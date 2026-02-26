Ce que cache la «tournée quasi royale» d'Harry et Meghan

Alors que la monarchie britannique se retrouve fragilisée par les répercussions de l'arrestation d'Andrew Mountbatten-Windsor et ses liens avec Jeffrey Epstein, les Sussex mènent leur barque, avec une tournée surprise «presque royale» en Jordanie.

C'est ce qu'on appelle un sens surnaturel du timing. Pendant que Charles et les siens se débattent avec les projections de la grenade Andrew et les retombées toxiques de l'affaire Epstein, Harry et Meghan, eux, savourent leur chance. Tout en se tenant à une soigneuse distance de la crise qui ébranle la Couronne britannique, le duc et la duchesse ont affiché sourire, unité et apaisement ce mercredi, en entamant une visite de deux jours en Jordanie. Une visite aux faux airs de tournée royale.

Les Sussex ont toujours eu le sens du timing: ils ont entrepris une tournée à succès de deux jours alors que la monarchie nage en pleine tourmente. PA Images

S'ils n'ont évidemment pas attendu l'arrestation d'Andrew pour planifier ce séjour surprise au Moyen-Orient (sur invitation du patron de l'Unicef himself), le message envoyé par cette première tournée «officielle» à l'étranger depuis près de deux ans n'en reste pas moins fort.

Harry et Meghan au chevet d'enfants hospitalisés. PA Images

Depuis mercredi, les exilés de la Couronne reconvertis dans la philanthropie n'ont pas chômé: rencontres et activités avec des enfants palestiniens, visites d'hôpitaux et de camps de réfugiés, tables rondes entre plusieurs représentants de l'ONU. Les images, frappantes, n'étaient pas sans évoquer celle de Lady en son temps.

Une visite «quasi royale» axée sur l'aide humanitaire, la santé mentale et le soutien aux personnes déplacées par le conflit israélo-palestinien. Getty Images Europe

Et comme, dans le monde royal, «bonne action» rime d'abord et avant tout avec «communication XXL», le programme bien rempli des Sussex a été soigneusement documenté par un journaliste de l'agence Press Association, prévenu à l'avance, afin de «mettre en lumière des causes importantes dans la région».

Une chose est sûre: cette visite était un succès, d'autant plus marquant que la famille royale britannique fait face de son côté à une crise majeure. Un sans-faute bienvenu pour les Sussex, qui peinaient à redorer le blason de leur fondation, Archewell, plus habituée depuis cinq ans aux départs d'employés, accusations de financement opaque et déconvenues avec Netflix.

Une visite qui fait grincer

Si, à en croire les informations de People et du Telegraph, la famille royale a été informée du voyage au préalable, par «courtoisie», cela n'a probablement pas empêché quelques grincements de dents du côté de Buckingham Palace. Les Windsor, dotés d'un ego fragile, détestent partager la vedette. Encore plus avec le camp américain.

Le prince de Galles, le 11 février dernier, lors de son voyage solo en Arabie saoudite. Getty Images Europe

Ajoutez à cela le fait que la tournée des Sussex présente des similitudes avec celle du prince William en Arabie saoudite, mi-février, et que les Windsor entretiennent chacun depuis des années des relations étroites avec la famille royale jordanienne... Vous êtes sûr de récolter «l'agacement» et la jalousie d'une institution fragilisée.

Selon un sondage Ipsos réalisé au début du mois, mené avant même l'arrestation de l'ex-prince Andrew, le nombre de Britanniques ayant une opinion favorable du roi vient en effet de passer sous la barre des 50%. Quant aux citoyens qui estiment que la famille royale avait bien géré jusqu'à présent le scandale Epstein, ce taux est passé de 37% en novembre à 28% ce mois-ci.



Accoutumés à naviguer dans les basses couches des sondages d'opinion, c'est peu dire qu'Harry et Meghan doivent profiter de cet instant de grâce. Quant à savoir si leurs incursions sur les plates-bandes royales les aideront à se racheter les faveurs de la monarchie... Rien n'est moins sûr.

