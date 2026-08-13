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Evénement: la Monterey Car Week vend des voitures de collection folles

Plusieurs voitures de collection incroyables sont en vente lors de la Monterey Car Week.
Plusieurs voitures de collection incroyables sont en vente lors de la Monterey Car Week.Image: montage watson

Ces voitures de collection délirantes sont mises aux enchères

La Monterey Car Week a lieu actuellement en Californie et dans ce cadre, certaines des plus belles voitures de collection sont mises aux enchères. Tour d'horizon des plus originales.
13.08.2026, 05:3213.08.2026, 05:32
Oliver Baroni
Oliver Baroni

Chaque année, la ville californienne de Monterey accueille le festival automobile le plus grand, le plus cher et le plus exclusif au monde: la Monterey Car Week. D'un côté, de légendaires voitures de course s’affrontent sur le circuit historique de Laguna Seca, alors que de l'autre, les marques de luxe dévoilent leurs dernières hypercars lors d’événements exclusifs.

Dans le même temps, les voitures de collection les plus précieuses de la planète sont récompensées au Pebble Beach Concours d’Elegance. Les plus grandes maisons de vente aux enchères y organisent quant à elles leurs affaires les plus importantes de l’année, atteignant plusieurs centaines de millions de dollars.

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Lors de la vente aux enchères RM Sotheby’s de cette année, organisée du 13 au 15 août 2026, pas moins de 194 véhicules seront proposés. Le communiqué de presse évoque une valeur totale d’environ 353 millions de dollars. Complètement fou.

Plusieurs millions pour quelques engins spécifiques

Comme on pouvait s’y attendre, la sélection comprend plusieurs magnifiques voitures de luxe anciennes, à l’image de cette Duesenberg Model J Tourster de 1931, dont le prix est estimé «entre 2,2 et 3,2 millions de dollars». Rien que ça!

1931 Duesenberg Model J Tourster by Derham $2,250,000 - $3,250,000 USD https://rmsothebys.com/auctions/mo26/lots/r0002-1931-duesenberg-model-j-tourster-by-derham/
La Duesenberg Model J Tourster de 1931 proposée aux enchères.RM Sotheby's

A l’autre extrémité du spectre, on trouve aussi des super-hyper-machins modernes comme cette Czinger 21C de 2025 (vous n'en aviez jamais entendu parler? Nous non plus!), qui devrait rapporter entre 2,2 et 2,5 millions de dollars.

2025 Czinger 21C One of the most technologically ambitious automobiles of the modern era Featuring the world’s first Bio-Logic engineered and additively manufactured chassis structures $2,300,000 - ...
La Czinger 21C de 2025 proposée aux enchères.rm sotheby's

Plus étonnant encore, le «châssis no 0» de la toute nouvelle Ferrari Luce est également proposé. Les collectionneurs devraient apparemment débourser 1,1 million de dollars pour cet exemplaire spécial. Celui-ci sera «tailor made», autrement dit confectionné sur mesure.

2026 Ferrari Luce &amp;#039;Tailor Made&amp;#039; An unrepeatable opportunity to acquire “Chassis 0”, the first production chassis of the Ferrari Luce program Value In Excess Of $1,100,000 USD https: ...
Le «châssis no 0» de la toute nouvelle Ferrari Luce proposé aux enchères.rm sotheby's
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Mais vous savez quoi? Aussi belles que soient les Duesenberg et leurs semblables, aussi exclusives que soient les hypercars... ce n’est finalement pas le plus passionnant. Non, pour trouver des engins vraiment, mais alors vraiment géniaux, il faut fouiller un peu plus dans le catalogue et dénicher les voitures les plus décalées, les plus excentriques et, tout simplement, les plus cool. Cette même vente propose par exemple ceci:

Volkswagen Coccinelle «Wrought Iron» de Rafael Esparza-Prieto de 1970

Il s’agit de l’un des 23 exemplaires connus, dont la carrosserie a été réalisée en fer forgé par l’artiste mexicain Rafael Esparza-Prieto. Observez un peu ces portes en forme de paon!
Estimation: 75 000 à 125 000 dollars.

