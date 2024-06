Ce crossover d'univers est tout ce qu'on attendait. images: captures

Ariana Grande est obsédée par le prédateur de «You»

La chanteuse se transforme en une catwoman sexy obsédée par le maire de sa ville dans son nouveau clip The Boy Is Mine.

Ariana Grande est en pleine promotion de son septième album intitulé Eternal Sunshine, et le moins que l'on puisse, c'est qu'elle cravache dur.

De son côté, Ariana est loin d'appuyer sur les freins, et revient en force pour la promotion de son deuxième single phare intitulé The Boy Is Mine. Loin de l'atmosphère en demi-molle du clip Yes, end?, celui-ci nous offre un univers cinématographique inspiré des Comics, et plus particulièrement de Batman.

Ariana se la joue Dark.

Ariana se transforme pendant six minutes en une «dangerous woman» ultra-sexy obsédée par le maire de sa ville, Max Starling, campé par un acteur bien connu du petit écran: Penn Badgley. Son visage vous dira quelque chose à n'en point douter, puisqu'il incarne lui-même un être creepy et obsédé dans la série à succès You, le très angoissant (et mortel) Joe Goldberg.

Dans You, Joe Goldberg a une petite tendance à stalker, puis enfermer ses conquêtes dans un aquarium géant. image: netflix

Dans The Boy Is Mine, le chasseur devient proie; il est scruté par la chanteuse qui se mue en une sorte de catwoman «stalkeuse». Cette dernière cherche à tout prix à lui faire boire un élixir d'amour (quitte à rentrer par effraction dans son appart).

Ariana est obsédée par le maire. image: capture

Coups de fouet, masque de chat sur les yeux, cascades sous la lune et hauts talons; le clip a de quoi nous envoûter, puisque la décoction aux teintes sombres et mystérieuses n'est pas sans nous rappeler l'univers de Popular, titre sur lequel Ariana partage la vedette avec Mika.

Extrait des paroles de The Boy Is Mine: «The boy is mine

I can't wait to try him

Let's get intertwined» «Le garçon est à moi/ J'ai hâte de l'essayer/ Soyons mêlés»

Tout se passe dans la cuisine. image: capture

Le titre de la chanson vous aura probablement aussi semblé familier. The Boy Is Mine fait directement référence au méga-succès de Brandy et Monica sorti en 1998 (et qui a marqué bien des adolescences).

Juste pour la nostalgie 👇 Vidéo: YouTube/Brandy Videos

Cerise sur le gâteau, les deux stars sont des guests d'honneur de ce court-métrage musical réalisé par Christian Breslauer. Elles apparaissent en effet comme journaliste télé.

Ariana fait revenir Brandy et Monica: trop de souvenirs! image: capture

Bilan? Un bon 9/10! L'acting de Penn Badgley, bien que bref, est bien entendu saisissant, les mondes de référence se collisionnent avec justesse... et il est difficile de se lasser d'une Ariana en plein cosplay!

La chanteuse est d'ailleurs venue présenter son morceau au Tonight Show de Jimmy Fallon, et les gens n'arrivent toujours pas à se remettre de CE détail. Saurez-vous de quoi il s'agit?

On vous laisse avec le clip!