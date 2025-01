Des individus cherchent à accumuler des billets pour l'Eurovision

Migros et Coop ont changé la manière de peser fruits et légumes

«Appuyez sur la touche 1»: cette arnaque fait des ravages en Suisse

L'Office fédéral de la cybersécurité (OFCS) a de nouveau enregistré une hausse des déclarations de cyberincidents en 2024. Cela s'explique par un stratagème permettant de frapper plus largement.

Au fil du temps, l'Office fédéral de la cybersécurité (OFCS) recense toujours plus d'incidents. Et 2024 n'échappe pas à la règle, avec près de 63 000 déclarations. Cela représente environ un quart de plus que l'année précédente. Cette hausse s'explique par un stratagème minutieusement élaboré pour frapper le plus largement possible. Résultat: le nombre de signalements d'appels menaçants soi-disant de la part de la police a triplé.