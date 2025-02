Ces deux détails obsèdent les fans de la nouvelle Taylor Swift

Grâce à son tubeThat's So True, Gracie Abrams est catapultée au sommet. image: instagram de gracie abrams

De passage à Zurich le 24 février, Gracie Abrams doit déménager son concert pour accueillir les foules. Pourquoi cette jeune Californienne affole-t-elle les esprits et les compteurs? Décryptage d'un phénomène qui obsède la Gen Z avec 20 secondes de musique et une particularité… physique.

Merci Taylor Swift. (Encore elle.) Depuis que Gracie Madigan Abrams a participé à son Eras Tour dans vingt-trois villes nord-américaines, en 2023 et 2024, sa vie ne sera plus jamais la même. A 25 ans et déjà deux albums dans le baluchon, la Californienne est parvenue à se loger dans le crâne d'une Gen Z qui n'était pas tout à fait préparée au choc.

Passage désormais obligé pour remplir des stades, son public s'est récemment décuplé à la lueur des algorithmes. Sur TikTok et Instagram, c'est un extrait bien particulier d'un morceau de son deuxième album qui sature dans les AirPods depuis quelques jours.

La chanson s'appelle That's not true et elle a l'outrecuidance de ne pas apparaître au menu de The Secret Of Us, deuxième disque démoulé au printemps dernier. Il faudra attendre la version «deluxe» pour qu'elle fasse ses premières victimes. Mieux encore, et une fois n'est pas coutume, les quelques secondes qui obsèdent aujourd'hui les internautes n'est pas le refrain, mais... son bridge.

Ce pont, qui déboule généralement au deux tiers d'une chanson, sert à offrir un peu d'air frais aux tubes radiophoniques. Et Gracie Abrams a bien compris qu'elle a enfanté une arme de séduction massive: «Oui, nous étions particulièrement excités en écrivant ce bridge. C'est d'ailleurs la partie d'une chanson pour laquelle on est toujours plus impliqués physiquement», a-t-elle avoué sur iHeartRadio.

Sortons les grands mots: «Je crois que les ponts sont 100% sous-estimés dans une chanson» Gracie Abrams, dans Variety

Mais pourquoi un tel engouement pour quelques lignes de voix? Si la mélodie donne déjà des envies de traverser Los Angeles au pas de charge, les paroles terminent l'envie d'en découdre. Tout comme sa copine Taylor, Gracie Abrams pioche dans les ruptures amoureuses pour parvenir à ses fins.

Mais quand la patronne milliardaire se contente souvent de cracher une rancœur au premier degré, la jeune Californienne enfile les gants et règle ses comptes, comme ici avec «ce genre de gars, un mec de plus».

«Made it out alive, but I think I lost it / Said that I was fine, I said it from the coffin / Remember how I died when you started walkin'? / That's my life, that's my life / I'll put up a fight, taking out my earrings / Don't you know the vibe? Don't you know the feeling? / You should spend the night, catch me on your ceiling / That's your prize, that's your prize»

Une énergie que l'on ne retrouve hélas pas dans la version studio, beaucoup trop léchée pour pouvoir en sucer l'essence et l'énergie. Si bien que les différentes versions live de ce tube s'offrent une deuxième vie sur les réseaux sociaux.

Au point de faire péter quelques neurones au passage.

Moins polie que Taylor Swift, moins fofolle qu'Olivia Rodrigo, Gracie Abrams se faufile pourtant avec un naturel plutôt désarmant. Sans jamais révolutionner la pop inoffensive à guitare, elle gravit les échelons des hit-parades à une vitesse qui surprend jusqu'à sa maison de disques.

Si tout le monde misait sur les singles Risk ou Close to you, c'est bien That's so true, «écrite en 15 minutes», qui lui a permis de réduire le plafond de verre en mille morceaux: «Savions-nous qu'elle allait avoir autant de succès? Non, mais nous savions qu'elle était spéciale», avouera Sam Riback d'Interscope Geffen A&M.

Un succès... musclé

Comme si ça ne suffisait pas, la jeune autrice-compositrice peut compter sur son hygiène de vie pour faire hurler de jalousie un bon paquet de groupies. Depuis quelques semaines, les forums et les dédales des réseaux sociaux regorgent d'applaudissements virtuels pour... son six pack. Des abdos dessinés au laser, qui suggère que Gracie Abrams passe de la scène à la salle sans passer par la case canapé.

Si les fans réclament depuis un bon moment ce qu'il faut désormais appeler une «daily routine», la chanteuse minimise sa botte secrète (et garde l'astuce pour elle).

«Oh, ce n’est rien. Honnêtement, pendant cette tournée, nous avons été à la salle de sport plus que lors de n'importe quelle autre tournée. Je pense que ça aide à garder l'esprit clair, sans les toiles d'araignée, tu vois? Ça me fait juste me sentir moins folle» Gracie Abrams, dans une vidéo pour Vogue

Abdos ou pas, Gracie Abrams vit bel et bien un rare conte de fées sur le ring de la pop. Une hype qui des répercussions jusqu'en Suisse. Alors qu'elle devait se produire au Hall de Zurich le 24 février prochain, ce sera finalement dans le prestigieux Hallenstadion que la fille d'un certain J. J. va pouvoir tester ses atours au pays du Cenovis.

Eh oui. A Los Angeles, un enfant ne se promène jamais très loin d'une star mondiale sous son palmier généalogique. Son papa, J. J. Abrams, est l'un des plus importants réalisateurs de notre époque (Star Trek (11 et 12), Super 8, Star Wars (épisodes VII et IX) ou encore Cloverfield). De quoi faciliter la distribution des premières maquettes dans des mains influentes?

Sans doute. So what?