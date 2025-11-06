29 fois où l'étiquette est trompeuse
Les apparences - et les étiquettes - sont parfois trompeuses. Voici quelques exemples où des entreprises ont tenté (plus ou moins) subtilement de duper leurs clients, répertoriées par le média en ligne Bored Panda.
Un sandwich à moitié vide
Littérallement.
C'est ce qui s'appelle gaspiller du plastique
Une boîte de chocolats exaspérante
Une pizza qui fait mal
Un nouveau produit sans gluten à l'aspect appétissant
«Pour être clair, ce ne sont pas les hamburgers. Ce sont les pains qui sont sortis de ce sachet.»
Un sandwich acheté à l'aéroport de Nice
Mince alors.
Une étiquette sur du miel...
Du miel emballé en Afrique du Sud, originaire d'Afrique du Sud et/ou de Chine et/ou d'Inde et/ou de Zambie.
Lorsque le bonbon mesure à peine plus de la moitié de l'emballage
Une plaque de chocolat très basique
La boîte de chocolats
Des croissants «fourrés» à la crème pâtissière
«J'aimerais pouvoir dire au moins que c'était bon, mais je ne peux pas», dixit la consommatrice.
Oh wow
Une étiquette de bouteille de vin en cache une autre...
Huile de canola ou huile d'olive? Il faut choisir
Où sont passés les Lindor?
...Et les protéines?
Un astucieux emballage d'oeufs de caille
«Nous avons acheté 12 œufs de caille au prix de 12. Nous n'en avons reçu que 10.»
Celui-là était un peu volé
Hm...
Parfois, l'air est exaspérant
Ça nous est tous arrivés
A quel moment ça devient de la publicité mensongère?
Sans parfum
«J'ai découvert pourquoi mon nettoyant visage sans parfum a une odeur florale si forte.»
Une trèèèès fine couche de crème anglaise
Cookies mensongers
«Ce n'est pas la pire chose au monde, mais ça m'agace quand même.»
L'un des blocs n'est pas l'un des blocs
Des pâtes au poulet et au parmesan
Où est le poulet...?
Prêt en 10 minutes. Cuisson: 16-17 minutes
Logique!
Pris en flagrant délit de réduction de quantité
Une sauce de poisson
Qui ne contient aucun crustacé ni poisson représenté sur l'étiquette.
