10 recettes délicieuses pour pimper vos grillades

Fini le poulet nature avec l'odieuse sauce ketchup: pour briller en société autour du gril, il vous faudra dégainer la botte secrète de tous les cuistots en herbe, j'ai nommé: les marinades!

C'est l'été, la saison des grillades est ouverte (entre deux averses)!

Soyons honnêtes; combien d'entre nous lancent la première saucisse venue sur le gril et se goinfrent de chips? Ou cuisent des poitrines de poulet sans assaisonnement jusqu’à ce qu’elles soient complètement desséchées? On arrive tout juste à sauver les meubles avec une sauce toute prête Heinz…

Mais je vous assure, on peut faire mieux que ça.

Pas besoin de faire de chichis: avec un peu de volonté, on peut profiter de grillades de qualité. Le secret, c'est la marinade !

Vous prendrez un «rub» ou un «glaze»?

Il existe des dizaines de versions de marinades: sucrées, acides, épicées, à base de vinaigre, d'huile ou encore de yogourt. Avec une version liquide, les aliments absorbent les épices et l'acidité, ce qui les rend plus savoureux et plus tendres.

Un dry rub est un mélange d'épices sec que l'on frotte sur les grillades. Il convient donc plutôt aux morceaux de viande qui sont bien juteux. Il est également possible d'appliquer un glaze (glaçage), à l'aide d'un pinceau à viande, pendant la cuisson au gril. Ce glaçage doit contenir du sucre pour permettre la caramélisation.

Combien de temps on fait mariner tout ça?

La durée de marinade dépend de la recette. Mais en règle générale, on peut laisser mariner la viande de bœuf, d'agneau et de porc pendant quatre à douze heures, la volaille jusqu'à quatre heures, le poisson et les légumes au maximum une heure. Si la marinade contient beaucoup de jus de citron, de vinaigre ou d'autres acides, il est conseillé de ne pas laisser mariner trop longtemps (moins de deux heures).

La soirée grillades est spontanée et vous n'avez pas pensé à laisser votre viande mariner au frigo pendant la nuit? Pas de panique: même une demi-heure, c'est mieux que rien, d'autant plus que l'on peut (et doit) arroser les morceaux avec le reste de la marinade pendant la cuisson au gril.

L'astuce en plus

Mélange tout dans un bol et ajoutes-y les grillades. Tu peux aussi utiliser des sachets de conservation fermés.

Pratique pour que la viande s'imbibe bien.

Maintenant, les recettes!

... pour en régaler plus d'un lors de vos prochaines soirées grillades cet été.



Marinade Goan Cafreal

parfait avec: du poulet (cuisses ou ailes, moins pour la poitrine), du porc

Image: wikicommons

À Goa, ce plat traditionnel à base de poulet est cuit à la poêle, mais il est encore meilleur sur le gril.

Les portions conviennent pour environ 4 personnes.

Ingrédients:

6 piments verts

1 morceau de gingembre

10 gousses d'ail

1 cs. graines de coriandre

1 cc. de graines de cumin

½ cc. de garam masala

1 cs. de jus de citron

3 cs. d'huile

1 oignon haché

du sel pour assaisonner

Préparation:

Réduire tous les ingrédients en une pâte dans un mixeur, les mettre avec les grillades dans un sachet de conservation et les laisser mariner pendant au moins 4 heures, ou mieux encore, toute la nuit. Griller les aliments en les retournant plusieurs fois et en les glaçant avec le reste de la marinade.

Marinade Maple Sriracha

parfait pour: des crevettes, du poulet (brochettes), et pour toute sorte de brochettes (végé et autres).

Image: shutterstock

Quand on n'a pas le temps: une marinade qui ne nécessite que quelques produits prêts à l'emploi (mais qui n’en est pas moins délicieuse).

Ingrédients:

6 ml de sauce soja

6 ml de sirop d'érable

3 cs de sauce sriracha (aux piments)

Préparation:

Mélanger tous les ingrédients et laisser mariner avec les grillades pendant au moins 4 heures, ou mieux encore pendant toute une nuit. Griller les aliments en les retournant plusieurs fois et en les glaçant avec le reste de la marinade.

Marinade indienne au yaourt et au cajou

parfait pour: l'agneau (idéal pour les côtelettes - mais aussi les brochettes). A essayer aussi avec du poulet ou des légumes grillés comme les aubergines.

Image: Shutterstock

Traditionnellement, ces côtelettes d'agneau sont cuites dans un four spécial au charbon de bois appelé tandoor ... mais c'est aussi très bon au gril.

Ingrédients:

4 cs de noix de cajou, grillées au préalable dans une poêle

500 g de yogourt grec

3 piments verts

1 cs de gingembre râpé

2 cs d'ail pressé

2 cc de cardamome moulue

1 cc de macis moulu (ou 2 fleurs de muscade)

2 cs de jus de citron

2 cs d'huile de moutarde (en vente dans les épiceries asiatiques)

sel pour l'assaisonnement

servir avec de la menthe fraîche finement hâchée

Préparation:

Mettre les noix de cajou dans un mixeur, couvrir avec un peu d'eau et réduire en purée. Ajouter tous les autres ingrédients et réduire en purée. Mettre dans un sachet de conservation avec les aliments à griller et laisser mariner au moins 4 heures, ou mieux encore, toute la nuit. Égoutter les aliments et les griller en les retournant plusieurs fois.

