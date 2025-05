Une vidéo diffusée mardi 13 mai au soir lors du Preview show de l'Eurovision inquiète les fans. Image: www.imago-images.de

Céline Dion à l'Eurovision? Les répétitions dévoilent des indices

L'apparition d'un message vidéo préenregistré lors du preview show de mardi a douché les espoirs des nombreux fans de Céline Dion, mais un doute subsiste.

C’est le rêve de nombreux fans suisses (et internationaux) de l’Eurovision: une apparition de Céline Dion lors de l’événement à Bâle. La chanteuse canadienne est une véritable légende du concours, ayant remporté l’Eurovision en 1988 pour la Suisse.

Sa venue à Bâle a alimenté toutes les rumeurs et une vidéo diffusée le soir du preview show a déçu de nombreux fans.

«Je vous embrasse, l'Europe et le reste du monde bien sûr. Bisou, je vous aime» Céline Dion

Dans cette vidéo diffusée pendant une répétition et relayée sur les réseaux sociaux, Céline Dion envoie un message d'amour à la Suisse et au public de l'Eurovision. «Il n’y a rien que j’aimerais plus que d’être avec vous à Bâle», déclare la chanteuse canadienne dont l'apparition sur grand écran a crée une pluie de réactions sur les réseaux sociaux.

Contactée, la SSR ne répond pas directement à la question de la venue de la star à Bâle et se targue à dire que «toutes les parties de la 1ère demi-finale ont été répétées».

«La situation concernant Céline Dion reste inchangée, nous sommes toujours en contact avec elle» Sibylle Tornay, porte-parole SSR

Exercice d'équilibriste de la porte-parole qui n'a ni confirmé, ni infirmé la venue de la star mondiale à Bâle.

Rappelons que la chanteuse souffre du syndrome de la personne raide, une maladie neurologique chronique très rare, qui provoque une raideur musculaire et des spasmes incontrôlables.