29 fois où l'étiquette est trompeuse

Les apparences - et les étiquettes - sont parfois trompeuses. Voici quelques exemples où des entreprises ont tenté (plus ou moins) subtilement de duper leurs clients, répertoriées par le média en ligne Bored Panda

Un sandwich à moitié vide

Littérallement.

C'est ce qui s'appelle gaspiller du plastique

Une boîte de chocolats exaspérante

Une pizza qui fait mal

Un nouveau produit sans gluten à l'aspect appétissant

«Pour être clair, ce ne sont pas les hamburgers. Ce sont les pains qui sont sortis de ce sachet.»

Un sandwich acheté à l'aéroport de Nice

Mince alors.

Une étiquette sur du miel...

Du miel emballé en Afrique du Sud, originaire d'Afrique du Sud et/ou de Chine et/ou d'Inde et/ou de Zambie.

Lorsque le bonbon mesure à peine plus de la moitié de l'emballage

Une plaque de chocolat très basique

La boîte de chocolats

Des croissants «fourrés» à la crème pâtissière

«J'aimerais pouvoir dire au moins que c'était bon, mais je ne peux pas», dixit la consommatrice.

Oh wow

Une étiquette de bouteille de vin en cache une autre...

Huile de canola ou huile d'olive? Il faut choisir

Où sont passés les Lindor?

...Et les protéines?

Un astucieux emballage d'oeufs de caille

«Nous avons acheté 12 œufs de caille au prix de 12. Nous n'en avons reçu que 10.»

Celui-là était un peu volé

Hm...

Parfois, l'air est exaspérant

Ça nous est tous arrivés

A quel moment ça devient de la publicité mensongère?

Sans parfum

«J'ai découvert pourquoi mon nettoyant visage sans parfum a une odeur florale si forte.»

Une trèèèès fine couche de crème anglaise

Cookies mensongers

«Ce n'est pas la pire chose au monde, mais ça m'agace quand même.»

L'un des blocs n'est pas l'un des blocs

Des pâtes au poulet et au parmesan

Où est le poulet...?

Prêt en 10 minutes. Cuisson: 16-17 minutes

Logique!

Pris en flagrant délit de réduction de quantité

Une sauce de poisson

Qui ne contient aucun crustacé ni poisson représenté sur l'étiquette.

