an zaubern einem bestimmte E-Mails selbst in einer stressigen Woche ein breites Grinsen ins Gesicht. Heute war es mal wieder so weit: Post von Geoff Keighley. Er fragt, ob GAMES.CH wieder Lust hätte, an den diesjährigen Game Awards teilzunehmen und Teil der Jury zu sein. Unsere Antwort fällt – wie schon im letzten Jahr – positiv aus. Was folgt, ist ein komplexer Nominierungsprozess, in welchen die gesamte Redaktion eingebunden wird. Über ein Google-Formular kann jedes Teammitglied für jede der 31 Kategorien Vorschläge machen. Alle Einsendungen werden dann zusammengezogen und an den Veranstalter übermittelt.