1970 Volkswagen Beetle &amp;quot;Wrought Iron&amp;quot; by Rafael Esparza-Prieto $75,000 - $125,000 USD One of 23 examples known to have been constructed by Mexican artisan Rafael Esparza-Prieto Exq ...
L'un des modèles de Volkswagen Coccinelle «Wrought Iron» de Rafael Esparza-Prieto.rm sotheby's

Packard One-Ten Station Wagon «Woody» de 1941

Et que dites-vous de cette petite beauté?
Estimation: 50 000 à 75 000 dollars.

1941 Packard 1900 One-Ten Station Wagon by Hercules $50,000 - $75,000 USD Offered from The Ray and Bonnie Kinney Collection https://rmsothebys.com/auctions/mo26/lots/r0004-1941-packard-1900-onete ...
La Packard One-Ten Station Wagon «Woody» de 1941 proposée aux enchères.rm sotheby's

Meyers Manx Dune Buggy de 1967

Ils ont même un authentique Dune Buggy, estimé entre 60 000 et 80 000 dollars.

1967 Meyers Manx $60,000 - $80,000 USD Offered Without Reserve An exceptional example of a genuine Meyers Manx, the pioneering American “dune buggy” https://rmsothebys.com/auctions/mo26/lots/r002 ...
Le Dune Buggy proposé aux enchères.rm sotheby's

Bien sûr, si les voitures précédentes sont presque abordables en comparaison, on trouve évidemment aussi des véhicules plus insolites qui sont tout sauf bon marché. Quitte à dépenser des sommes folles, pourquoi ne pas les consacrer à quelque chose de vraiment farfelu?

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Talbot-Lago T26 Record de 1947

1947 Talbot-Lago T26 Record Cabriolet by Figoni et Falaschi $1,900,000 - $2,500,000 USD Exquisite Figoni coachwork on the advanced T26 Record chassis Formerly owned by acclaimed Hollywood Director ...
La Talbot-Lago T26 Record de 1947 proposée aux enchères.Image: rm sotheby's

Nous voilà certes revenus à un montant à sept chiffres. Mais quel engin! Et avec une provenance intéressante, puisqu’il a notamment appartenu au réalisateur hollywoodien George Sidney, à qui l’on doit plusieurs comédies musicales classiques de l’âge d’or d’Hollywood, dont «Annie Get Your Gun», «Show Boat», «Kiss Me Kate» ou, assez amusant dans ce contexte, «Viva Las Vegas».
Estimation: 1,9 à 2,5 millions de dollars

Chrysler Special by Ghia de 1953

Ce petit bijou est tout aussi obscur et rare. Seuls 18 exemplaires ont été produits. Celui-ci était d’ailleurs encore en mains suisses il y a peu.
Estimation: 750 000 à 1 million de dollars.

1953 Chrysler Special by Ghia $750,000 - $1,000,000 USD The first of 18 production cars; a highly significant mid-century Chrysler The only example understood to have been finished in its particula ...
La Chrysler Special by Ghia proposée aux enchères.rm sotheby's

Jaguar XJR-15 de 1991

Une autre rareté, qui est une véritable légende pour des connaisseurs. Seuls 27 exemplaires de cette version routière de la Jaguar XJR-9, victorieuse au Mans en 1988 et 1990, ont été construits.
Estimation: entre 1 et 1,4 million de dollars.

1991 Jaguar XJR-15 $1,000,000 - $1,400,000 USD Never titled or registered; offered on bill of sale displaying just 191 miles One of only 50 production examples constructed, and one of 27 completed ...
La Jaguar XJR-15 de 1991 proposée aux enchèresrm sotheby's

Offyette Sportster Child's Car

Rassurez-vous, le catalogue comprend aussi des modèles moins chers. Cette Offyette Sportster Child's Car «magnifiquement fabriquée» et «équipée d’un moteur Honda monté à l’arrière» peut être à vous pour 10 000 à 15 000 dollars.

Offyette Sportster Child&amp;#039;s Car $10,000 - $15,000 USD Rear-mounted Honda engine https://rmsothebys.com/auctions/mo26/lots/n0003-offyette-sportster-childs-car/
L'Offyette Sportster Child's Car proposée aux enchères.rm sotheby's

D'autres lots au Concours d'Elegance

Pendant ce temps, au Pebble Beach Concours d’Elegance, c’est la vénérable maison de vente aux enchères Gooding Christie’s qui tient les rênes. Les 14 et 15 août 2026, elle proposera 166 voitures, une moto, une voiture pour enfant et un moteur pour une valeur totale d’environ 160 millions de dollars.

