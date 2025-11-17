pluie modérée
DE | FR
burger
Divertissement
Animaux

Votre dose de tendresse avec 23 animaux mignons

Süsse und lustige Tierbilder für ein schönes Wochenende!
Les animaux trop chou sont de retour!Image: reddit/watson

Votre dose de tendresse avec 23 animaux mignons

C'est l'heure des Cute News <3! Retrouvez des photos et des vidéos d'animaux drôles et adorables qui ont fait le buzz sur Internet la semaine précédente.
17.11.2025, 05:3517.11.2025, 05:35
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Cute News, everybody!

Le lundi est le meilleur jour de la semaine. Si, si! En cause? Toutes les photos d'animaux incroyablement mignons qu'on rassemble dans les Cute News!

Allez, on vous montre!

C'est parti! Hourra!

Cute News: Die lustigsten Tierbilder
Image: imgur

Nous sommes tellement heureux de vous voir!

La vie peut parfois être assez effrayante.

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

La saison des biscuits est presque de retour!

Cute News: süsse und lustige Tierbilder
Image: instagram

Parfois, tout est une question de point de vue...

Cute News: Indisches Riesenhörnchen
Image: instagram

Un écureuil volant géant en plein vol.

Le Pétauriste roux, ou écureuil volant géant asiatique, est répandu dans une grande partie de l'Asie du Sud-Est.

Et voici à quoi cela ressemble lorsqu'il ne vole pas:

Cute News: Indisches Riesengleithörnchen
Image: wikipedia

La longueur de sa tête et de son corps peut atteindre 55 centimètres, et sa queue va de 55 à 70 centimètres.

C'est une oeuvre d'art!

Cute News: Indisches Riesengleithörnchen
Image: Shutterstock

Le meilleur relais routier!

Cute News: Lustiges Eichhörnchen
Image: reddit

On adore la petite table de pique-nique.

Elle est sublime...

Cute news Rindli
Image: reddit

La langue de la semaine...

Cute News Zunge der Woche
Image: instagram

Les amitiés animales sont les meilleures...

Cute News: Hund und Waschbär sind beste Freunde
Image: reddit
Cute News: Hund und Waschbär sind beste Freunde
Image: reddit

CUTENESS OVERLOAD!!!!!!!!!!!!

Cute News: Hund und Waschbär sind beste Freunde
Image: reddit

BFF <3

Cute News: Hund und Waschbär sind beste Freunde
Image: reddit

Le truc orange, c'est juste un jouet. On a été un peu surpris au début.

Nous tous le lundi matin...

Cute News: Lustige Tierbilder
Image: instagram

Quelqu'un: Bonjour mon amour. Comment a dormi ma princesse?

Moi:

La satisfaction!

Cute News: Die lustigsten Tierbilder
Image: instagram

Quand personne ne vous croyait, mais qu'il s'avérait que vous aviez raison.

C'est en effet une bonne question.

Cute News: Lustige und süsse Tierbilder
Image: instagram

Si les ours sont censés être si dangereux, veuillez nous expliquer ceci!

Les propriétaires de chiens et de chats peuvent très bien s'identifier à cette image.

Cute News: süsse und lustige Tierbilder
Image: instagram

Nous avons largement de quoi confectionner de jolis cadeaux de Noël tout doux ;-)

«Cette place est libre?»

Cute News: süsse und lustige Tierbilder
Image: instagram

Yoga-Time!

Cute news: Lustige Tierbilder mit Hund
Image: instagram

Quelle élégance!

Cute news: Lustige Tierbilder mit Hund
Image: instagram

Inclinez-vous devant la divinité-chat!

Cute News: Lustige und süsse Tierbilder
Image: instagram

Il n'y a pas que les chiens qui ont honte lorsqu'un accident se produit à la maison:

Lustige Tierbilder: Nur in den Cute News
Image: instagram

Désolé.

Image

Oh là là, nous aussi, on veut un chien d'assistance chez le dentiste!

Lustige und tolle Tierbilder
Image: instagram

Sur ce, passez une belle semaine!

Die lustigsten Tierbilder der Woche: Cute News
Image: instagram
C'est tout pour aujourd'hui! A bientôt, c'te équipe!
Le meilleur du Divertissement cette semaine
Le retour de Drago Malfoy fait fureur
Le retour de Drago Malfoy fait fureur
de Sainath Bovay
Sydney Sweeney s'est trouvé une alliée inattendue: «C'est mon amie»
Sydney Sweeney s'est trouvé une alliée inattendue: «C'est mon amie»
Crime de lèse-majesté au royaume des chauves
Crime de lèse-majesté au royaume des chauves
de Marine Brunner
Avec ce film, Timothée Chalamet pourrait bien repartir avec un Oscar
Avec ce film, Timothée Chalamet pourrait bien repartir avec un Oscar
de Sainath Bovay
Ces étranges restaurants vont-ils contaminer la Suisse?
Ces étranges restaurants vont-ils contaminer la Suisse?
de fred valet, miami
La gueule de bois d'un journaliste de «Quotidien» étalée en plein direct
La gueule de bois d'un journaliste de «Quotidien» étalée en plein direct
de Sven Papaux
Thèmes
Les 10 chauves les plus sexy
1 / 12
Les 10 chauves les plus sexy

Au sommet du classement: Dwayne “The Rock” Johnson, avec un score impressionnant de 8,84 sur 10 sur l’échelle du sexy.
source: chris jackson collection / chris jackson
partager sur Facebookpartager sur X
Voici la tasse de café le plus cher du monde
Video: extern / rest
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Aldi, Lidl, Migros et Coop se préparent à un problème de patates
2
Ces acheteurs se ruent «sur les biens immobiliers suisses»
3
C'est officiel: voici la meilleure fondue du monde
«Un rêve!» Cette Genevoise a fait un précieux cadeau à Katy Perry
Cette Genevoise a réussi à offrir un magnifique collier fabriqué de ses propres mains à Katy Perry, lors de son passage à Lyon, ce 7 novembre. Le bijou vaut 50 000 francs.
Parfois, l'audace et la passion sont largement récompensées. C'est le cas pour la joaillière genevoise Sandy Rey, qui a réalisé un geste audacieux vendredi soir lors du concert de Katy Perry, qui s'est déroulé à l'Arena de Lyon.
L’article