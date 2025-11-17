Les animaux trop chou sont de retour! Image: reddit/watson

Votre dose de tendresse avec 23 animaux mignons

C'est l'heure des Cute News <3! Retrouvez des photos et des vidéos d'animaux drôles et adorables qui ont fait le buzz sur Internet la semaine précédente.

Madeleine Sigrist Suivez-moi

Plus de «Divertissement»

Cute News, everybody!

Le lundi est le meilleur jour de la semaine. Si, si! En cause? Toutes les photos d'animaux incroyablement mignons qu'on rassemble dans les Cute News!

Allez, on vous montre!

C'est parti! Hourra!

Nous sommes tellement heureux de vous voir!

La vie peut parfois être assez effrayante.

La saison des biscuits est presque de retour!

Parfois, tout est une question de point de vue...

Un écureuil volant géant en plein vol.

Le Pétauriste roux, ou écureuil volant géant asiatique, est répandu dans une grande partie de l'Asie du Sud-Est.

Et voici à quoi cela ressemble lorsqu'il ne vole pas:

Image: wikipedia

La longueur de sa tête et de son corps peut atteindre 55 centimètres, et sa queue va de 55 à 70 centimètres.

C'est une oeuvre d'art!

Image: Shutterstock

Le meilleur relais routier!

On adore la petite table de pique-nique.

Elle est sublime...

La langue de la semaine...

Les amitiés animales sont les meilleures...

CUTENESS OVERLOAD!!!!!!!!!!!!

BFF <3

Le truc orange, c'est juste un jouet. On a été un peu surpris au début.

Nous tous le lundi matin...

Quelqu'un: Bonjour mon amour. Comment a dormi ma princesse?



Moi:

La satisfaction!

Quand personne ne vous croyait, mais qu'il s'avérait que vous aviez raison.

C'est en effet une bonne question.

Si les ours sont censés être si dangereux, veuillez nous expliquer ceci!

Les propriétaires de chiens et de chats peuvent très bien s'identifier à cette image.

Nous avons largement de quoi confectionner de jolis cadeaux de Noël tout doux ;-)

«Cette place est libre?»

Yoga-Time!

Quelle élégance!

Inclinez-vous devant la divinité-chat!

Il n'y a pas que les chiens qui ont honte lorsqu'un accident se produit à la maison:

Désolé.

Oh là là, nous aussi, on veut un chien d'assistance chez le dentiste!

Sur ce, passez une belle semaine!