Ici aussi, les suspects habituels sont évidemment au rendez-vous. De nobles italiennes comme par exemple cette Ferrari 250 de 1964, avec une estimation de 1,5 à 1,8 million de dollars...

1964 Ferrari 250 https://www.classicdriver.com/en/car/ferrari/250/1964/1118128
La Ferrari 250 de 1964 proposée aux enchères.gooding christie's

... ou des voitures de course historiques comme cette Maserati Tipo 61 Birdcage de 1959, dont le prix de vente devrait se situer entre 3 et 4 millions de dollars.

1959 Maserati Tipo 61 Birdcage $3,000,000 - $4,000,000 https://www.goodingco.com/lots?filtersInput%5BauctionType%5D%5B0%5D=Live%20Auction&amp;amp;filtersInput%5BauctionYear%5D%5B0%5D=2026&amp;amp;fi ...
La Maserati Tipo 61 Birdcage de 1959 proposée aux enchères.gooding christie's

Sans oublier ce rarissime coupé Shelby Cobra Daytona de 1964 à la provenance historique, puisqu'il est passé entre les mains de pilotes et de propriétaires célèbres. Il a notamment servi de voiture personnelle à Carroll Shelby après son retrait de la compétition à la fin des années 1960. Un prix record de «plus de 25 millions» est attendu.

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1964 Shelby Cobra Daytona Coupe https://www.goodingco.com/lot/1964-shelby-cobra-daytona-coupe
La Shelby Cobra Daytona de 1964, un élément rarissime dans une telle vente aux enchères.gooding christie's

Mais ici aussi, les voitures vraiment cool sont celles auxquelles on ne s’attend pas. Les marginales, les rebelles, les excentriques. Par exemple:

Ford Model A Hot Rod de 1940

Un authentique Hot Rod construit en 1940 par quelques adolescents délinquants pour faire la course sur des lacs asséchés.
Estimation: 80 000 à 100 000 dollars.

1929 Ford Model A Hot Rod built in 1940 and raced on dry bed lakes. 1929 Ford Model A USD 80 000 - 120 000 (listed) https://www.goodingco.com/lot/1929-ford-model-a-hot-rod
La Ford Model A Hot Rod de 1940 proposée aux enchères.gooding christie's

Avions Voisin C31 Biscooter de 1952

«Le dixième modèle d’une série de 15 prototypes dotés d’une carrosserie en aluminium inspirée de l’aéronautique et de sièges en osier fabriqués à la main»: qui pourrait ne pas en vouloir?
Estimation: 50 000 à 70 000 dollars.

1952 Avions Voisin C31 Biscooter $50,000 - $70,000| Without Reserve https://www.goodingco.com/lot/1952-avions-voisin-c31-biscooter-pb26
L'Avions Voisin C31 Biscooter de 1952 proposé aux enchères.gooding christie's

Volkswagen Coccinelle «avec de nombreux accessoires» de 1956

Des Coccinelles, il y en a beaucoup. Mais combien possèdent une authentique remorque monoroue «Tag-A-Long» de 1959? Oui, une seule roue! Sans oublier une glacière automobile Thermador conforme à l’époque (c’est le drôle de tube au-dessus de la fenêtre du passager, l'ancêtre de la climatisation moderne), une glacière Coca-Cola, des bagages Samsonite et une galerie de toit surmontée d’une ancienne planche de surf en bois fabriquée à la main, le tout compris dans le prix?
Estimation: 60 000 à 80 000 dollars.

1956 VW Beetle USD 60 000 - 80 000 (listed) A collection of vintage accessories further distinguishes this charming Beetle, including an original 1959 Allstate “Tag-A-Long” single-wheel trailer, Ther ...
La fameuse Volkswagen Coccinelle «avec de nombreux accessoires» de 1956 proposée aux enchères.gooding christie's

Und nun ein wahres Einzelstück:

Pontiac Firebird One de 1970

Il s’agit de l’unique exemplaire d’un show-car de General Motors dessiné par Harry Bentley Bradley, le créateur de Hot Wheels. Le véhicule est parfaitement homologué pour la route et vendu avec les documents de développement originaux ainsi que les croquis réalisés à l’époque par Bradley.
Estimation: 200 000 à 250 000 dollars.

