Vous n'avez jamais vu le ciel comme ça

Les meilleures photos météorologiques 2024 ont été récompensées dans le cadre d'un concours. Les clichés sont à couper le souffle.

Ceux qui vivent dans la plaine suisse ne voient en ce moment qu'un seul phénomène météo plutôt terne: le brouillard.

Ailleurs, il existe pourtant de belles nuances sculptant les cieux, parfois même spectaculaires. La Royal Meteorological Society a sélectionné les meilleures photos météorologiques dans le cadre du concours «Standard Chartered Weather Photographer of the Year» 2024.

Le Gagnant

Sprites dansant dans la nuit noire de Wang Xin Gagnant dans la catégorie principale. Image: Xin Wang / Royal Meteorological Society

Le photographe chinois Wang Xin a réussi à capturer un phénomène météorologique extrêmement rare. Les «sprites» sont des éclairs qui jaillissent d'un nuage atteignant 100 kilomètres de hauteur lors d'un orage. Ils ressemblent généralement à des flammes ou à des nuages en forme de champignon.

Pluie d'Aria de Angelina Widmann Gagnant dans la catégorie «Jeune». Image: Angelina Widmann / The Royal Meteorological Society

La photo montre une chanteuse d'opéra lors d'une représentation en plein air de Madame Butterfly sur la rive est du lac de Constance à Bregenz, en Autriche. En raison de sa proximité avec les montagnes, Bregenz est l'un des endroits les plus humides du lac de Constance, avec plus de 1 600 millimètres de précipitations par an.

Volcans de Nur Syaireen Natasya Binti Azaharin Gagnant dans la catégorie «Smartphone». Image: Nur Syaireen Natasya Binti Azaharin /The Royal Meteorological Society

En fait, la photographe Nur Syaireen Natasya Binti Azaharin voulait capturer le lever du soleil dans l'est de Java, en Indonésie. Au lieu de cela, elle a rencontré des volcans fumants au-dessus de nuages stratus bas et a photographié la scène avec son smartphone.

Aviron de Gerson Turelly Gagnant dans la catégorie «Climate Award». Image: Gerson Turelly / The Royal Meteorological Society

L'image du photographe local Gerson Turelly montre le centre de Porto Alegre, au Brésil, pendant les inondations dévastatrices de Rio Grande do Sul au printemps 2024. La rue représentée s'est transformée en voie navigable sur laquelle un jeune homme pagaie avec son kayak. Celui-ci se dirige vers les zones les plus touchées pour secourir les personnes échouées.

2ème place dans la catégorie principale

Le paradis du givre par Andy Gray Image: Andy Gray / The Royal Meteorological Society

La deuxième place est remportée par le photographe britannique Andy Gray, qui a photographié le givre matinal au-dessus de la vallée de Derwent. «Plus on le fixe, plus on en voit», dit un membre du jury.

3ème place dans la catégorie principale

Douche du soir sur les aiguilles (Evening Shower Over the Needles) de Jamie Russell Image: Jamie Russell / The Royal Meteorological Society

Le photographe Jamie Russell a senti le potentiel de l'arc-en-ciel lorsqu'une averse s'est approchée des «Needles» («aiguilles»), un groupe d'îlots rocheux situés en dehors de l'île de Wight, au large de la côte sud de l'Angleterre. Son instinct s'est avéré payant: il a envoyé son drone en l'air et a capturé cette spectaculaire combinaison météorologique.



Finalistes dans toutes les catégories

Brouillard matinal de David Hendry Image: David Hendry / The Royal Meteorological Society

Cette photo de David Hendry montre le Loch Ard dans le parc national des Trossachs en Écosse, au petit matin d'octobre. En automne, souvent, les grands plans d'eau restent plus chauds que les terres environnantes, ce qui provoque l'évaporation de l'eau à la surface.

Lac Half-Life de Majid Hojati Image: Majid Hojati / The Royal Meteorological Society

Le photographe iranien Majid Hojati montre le lac Urmia en train de s'assécher, qui était autrefois le deuxième plus grand lac d'eau salée du monde et la plus grande zone humide d'Iran. De graves périodes de sécheresse et le prélèvement d'eau pour la consommation humaine ont entraîné une baisse drastique du niveau de l'eau. Depuis le début du siècle, le volume d'eau du lac a diminué de 95 pour cent.

Morning Life (La vie au petit matin) de Zaw Zaw Wai Image: Zaw Zaw Wai / The Royal Meteorological Society

Une famille accroche à l'aube des toiles de coton teintes pour les faire sécher. Une scène paisible, mais la terre craquelée sur l'image du smartphone de Zaw Zaw Wai rappelle les énormes quantités d'eau englouties par la culture du coton. Près de 2 700 litres d'eau sont nécessaires pour produire un seul T-shirt en coton. Une grande partie du coton est cultivée dans la «Dry Zone» du Myanmar - les sécheresses sont monnaie courante.

La tempête de verglas d'Andrea Kleene Image: Andrea Kleene / The Royal Meteorological Society

En février 2021, Andrea Kleene a capturé ces branches enrobées de glace après une pluie verglaçante particulièrement intense. Ce phénomène se produit lorsque la pluie surfondue rencontre une surface froide. Les gouttelettes s'étalent et gèlent relativement lentement, créant ainsi une couche de glace transparente et dense.

Cela donne certes lieu à de belles scènes comme celle-ci, mais comporte également des dangers: Par exemple lorsque la couche de glace sur les lignes électriques devient trop lourde et s'effondre. Ou si elle se dépose sur le sol de manière invisible et provoque la chute de personnes.