Donald Trump, qu'on appelle aussi «The Donald», est DJ.

Donald Trump s’est reconverti dans une activité… étrange

L'ex-président des Etats-Unis s'est reconverti dans un énième domaine improbable. Désormais, il «mixe» dans son club privé de Mar-a-Lago, en Floride, tous les jeudis soirs.

Le milliardaire a ajouté une nouvelle corde à son arc. Après avoir travaillé et investi, entre autres, dans l'immobilier, les casinos, le golf, le football américain, les concours de beauté (il a notamment été le propriétaire de Miss Univers, Miss USA, et Miss Teen USA), le mannequinat et avoir été présentateur télé et président des Etats-Unis, Donald Trump, qu'on appelle aussi «The Donald» aux Etats-Unis, est DJ.

«Put your hands up in the air, yeah!»

Selon Page six, The Donald mixe tous les jeudis soirs au Mar-a-Lago Club, son établissement réservé aux membres, à Palm Beach, en Floride. Selon une source citée par le tabloïd américain, l'homme d'affaires de 76 ans balance de la musique depuis un iPad.

«Les membres le savent, et lorsqu'ils invitent des hôtes, ils disent "Dînons jeudi, car Trump est DJ tous les jeudis", comme s'il s'agissait d'un événement» La source auprès de Page six

Un style aussi éclectique que sa carrière

Toujours selon la fameuse source, Donald Trump aime particulièrement les chansons des années 1980, Bruce Springsteen, Céline Dion, avec le titre My heart will go on, ou encore YMCA des Village People. DJ Donald jouerait depuis sa table en mangeant en même temps.

Comme le souligne le tabloïd, il s'agit peut-être pour le président retraité d'une vengeance: de nombreux artistes, dont Bruce Springsteen, mais aussi Adele, les Rolling Stone ou encore Rihanna avaient réclamé qu'il cesse de jouer leurs titres lors de ses rassemblements politiques.

