Voici 27 images d'animaux pour illuminer votre lundi

Des animaux adorables, des scènes improbables et un poisson qui marche avec du rouge à lèvres: bienvenue dans les Cute News, la dose hebdomadaire de mignonnerie qui fait du bien!

Cute News, tout le monde…

…et bonjour à toutes et tous! Aujourd’hui, faisons connaissance avec un poisson plutôt hilarant. On dirait qu’il applique chaque matin son rouge à lèvres rouge et, en plus, il peut marcher le long du fond marin. Restez avec nous!

Les premiers pas ne sont pas faciles.

Presque.

Puisqu’on est dans la rubrique «les choses qui ne peuvent pas être confortables»:

Il ne s’agit probablement pas d’un cerf atteint d’albinisme, mais de leucisme, car ses yeux ne sont pas rouges.

Comme pour l’albinisme, un défaut génétique est à l’origine de ce pelage blanc. Ce phénomène apparaît fréquemment chez les oiseaux.

Mieux vaut ne pas chercher des noises à ce bébé éléphant.

Le voleur de lait a été identifié. (Et ensuite déclaré non coupable.)

Les œufs ont l’air un peu étranges…

Moi, quand je me dépêche de rentrer chez moi à 17 heures pour ne strictement rien faire.

Pour toutes celles et ceux qui ont besoin d’un rappel: débarrassez-vous enfin de votre sapin de Noël!

Langue de la semaine:

C’est l’heure de jouer!

Après tout, on essaie bien les matelas en s’allongeant dessus.

Juste ici!

Pour les amateurs de renards, cette série d’images est faite pour vous.

Une rencontre unique:

Pour apprendre quelque chose aujourd’hui, il faut plonger. Voici une chauve-souris de mer à lèvres rouges.

Un poisson vraiment étrange qui vit autour des îles Galapagos.

Ce qui frappe particulièrement, ce sont ses lèvres rouges.

On ne sait pas exactement pourquoi elles donnent l’impression qu’il ravive son rouge à lèvres toutes les heures. Les biologistes marins supposent qu’elles pourraient aider à reconnaître les individus de la même espèce pendant la période de frai.

Comme ce ne sont pas de très bons nageurs, ces poissons utilisent leurs nageoires pour «marcher» sur le fond marin.

Vu de face, mais aussi d’en haut, ce poisson est pour le moins curieux.

Les chauves-souris de mer à lèvres rouges peuvent atteindre 40 centimètres de long et vivre jusqu’à 12 ans.

Autre particularité: la «corne». Les scientifiques pensent que ce poisson l’utilise pour attirer ses proies, un peu comme le font les baudroies.

Les chauves-souris de mer à lèvres rouges n’ont pas de prédateurs naturels.

Même ici: les otaries ne chassent pas ces poissons, mais les utilisent comme des jouets vivants. Elles les lâchent, puis les poursuivent lorsqu’ils tentent de s’échapper, le tout sans tuer leur «jouet».

Les otaries sont des animaux joueurs. On a ainsi souvent observé qu’elles jouent, par exemple, avec des poissons-globes.

Les poissons-globes sont aussi populaires auprès d’autres habitants de la mer: les dauphins aiment également jouer avec eux. Certaines études affirment même qu’ils les utiliseraient pour planer.

Allez, c'est lundi, c'est bientôt le week-end!

Courage, et à la semaine prochaine!