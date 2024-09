Kendrick Lamar va assurer le show. Getty Images North America

Une icône du rap va assurer la mi-temps du Super Bowl

L'immense rappeur et lauréat du prix Pulitzer Kendrick Lamar a été choisi pour assurer le concert de la mi-temps du Super Bowl 2025.

La consécration. Le rappeur américain Kendrick Lamar sera la star du prochain spectacle de la mi-temps du Super Bowl de la ligue de football américain NFL. Lauréat du prix Pulitzer, âgé de 37 ans et originaire de Los Angeles, a annoncé dans une vidéo sa présence sur ce qui est probablement la plus grande scène du monde.

«Je ne veux pas que vous le manquiez. Nous nous retrouverons le 9 février 2025 à la Nouvelle-Orléans. Portez vos plus beaux vêtements, même si vous regardez depuis chez vous» Kendrick Lamar.

Aux côtés d'autres rappeurs, l'interprète de Humble s'était déjà produit lors du Super Bowl 2022.

Kendrick a fait savoir dans son message vidéo qu'il souhaitait défendre les couleurs de son style musical en participant au plus grand événement individuel du monde du sport.

«Le rap est aujourd'hui encore le genre le plus influent. Et je serai là pour montrer au monde pourquoi il en est ainsi» Kendrick Lamar.

Il a ensuite ajouté : «Vous avez fait appel à la bonne personne».

Le spectacle de la mi-temps de la finale du Super Bowl de la NFL est toujours un événement extrêmement attendu et scruté par le monde entier. Les artistes qui y performent ne reçoivent pas d'argent pour leurs apparitions, mais ils bénéficient d'une visibilité et d'une attention mondiale tout à fait bénéfique à leur carrière.

Le Super Bowl réunit chaque année plus de 100 millions de téléspectateurs aux Etats-Unis. Les prix des spots de publicité diffusés pendant la soirée se comptent en millions. Le traditionnel concert de mi-temps est toujours assuré par les artistes les plus populaires au monde. Des artistes comme Snoop Dogg, Rihanna, Prince, Michael Jackson ou The Weeknd ont parfois même éclipsé les stars du football sur le terrain.

Rap battle

Si vous n'êtes pas encore très familier avec cet artiste, Kendrick est devenu mainstream en 2011 avec son premier album studio Section. 80. Depuis, il s'est largement imposé dans le haut des charts du rap-game. Il a remporté 17 Grammy Awards, et en 2018, il est devenu le premier rappeur à remporter un prix Pulitzer, grâce à son album Damn, rappelle BFM TV.

Ces derniers mois, Lamar a surtout fait parler de lui pour sa dispute virale avec son ex-complice-devenu-rival, Drake. Sa «diss track» (réd: un titre attaquant un ou plusieurs autres rappeurs) Not Like Us est devenue un hit.