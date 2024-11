19 inventions vraiment bizarres



Un distributeur de chips personnalisé, une poubelle qui ne rate jamais vos jets de déchets: ces inventions pourraient bien finir à la casse. Pourtant, elles ne sont pas si bêtes.

En Allemagne, en Autriche, et en Suisse, le 9 novembre est le Jour des inventeurs (Tag der Erfinder). Mais bien sûr, en tant que petit inventeur ou petite inventrice, vous le saviez déjà. Quoi qu'il en soit, c'est le bon moment pour nous pencher sur les plus bizarres d'entre elles. Certaines sont vraiment pratiques et innovantes, d'autres sont... juste bizarres.

Cela devrait faire partie de l'équipement de base de chaque bureau.

La fenêtre de confidentialité parfaite n'existe pas...



Hmmm... d'une certaine manière, tout le plaisir est perdu.

Le PC calcule où les déchets vont tomber et le transmet à la poubelle via une connexion sans fil.

Certes un peu grand, mais l'idée est fantastique.

Pour un plus beau paysage urbain.

Vraiment idéal pour les chaudes journées d'été.



Pour tous ceux qui lisent beaucoup (mais qui ont la mémoire courte).

Cela pourrait probablement être une épine dans le pied des compagnies d’assurance-accidents.

Cela nous aurait fait gagner tellement de temps à l'école...

Qui a besoin d'une échelle pour cela?

Never Skip Leg Day!

Au fait, tout ne doit pas absolument avoir deux fonctions ... 😅

Si simple, mais si utile.

Vu comme cela, ça a l'air si simple.

La question est de savoir: combien de fois dans l'année aura-t-on besoin de cet outil?

Si une fois, vous êtes vraiment dans la...galère, vous allez adorer cette invention.

Cela devrait être obligatoire pour toutes les chaussures.

Pour que l'appartement ne brûle plus jamais.

Sauver des vies et s'amuser en même temps.



Nous espérons que cela a d'abord été testé avec une voiture moins chère.

«Quelle invention trouvez-vous géniale, et laquelle est à jeter aux orties? Dites-le nous dans les commentaires!»



(smi)