29 fois où l'étiquette est mensongère

29 fois où l'étiquette est trompeuse

Les apparences - et les étiquettes - sont parfois trompeuses. Voici quelques exemples où des entreprises ont tenté (plus ou moins) subtilement de duper leurs clients, répertoriées par le média en ligne Bored Panda.
06.11.2025, 05:33

Un sandwich à moitié vide

Littérallement.

Image
image: bored panda

C'est ce qui s'appelle gaspiller du plastique

Image
image: bored panda

Une boîte de chocolats exaspérante

Image
image: bored panda

Une pizza qui fait mal

Image
image: bored panda

Un nouveau produit sans gluten à l'aspect appétissant

Image
image: bored panda

«Pour être clair, ce ne sont pas les hamburgers. Ce sont les pains qui sont sortis de ce sachet.»

Un sandwich acheté à l'aéroport de Nice

Mince alors.

Image
image: bored panda

Une étiquette sur du miel...

Image
image: bored panda

Du miel emballé en Afrique du Sud, originaire d'Afrique du Sud et/ou de Chine et/ou d'Inde et/ou de Zambie.

Lorsque le bonbon mesure à peine plus de la moitié de l'emballage

Image
image: bored panda

Une plaque de chocolat très basique

Image
image: bored panda

La boîte de chocolats

Image
image: bored panda

Des croissants «fourrés» à la crème pâtissière

Image
image: bored panda

«J'aimerais pouvoir dire au moins que c'était bon, mais je ne peux pas», dixit la consommatrice.

Oh wow

Une étiquette de bouteille de vin en cache une autre...

Image
image: bored panda

Huile de canola ou huile d'olive? Il faut choisir

Image
image: bored panda

Où sont passés les Lindor?

Image
image: bored panda

...Et les protéines?

Image
image: bored panda

Un astucieux emballage d'oeufs de caille

«Nous avons acheté 12 œufs de caille au prix de 12. Nous n'en avons reçu que 10.»

Image
image: bored panda

Celui-là était un peu volé

Image
image: bored panda

Hm...

Image
image: bored panda

Parfois, l'air est exaspérant

Image
image: bored panda

Ça nous est tous arrivés

Image
image: bored panda

A quel moment ça devient de la publicité mensongère?

Image
image: bored panda

Sans parfum

«J'ai découvert pourquoi mon nettoyant visage sans parfum a une odeur florale si forte.»

Image
image: bored panda

Une trèèèès fine couche de crème anglaise

Image
image: bored panda

Cookies mensongers

Image
image: bored panda

«Ce n'est pas la pire chose au monde, mais ça m'agace quand même.»

L'un des blocs n'est pas l'un des blocs

Image
image: bored panda

Des pâtes au poulet et au parmesan

Où est le poulet...?

Image
image: bored panda

Prêt en 10 minutes. Cuisson: 16-17 minutes

Logique!

Image
image: bored panda

Pris en flagrant délit de réduction de quantité

Image
image: bored panda

Une sauce de poisson

Qui ne contient aucun crustacé ni poisson représenté sur l'étiquette.

Image
image: bored panda

24 gâteaux hérisson affreusement moches

1 / 26
24 gâteaux hérisson affreusement moches
Thèmes
