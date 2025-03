Louane s'est produite pendant le show de mi-temps du match Guinness Six Nations 2025 entre la France et l'Écosse au Stade de France, le 15 mars 2025 à Paris. Getty Images Europe

La chanson de Louane peut-elle gagner l'Eurovision? «Ça manque de coffre»

Louane a dévoilé sa chanson pour l'Eurovision 2025 qui se déroulera à Bâle. Quelles sont les chances de victoire de la France? Revue des réactions sur le net et impressions de Jean-Marc Richard et Nicolas Tanner, commentateurs du concours.

Orchestre, tambours, feux d'artifice, plateforme suspendue à douze mètres de hauteur, la France a mis le paquet pour présenter la chanson de l'Eurovision 2025. Intitulé Maman, la chanson de Louane est une ballade intimiste qui rend hommage à sa mère décédée. Très attendu par les fans de l'Eurovision, mais aussi par le grand public, le titre a généré (bien évidemment) une pluie de réactions des internautes allant de l'engouement aux réactions beaucoup plus nuancées, voire défaitistes (on vous a mis les trois, ici👇🏽)

«L'élégance, la classe, la simplicité de Louane, c'est la chanson gagnante» Un twitto italien très fan de la Française.

Il faut dire que présenter une chanson intimiste dans un stade....ça questionne quand même un peu:

«Bon ben j'ai cru à une claque avec les tambours...c'est une chanson classique, jolie oui, mais bon, pas de quoi éveiller plus de curiosité» Un commentateur Facebook n'y croit pas vraiment.

«Bel écrin pour un pétard mouillé, la chanson est jolie, le message est touchant...mais cela s'arrête là😔» On vous a laissé l'emoji pour montrer la déception de ce fan de l'Eurovision.

La chanson française pour l'Eurovision 2025👇🏽 Vidéo: watson

Une ballade suffira-t-elle?

Cette ballade dite «classique» pour certains a touché le coeur de bon nombre de fans et commentateurs étrangers sur les plateformes YouTube dédiées à l'Eurovision. Mais du côté des fans français, on est plus mesuré; on souligne la jolie mélodie et la voix de Louane qui peuvent amener la France dans le top 10, mais on doute de la victoire. Impression partagée par Jean-Marc Richard, commentateur de l'Eurovision pour la rts.

«A ce stade je ne la vois pas gagner, mais un bon classement certainement» Jean-Marc Richard

Les Français n'ont plus à prouver leur savoir-faire pour la composition des ballades depuis Barbara Pravi (2ème en 2021) et Slimane, arrivé quatrième en 2023. Leurs chansons plaisent mais ne gagnent pas pour autant.

Nicolas Tanner, auteur de La Saga Eurovision et consultant à la RTS, livre également son ressenti:

«La chanson de Louane est clairement moins forte que celle de Slimane»

Nicolas Tanner et Jean-Marc Richard partagent ainsi les mêmes impressions, la France devra trouver une mise en scène plus intimiste pour révéler le côté émotionnel de ce titre. «La chanson n'est pas simple à interpréter et tout dépendra de la prestation scénique à Bâle», note Jean-Marc Richard, qui ajoute que la mise en scène qui sera proposée par le suédois Fredrik Rydman devra surprendre les téléspectateurs.

Pour Nicolas Tanner, le succès auprès du public francophone ne serait pas étonnant, mais la réception du public européen reste encore une inconnue.

«Je pense que la chanson n'est pas assez forte, surtout vers la fin où elle manque de coffre. Elle est belle, sans aucun doute, mais remporter l'Eurovision, c'est une autre affaire.» Nicolas Tanner

Quant à Jean-Marc Richard, il nous glisse une confidence au détour de notre conversation.