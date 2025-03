Caricature d'Hanouna: La France insoumise condamnée

L'animateur de Touche pas à mon poste a obtenu gain de cause pour l'utilisation de son image. Keystone

Caricature de Cyril Hanouna: La France insoumise condamnée

Un appel à manifester ce samedi présentait l'animateur de TPMP d'une façon peu flatteuse. Cyril Hanouna accusait même LFI d'antisémitisme.

L'affaire de la caricature de Cyril Hanouna sur une affiche de la France insoumise (LFI) se poursuit devant les tribunaux. Le mouvement, qui fait l'objet d'accusations d'antisémitisme, a été condamné vendredi à verser 3 500 euros à l'animateur pour atteinte au «droit à l'image».

«Je suis très content», a sobrement commenté l'intéressé dans son émission «Touche pas à mon poste» (TPMP) dans la soirée, en précisant que cette somme serait reversée à une association luttant contre l'antisémitisme.

Il a également annoncé que la dernière de TPMP en format webtélé aura lieu mercredi. «Maintenant, on va se concentrer sur notre projet», a précisé l'animateur qui doit rejoindre le groupe M6 en septembre sur la chaîné W9 et Fun Radio.

LFI, qui a indiqué faire appel, répond depuis plusieurs jours aux interpellations après la publication de ce visuel battant le rappel pour participer aux manifestations contre le racisme samedi en France.

Pour Hanouna, c'était antisémite

Le tribunal judiciaire de Nanterre a condamné le parti de gauche radicale à verser une provision de 3 500 euros à Cyril Hanouna au titre du préjudice moral pour atteinte au «droit à l'image».

Se prononçant en référé au civil, il a aussi interdit la reproduction sur tout support de l'affiche, initialement postée sur les réseaux sociaux de LFI, puis retirée.

Cyril Hanouna, dont la plainte a été examinée mercredi, a également prévu une action au pénal, selon son avocat Stéphane Hasbanian. Il a pointé auprès de l'AFP un «photomontage choquant», dont le caractère «antisémite» devra faire l'objet de cette nouvelle procédure.

Durant la première moitié du 20e siècle, on trouvait de nombreuses caricatures de Juifs en Europe.

Faute de ce grief, le juge des référés s'est borné vendredi à constater «que l'image reproduite ne le présente pas à son avantage».

On y voyait Cyril Hanouna, d'origine juive tunisienne et proche du milliardaire conservateur Vincent Bolloré, en noir et blanc, sourcils froncés et grimace agressive. Une image vue par de nombreux responsables politiques comme reprenant l'iconographie des caricatures antisémites des années 1930 et de l'Allemagne nazie. Mais Cyril Hanouna l'a martelé, «c'est fait sciemment» et:

«c'est une caricature qui nous ramène aux heures les plus sombres» Cyril Hanouna

Ses relations avec LFI se sont tendues ces dernières années, alors que plusieurs figures du mouvement apparaissaient auparavant régulièrement dans ses émissions.

Les tensions ont culminé en novembre 2022, quand l'animateur a injurié en direct le député LFI Louis Boyard, qui avait critiqué Vincent Bolloré, dans «TPMP» sur C8 (groupe Canal+, dans le giron de M. Bolloré).

Il y a une dizaine de jours, le parti avait remplacé momentanément la caricature de l'animateur par une simple photographie issue de «TPMP». C'est un juge au fond qui devra se prononcer sur une éventuelle atteinte au droit à l'image sur cette affiche-là.

«Manifestations contre l'extrême droite, ses idées... et ses relais!», est-il écrit sur ces affiches. Or Cyril Hanouna affirme n'avoir jamais manifesté un quelconque soutien à un mouvement politique.

L'animateur demandait également l'interdiction de l'utilisation de son image pour toute affiche de LFI, point sur lequel le juge des référés l'a débouté.

LFI salue le débat

Dans un communiqué, le parti et ses avocats ont considéré que la décision en référé est «positive» car, notamment, elle «estime comme légitime le débat sur les liens entre Cyril Hanouna et l'extrême droite, et souligne la liberté d'expression dont bénéficie La France Insoumise dans le cadre de ses campagnes visuelles».

Au sujet de la caricature, divers responsables LFI ont admis une «erreur» ou une «maladresse», reconnaissant qu'elle avait été générée par l'intelligence artificielle. Mais pas Jean-Luc Mélenchon qui a balayé l'accusation d'antisémitisme d'un tonitruant «taisez-vous» à un journaliste qui l'interrogeait dimanche.

Mercredi, le leader LFI a de nouveau repoussé ces critiques: