Pourquoi ces acteurs célèbres ont été coupés au montage

Parfois, la magie n’opère tout simplement pas. C’est aussi ce qu’ont vécu plusieurs comédiennes et comédiens qui, bien qu’engagés, maquillés et filmés sous tous les angles, ont finalement disparu du film final.

Voici une sélection de stars qui ont vécu la douloureuse expérience de l'effacement.

Harrison Ford dans E.T.

Harrison Ford avait tourné un caméo dans E.T., dans lequel il incarnait le directeur de l’école d’Elliot. Dans la scène, il réprimande l’enfant pendant qu’E.T. faisait léviter sa chaise.

A l'origine, Harrison Ford devait faire une brève apparition dans E.T. Image: keystone

Même si la séquence avait été conservée, il aurait été difficile pour le public de reconnaître l’acteur: il reste assis dans l’ombre, filmé uniquement de dos, durant toute la scène.

Simone Ashley dans F1

On ne sait pas exactement quel rôle Simone Ashley devait jouer dans F1. Elle travaillait pourtant sur le projet depuis plusieurs années, avait tourné plusieurs scènes et même assisté à la première à Londres.

Damson Idris et Simone Ashley sur le tournage de F1. Image: imago images

Le réalisateur Joseph Kosinski a expliqué au magazine People: «C’est quelque chose qui arrive sur presque tous les films. On tourne toujours plus de scènes que nécessaire.»

«Deux ou trois intrigues secondaires n’ont tout simplement pas trouvé leur place dans la version finale»

Tim Roth dans Once Upon a Time in Hollywood

Tim Roth, fidèle collaborateur de Quentin Tarantino (Reservoir Dogs, Pulp Fiction, The Hateful Eight), devait aussi apparaître dans Once Upon a Time in Hollywood. Il y incarnait un majordome, inspiré d’un coiffeur proche de Sharon Tate – lui aussi assassiné par la «famille Manson».

Image: columbia pictures

Ses scènes ont été coupées du montage final, mais Tarantino a déjà évoqué la possibilité d’une version longue du film où le personnage réapparaîtrait.

May Calamawy dans Gladiator II

D’après Deadline, May Calamawy devait jouer un rôle crucial dans Gladiator II. Pourtant, à la sortie du film, les spectateurs ont découvert qu’elle n’apparaissait quasiment plus que comme figurante.

De personnage principal à personnage secondaire: le dur destin de May Calamawy dans Gladiator II. Image: paramount pictures

Ridley Scott n’a jamais expliqué la raison de cette suppression massive.

Paul Rudd dans Bridesmaids (Mes meilleures amies)

Dans cette comédie culte, Paul Rudd devait incarner un homme furieux lors d’un blind date avec le personnage de Kristen Wiig.

Paul Rudd joue un connard dans Bridesmaids, Image: universal pictures

«Quand nous avons projeté le film à un public test, les gens ont complètement décroché dès que Paul est apparu à l’écran», a raconté Kristen Wiig à Entertainment Weekly. «On n’a pas l’habitude de le voir jouer un sale type – or là, il était vraiment odieux, et le public n’a pas aimé ça. Pourtant, on a adoré tourner avec lui!»

Ana de Armas dans Yesterday

Ana de Armas devait incarner la nouvelle flamme du héros de Yesterday, un homme qui se réveille dans un monde où les Beatles n’ont jamais existé et qui s’approprie leurs chansons. Son personnage a été supprimé pour des raisons créatives: il ne faisait pas partie de la romance principale.

Ana de Armas apparaît dans la bande-annonce de Yesterday, mais pas dans le film final. Image: universal pictures

Mais la décision a provoqué la colère des fans – deux d’entre eux ont même poursuivi le studio pour publicité mensongère, car Ana de Armas apparaissait dans la bande-annonce mais pas dans le film. Le tribunal a toutefois rejeté la plainte.

Tobey Maguire dans L'Odyssée de Pi

Le film raconte l’histoire de Pi à travers une série de flashbacks, où il se confie à un interlocuteur anonyme. Ce rôle, joué dans la version finale par Rafe Spall, avait d’abord été confié à Tobey Maguire.

Tobey Maguire était trop célèbre pour L'Odyssée de Pi. Image: imago stock&people

Mais le réalisateur Ang Lee a changé d’avis après le tournage, estimant que Maguire était «trop célèbre» pour ce rôle. Il voulait un acteur moins connu pour ne pas détourner l’attention du spectateur.

Mick Jagger dans Fitzcarraldo

En 1982, Mick Jagger avait été choisi pour jouer le rôle principal dans Fitzcarraldo. Mais le tournage, réalisé en pleine jungle, a connu d’énormes retards. Entre les conditions extrêmes et sa tournée avec les Rolling Stones, le chanteur a finalement dû abandonner le projet – ses scènes ont été entièrement supprimées.

Dans les années 80, Mick Jagger voulait également conquérir Hollywood. Image: imago images

Katherine Langford dans Avengers

L’actrice de 13 Reasons Why devait interpréter la version adulte de la fille de Tony Stark. Elle aurait dû apparaître dans la scène précédant la mort d’Iron Man.

Image: marvel

Sa séquence a été retirée du montage final, mais Langford ne l’a pas mal pris: «Les gens me demandent si je suis déçue, raconte-t-elle à Collider. Je leur réponds: “Peu importe, tant que c’est ce qu’il y a de mieux pour le film.”»

Andy García dans Dangerous Minds (Esprits rebelles)

Ici, ce n’est pas le réalisateur qui a tranché, mais Andy García lui-même. Il jouait l’intérêt amoureux de Louanne Johnson, mais a finalement estimé que son personnage n’apportait rien à l’histoire. «J’ai lu le scénario et j’ai dit: “Vous n’avez pas besoin de ce personnage…”», a confié l’acteur. «J’ai adoré le tournage, mais à la fin, tout le monde a reconnu que le film se portait mieux sans lui.»

Andy García dit lui-même que son personnage dans Dangerous Minds n'est pas nécessaire. Image: AP

Shailene Woodley dans The Amazing Spider Man

Annoncée au casting pour incarner Mary Jane Watson, Shailene Woodley avait tourné quatre scènes pour The Amazing Spider-Man 2. Finalement, le réalisateur a décidé de recentrer l’histoire sur la romance entre Spider-Man (Andrew Garfield) et Gwen Stacy (Emma Stone).

Shailene Woodley dans le rôle de Mary Jane. Image: sony

L'actrice a pris cette décision avec philosophie: «Je comprends tout à fait pourquoi ils ont préféré attendre le prochain film pour introduire Mary Jane. Il y avait déjà tellement de choses dans celui-ci – inutile d’ajouter un nouveau personnage aussi important.»

(cmu, adapté et traduit par mbr)