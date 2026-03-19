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Un opossum s'est infiltré dans cet aéroport australien

Un intrus s'est infiltré dans cet aéroport australien

Surprise mercredi à l'aéroport d'Hobart: un opossum bien réel s'est glissé au rayon jouets d'une boutique de souvenirs. Les images ont beaucoup amusé les réseaux sociaux.
19.03.2026, 08:2119.03.2026, 08:21

Une peluche plus vraie que nature s'est glissée dans un aéroport australien: un opossum sauvage a été aperçu dans les rayons d'une boutique de souvenirs mercredi, surprenant les voyageurs.

Une vidéo, partagée sur les réseaux sociaux, montre le marsupial perché nerveusement sur une étagère, se confondant avec les kangourous et les ours en peluche dans l'aéroport d'Hobart, en Tasmanie.

Vidéo: afp

«Nous savions que notre collection de peluches était très réaliste, mais il semble que nous ayons obtenu le label de qualité ultime», s'est amusé Liam Bloomfield, le gérant de la boutique.

«Nous avons été très heureux de voir un visiteur local un peu spécial faire un tour dans la boutique»

Les employés de l'aéroport se sont rapidement mobilisés pour ramener l'animal à sa place, en pleine nature. (jzs/ats)

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