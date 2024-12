All I Want for Christmas... ce sont ces fabuleux mashups

Oliver Baroni

Pour tous ceux qui n'en peuvent plus d'entendre la chanson All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey mille fois par jour en fin d'année: voici 17 mashups, dont certains vraiment étranges, pour vous redonner le plaisir de la chanson.

Commençons par le meilleur:

«All I Want for Christmas Is Rage»

Mariah rencontre Rage Against the Machine. Haha! Tellement festif!

«Don't Stop Christmas Now»

Queen rencontre la reine de Noël!

«Twisted Mariah Sister»

Twisted Sister crash la chanson de Mariah... pour notre plus grand plaisir!

«All I Want for Christmas Is to Bury a Friend»

Billie Eilish veut savoir ce que Mariah Carey veut pour Noël, et elle est plutôt frustrée. (Oh oui - et si vous écoutez attentivement, vous reconnaîtrez un peu de Paul McCartney & Wings ainsi que des extraits de l'opéra rock "Phantom of the Paradise". Wow.)

«I Was Made for Christmas»

Ou disons simplement Kissmas, car ici le hit de Kiss I Was Made for Lovin' You est métamorphosé avec la chanson de Noël de Mariah.

«All I Want for Christmas Is You to Crank That»

Soulja Boy – l’esprit de Noël arrive!

«All I Want for Christmas Is to Shake It Off»

Bien sûr, Taylor Swift ne pouvait pas manquer.

«All I Want for Christmas Is to Beat It»

Il était temps d'infuser un peu plus d'énergie dans cette chanson.

«For Whom the Christmas Bell Tolls»

Voilà qui fonctionne à merveille: Mariah Metallica.

«All I Want for Christmas Is a Bonfire»

Childish Gambino transforme Noël en une véritable poudrière.

«All I Want for Creepmas Is You»

«Creepmas»: Radiohead just entered the chat.

«All I Want for Christmas Is WAP»

Tout ce qu'on veut pour Noël, c'est du WAP, n'est-ce pas, Cardi B et Megan Thee Stallion?

«All I Want for Christmas Is to Dance with Somebody»

Wow... les deux méga-divas se rencontrent (involontairement) dans une chanson. Copieux.

«All I Want for Christmas Is to Feel the Noize»

Cum On Feel the Noize… nous a crié Quiet Riot en 1983. Et encore cette année. Ouf.

«All I Want for Christmas Is to Scream & Shout»

Il est compréhensible que Britney ait eu envie de crier de temps en temps. Personne ne mérite plus qu’elle de joyeuses fêtes de fin d’année.

«All I Want for Christmas Is the Beautiful People»

Marilyn Manson nous signe involontairement la meilleure version de la chanson de Mariah. Beautiful People, Beautiful Christmas!

«All I Want for Christmas Is the Best Day Ever»

Huhu.

Bonus : Voilà à quoi aurait ressemblé All I Want for Christmas s'il avait été enregistré par les Beatles.

(...par les Beatles avec un léger accent japonais...ok, peu importe)