Marinade à l'hawaïenne

parfait pour: le poulet, le porc, et avec des alternatives végé

Image: Shutterstock

Ingrédients:

250 g morceaux d'ananas écrasés (en prévoir plus comme supplément pour les brochettes)

80 ml de sauce soja

80 ml de miel

60 ml de vinaigre de pomme

1 à 2 gousses d'ail pressées

1 cc gingembre moulu

½ cc de clous de girofle en poudre

Préparation:

Ecraser délicatement l'ananas dans un mortier ; ajouter le reste des ingrédients et mélanger. Glacer les grillades avec le reste de la marinade pendant la cuisson.

Marinade Bulgogi

parfait pour: du boeuf (de longues tranches finement découpées par exemple) ou du porc

Image: mealpro.net

La marinade traditionnelle pour le bulgogi coréen, un steak coupé en lanières et servi avec de la salade ou du riz.

Préparation:

120 ml de sauce soja

4 cs de sucre

3 cs de saké (ou de vin de riz ou de sherry)

2 cs d'huile de sésame

8 gousses d'ail pressées

4 oignons frais finement hâchés

½ cc de poivre

2 cs de graines de sésame grillées

Préparation:

Mélanger tous les ingrédients, les mettre avec les grillades dans un sachet de conservation et laisser mariner pendant au moins 4 heures, ou mieux encore pendant la nuit. Griller à feu vif, en glaçant avec la marinade restante.

Marinade façon mojito

parfait pour: du poulet, du poisson

Image: Shutterstock

Ingrédients:

8 ml de rhum blanc

5 cs de menthe fraîche hachée (15 g)

1 gousse d'ail écrasée

1 cc de gros sel

1 cc de poivre noir fraîchement moulu

Jus de 2 citrons verts (plus 1-2 citrons verts supplémentaires pour la décoration)

1 cs d'huile d'olive

Préparation:

Mélanger tous les ingrédients, les mettre avec les grillades dans un sac de congélation et les faire mariner pendant 2 à 4 heures. Griller en retournant plusieurs fois les aliments, en les arrosant si nécessaire d'un peu de la marinade restante.

Marinade poivre-vodka

parfait pour: du boeuf (surtout pour les steacks et les rôtis)

Image: bbqpitboys.com

Mon cadeau classique lorsque je reçois une invitation pour des grillades: des steaks de boeuf dans un sac de congélation avec cette marinade. À essayer absolument !

Ingrédients:

1 cc de sel marin

2 cs de grains de poivre noir écrasés dans un mortier

3 cuillères à soupe de prezzemolo (persil à feuilles plates) finement haché

2 cuillères à soupe de thym frais finement haché (ou 1 cuillère à café de thym séché)

3 gousses d'ail pressées

80 ml de vodka

60 ml d'huile d'olive

Préparation:

Mélanger tous les ingrédients, les mettre avec les grillades dans un sac de conservation et les laisser mariner pendant au moins 4 heures, ou mieux encore, toute la nuit. Griller à feu vif, en arrosant si nécessaire avec un peu de la marinade restante.

Marinade à la jamaïcaine

parfait pour: du Poulet (cuisses, ailes, etc. - moins pour la poitrine), du porc

Image: shutterstock

L'idéal est d'utiliser les piments scotch bonnet jamaïcains. Tout aussi piquants que les habañeros, ces piments jaunes et ronds doivent être préparés avec beaucoup de précautions et mangés avec encore plus de précautions. Attention, ça va chauffer.

Ingrédients:

225 g d'oignons, épluchés et coupés en quatre

2 piments scotch bonnet ou habañeros, coupés en deux et épépinés

50 g de gingembre frais, épluché et grossièrement haché

½ cuillère à café de piment moulu

1 cs de feuilles de thym fraîches

½ cc de noix de muscade moulue

½ cc de cannelle en poudre

1 cc de poivre noir fraîchement moulu

120 ml de vinaigre de vin blanc

120 ml de sauce soja foncée

Préparation:

Réduire tous les ingrédients en purée dans un mixeur, les mettre dans un sachet de conservation avec les grillades et laisser mariner pendant au moins 4 heures. Griller en retournant plusieurs fois les aliments, en les glaçant si nécessaire avec la marinade restante. Il est également possible de verser la marinade restante dans une poêle en fonte et de la faire réduire (sur le gril) jusqu'à ce qu'elle devienne épaisse.

Marinade grecque

parfait pour: de l'agneau et du porc

Image: Shutterstock

Ingrédients:

3 gousses d'ail pressées

1 citron (zeste et jus)

2 cs d'origan séché

1 cs de miel

60 ml d'huile d'olive

sel et poivre

Préparation:

Mélanger tous les ingrédients, les mettre avec les grillades dans un sachet de conservation et les laisser mariner pendant au moins 4 heures, ou mieux encore, toute la nuit. Griller les aliments en les retournant plusieurs fois et en les glaçant avec le reste de la marinade.

La marinade cheap pour la fin

parfait pour: du poulet, du porc, des alternatives végé, et pour tout, en fait!

Image: shutterstock

C'est la honte, mais on va pas se le cacher, c'est délicieux:

Ingrédients:

2 dl de sauce à salade dressing italienne ou quelque chose du genre

1 sachet (30 g) de mélange d'épices «Taco Mix»

Image: losaltosranchmarket.com

Préparation: