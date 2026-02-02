Voici 27 images d'animaux pour illuminer votre lundi

larges éclaircies
Des animaux adorables, des scènes improbables et un poisson qui marche avec du rouge à lèvres: bienvenue dans les Cute News, la dose hebdomadaire de mignonnerie qui fait du bien!
02.02.2026, 05:3402.02.2026, 05:34
Corina Mühle
Corina Mühle

Cute News, tout le monde…

…et bonjour à toutes et tous! Aujourd’hui, faisons connaissance avec un poisson plutôt hilarant. On dirait qu’il applique chaque matin son rouge à lèvres rouge et, en plus, il peut marcher le long du fond marin. Restez avec nous!

Les premiers pas ne sont pas faciles.

GIF animéJouer au GIF
Image: reddit

Presque.

GIF animéJouer au GIF
Image: reddit

Puisqu’on est dans la rubrique «les choses qui ne peuvent pas être confortables»:

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/IfIFitsISits/comments/1qi2w2a/if_i_fit_i_sits/
Image: reddit

Il ne s’agit probablement pas d’un cerf atteint d’albinisme, mais de leucisme, car ses yeux ne sont pas rouges.

GIF animéJouer au GIF
Image: reddit

Comme pour l’albinisme, un défaut génétique est à l’origine de ce pelage blanc. Ce phénomène apparaît fréquemment chez les oiseaux.

Mieux vaut ne pas chercher des noises à ce bébé éléphant.

GIF animéJouer au GIF
Image: reddit

Le voleur de lait a été identifié. (Et ensuite déclaré non coupable.)

cute news tier katze https://imgur.com/gallery/he-did-not-drink-any-milk-ok-Wrw1Kjk#/t/aww
Image: imgur

Les œufs ont l’air un peu étranges…

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/IfIFitsISits/comments/1qgsq5m/what_type_of_egg_is_this/
Image: reddit

Moi, quand je me dépêche de rentrer chez moi à 17 heures pour ne strictement rien faire.

GIF animéJouer au GIF
Image: instagram

Pour toutes celles et ceux qui ont besoin d’un rappel: débarrassez-vous enfin de votre sapin de Noël!

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/ChristmasCats/comments/1qfunb8/the_christmas_tree_has_helped_clara_realize_her/
Image: reddit

Langue de la semaine:

cute news tier tiger https://www.reddit.com/r/bigcats/comments/1qhvxmb/when_this_cat_is_only_one_glass_away/
Image: reddit

C’est l’heure de jouer!

GIF animéJouer au GIF
Image: reddit

Après tout, on essaie bien les matelas en s’allongeant dessus.

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/IfIFitsISits/comments/1qhywtj/its_a_perfect_fit/
Image: reddit

Juste ici!

GIF animéJouer au GIF
Image: instagram

Pour les amateurs de renards, cette série d’images est faite pour vous.

Une rencontre unique:

GIF animéJouer au GIF
Image: imgur

Pour apprendre quelque chose aujourd’hui, il faut plonger. Voici une chauve-souris de mer à lèvres rouges.

Diese süssesten und lustigsten Tier-Bilder sind alles, was du heute gesehen haben musst Seefledermaus
Image: imgur

Un poisson vraiment étrange qui vit autour des îles Galapagos.

Seefledermaus (Ogcocephalus darwini)
Image: creative commons

Ce qui frappe particulièrement, ce sont ses lèvres rouges.

On ne sait pas exactement pourquoi elles donnent l’impression qu’il ravive son rouge à lèvres toutes les heures. Les biologistes marins supposent qu’elles pourraient aider à reconnaître les individus de la même espèce pendant la période de frai.

Rotlippen-Fledermausfisch, Darwin-Fledermausfisch (Ogcocephalus darwini), Cocos Island, Kokosinsel, Costa Rica, Nordamerika Copyright: imageBROKER/NorbertxProbst ibxnpr04174475.jpg Rotlippen Bat fish ...
Image: imago stock&people

Comme ce ne sont pas de très bons nageurs, ces poissons utilisent leurs nageoires pour «marcher» sur le fond marin.

GIF animéJouer au GIF
Image: imgur

Vu de face, mais aussi d’en haut, ce poisson est pour le moins curieux.

Weird sea life in the Galapagos. Red-lipped batfish (Ogcocephalus darwini) lying on sandy seabed. Isabella Island, Galapagos, September.
Image: imago images

Les chauves-souris de mer à lèvres rouges peuvent atteindre 40 centimètres de long et vivre jusqu’à 12 ans.

Rotlippen-Fledermausfisch, Ogcocephalus darwini, Cabo Douglas, Fernandina Island, Galapagos, Ecuador Red-lipped Batfish, Ogcocephalus darwini, Cabo Douglas, Fernandina Island, Galapagos, Ecuador Rotli ...
Image: imago stock&people

Autre particularité: la «corne». Les scientifiques pensent que ce poisson l’utilise pour attirer ses proies, un peu comme le font les baudroies.

Red-lipped batfish (Ogcocephalus darwini) Galapagos. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY 1426086 MichaelxPitts Red lipped batfish Ogcocephalus darwini Galapagos PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY 1426086 Mi ...
Image: imago stock&people

Les chauves-souris de mer à lèvres rouges n’ont pas de prédateurs naturels.

Seefledermaus (Ogcocephalus darwini)
Image: imago images

Même ici: les otaries ne chassent pas ces poissons, mais les utilisent comme des jouets vivants. Elles les lâchent, puis les poursuivent lorsqu’ils tentent de s’échapper, le tout sans tuer leur «jouet».

A young Galapagos sea lion Zalophus wollebaeki holds a red-lipped batfish Ogcocephalus darwini in its mouth. The sea lion was using the living batfish as a toy, dropping and chasing it as it tried to ...
Image: imago images

Les otaries sont des animaux joueurs. On a ainsi souvent observé qu’elles jouent, par exemple, avec des poissons-globes.

GIF animéJouer au GIF
Image: instagram

Les poissons-globes sont aussi populaires auprès d’autres habitants de la mer: les dauphins aiment également jouer avec eux. Certaines études affirment même qu’ils les utiliseraient pour planer.

GIF animéJouer au GIF
Image: instagram

Allez, c'est lundi, c'est bientôt le week-end!

GIF animéJouer au GIF
Image: reddit
Courage, et à la semaine prochaine!