1970 Pontiac Firebird One $200,000 - $250,000 https://www.goodingco.com/lot/1970-pontiac-one
La Pontiac Firebird One de 1970 proposée aux enchères et avec laquelle il est légal de rouler.gooding christie's

Vector Avtech WX-3R Roadster de 1993

Pour celles et ceux qui n’ont aucun problème à se faire remarquer sur la route, il y a ceci. Il s’agit de l’unique cabriolet jamais construit à partir de la légendaire hypercar américaine Vector Twin Turbo et il est... violet métallisé.
Estimation: 400 000 à 600 000 dollars.

1993 Vector Avtech WX-3R Roadster Prototype $400,000 - $600,000| Without Reserve The Only Example Built and the Only Open-Top Vector Ever Made https://www.goodingco.com/lot/1993-vector-avtech-wx-3r- ...
La Vector Avtech WX-3R Roadster de 1993 et son magnifique violet métallisé.gooding christie's

Avions Voisin C6 Laboratoire de 1923

Il s’agirait d’une reconstitution de la première voiture de Grand Prix de l’histoire dotée d’une carrosserie monocoque. Avec, en prime, un «habitacle en cuir brun clair signé Hermès». Bon, c’est une réplique car aucun exemplaire original n’a survécu.

Watts On
On a testé la nouvelle DS et on a été convaincus par sa sobriété

La célèbre Voiture no 5 proposée ici a cependant été minutieusement reconstruite en utilisant exclusivement des matériaux et des outils conformes à ceux de l’époque. Tout y est, jusqu’à la voie arrière extrêmement étroite, qui rendait inutile l’emploi d’un différentiel, et même le minuscule propulseur installé à l’avant, qui entraînait la pompe du système de refroidissement par eau.
Estimation: 200 000 à 300 000 dollars.

1923 Avions Voisin C6 Laboratoire Recreation $200,000 - $300,000 https://www.goodingco.com/lot/1923-avions-voisin-c6-laboratoire-recreation
L'Avions Voisin C6 Laboratoire de 1923 proposée aux enchères.gooding christie's

Mercedes-Benz 280 TE Kombi de 1970

Le fantasme absolu de tout hipster normcore: un exemplaire d’origine, jamais restauré, affichant moins de 6100 kilomètres au compteur. «Enfermé de 1980 à 2018 dans un garage italien inaccessible», il s’agit donc d’une véritable capsule temporelle et, selon la brochure de vente, de «ce qui est probablement le plus bel exemplaire original à toit long de la W123».
Estimation: 130 000 à 160 000 dollars.

1979 Mercedes-Benz 280 TE Wagon Encapsulated in an Inaccessible Italian Garage from 1980 to 2018 Unrestored Example Showing Less than 6,100 Km (3,790 Miles) when Catalogued Finished in Ultra-Rare N ...
La Mercedes-Benz 280 TE Kombi de 1970 proposée aux enchères.gooding christie's

Lamborghini LM 002 de 1988

Et pour terminer en beauté: le légendaire tout-terrain de Lamborghini, qui embarque le moteur V12 de la Countach! D'une couleur indéfinissable que l'on pourrait nommer aubergine métallisé. Un engin génial.
Estimation: 550 000 à 700 000 dollars.

1988 Lamborghini LM 002 $550,000 - $700,000| Without Reserve https://www.goodingco.com/lot/1988-lamborghini-lm002-pb26
Le Lamborghini LM 002 de 1988 dont un plein vous fera faire faillite.gooding christie's

Evidemment, c’est la Shelby Daytona qui fera les gros titres et les spécialistes s’intéresseront à l’évolution des prix des Ferrari de collection et des hypercars plus récentes. Mais qui sait, peut-être que nous vous aurons donné envie d'enchérir sur certains modèles improbables!

  • Les enchères de RM-Sotheby's se passent ici
  • Les enchères de Gooding Christie's se passent ici

Bonne chance!

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