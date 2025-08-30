Une chose est sûre: le blanc sied bien à la chanteuse la plus riche de la planète. getty/watson

La grande inconnue du mariage de Taylor Swift

La question brûle les lèvres de toutes les Swifties et autres amateurs de mariage du monde entier. Quelle création Taylor Swift portera-t-elle le jour J pour monter l'allée et épouser Travis Kelce? Un service d'organisation de mariage américain nous livre sa théorie.

Difficile de trouver un être humain qui porte mieux les robes de princesse que Taylor Swift. Sa tournée Eras, en particulier, a été l'occasion d'un défilé enchanteur de créations toutes plus somptueuses, brillantes et imaginatives que les unes que les autres.

Tradition oblige, la robe la plus inoubliable de la superstar ne manquera pas d'être celle de son tout premier mariage, qui verra ses jours s'unir à ceux de la star de la NFL, Travis Kelce, dans un avenir proche.

En attendant, il ne nous reste plus qu'à fantasmer sur son choix. Des sequins? Des froufrous? Des montagnes de meringue et de chantilly? Un bustier? Un voile? De la dentelle? Ou au contraire, une création droite et d'une simplicité absolue?

Un expert livre son pronostic

Le service d'organisation de mariage Destify, basé aux Etats-Unis, lui, s'est amusé à nous imaginer la robe de mariée idéale. En commençant par aller chercher conseil du côté d'un astrologue spécialiste des célébrités, Inbaal Honigman. Ça tombe bien, il se murmure que la future mariée est sensible à l'astrologie. «Libres d'esprit et aventureux, ceux qui sont nés sous le signe du Sagittaire aiment faire la fête dans des styles uniques», indique Inbaal Honigman.

«Des détails ludiques tels que des capes ou des ourlets asymétriques leur donnent l'impression d'être prêts pour la fête» Inbaal Honigman, astrologue spécialiste des célébrités

Garrett Nutgrass, expert en mariage chez Destify, renchérit: «les mariées Sagittaires s'épanouissent dans des robes qui facilitent les mouvements, avec de la mousseline fluide, des accents de plumes et des détails d'inspiration bohème.»

«Pour Taylor, cela pourrait être une robe qui ondule à chaque pas sur la piste de danse, ou même une grande cape rappelant ses tenues de tournée» Garrett Nutgrass, expert en mariage chez Destify

Le spécialiste la verrait bien opter pour ses créateurs de prédilection, tels que Vivienne Westwood ou Gucci. Garrett Nutgrass cite ce modèle de la collection 2026 comme exemple:

Le drapé asymétrique et les gants incrustés de perles apportent une touche rebelle à la tradition nuptiale, tandis que le tissu léger et fluide lui permet de danser toute la nuit. image: vivienne westwood bridal collection 26

«C'est un look à la fois romantique et sauvage, idéal pour une mariée qui aime repousser les limites tout en profitant de la vedette», commente-t-il.

Taylor Swift ne serait d'ailleurs pas la première célébrité à opter pour Vienne Westwood. Vous n'avez probablement pas oublié la scène mythique du film de 2008, Sex and the City, lorsque Carrie Bradshaw (interprétée par Sarah Jessica Parker) arbore une création pompeuse, avant de se faire planter par Big - et du coup, de le défoncer à coups de bouquet.

Cette scène est devenue une véritable référence dans la mode nuptiale. WireImage

La robe a refait surface dans la série And Just Like That…, en guise de clin d’œil nostalgique à l’héroïne.

En 2018, pour un mariage privé à la maison avec Liam Hemsworth, Miley Cyrus a également opté pour une robe de mariée Vivienne Westwood - tout comme le mannequin hongrois Barbara Palvin en 2023, ou la chanteuse Demi Lovato en mai 2025.

Miley a choisi une création sur mesure issue du service «made-to-order» de la marque. image: miley cyrus instagram

Barbaria Palvin et son mari, Dylan Sprouse en 2023 en Hongrie. image: barbara palvin instagram

L'influence de Travis Kelce

Et le futur marié Travis Kelce ne sera pas sans influence. «En tant que Balance, Travis est attiré par le romantisme intemporel et l'harmonie, ce qui pourrait influencer l'esthétique générale du mariage du couple», note Garrett Nutgrass. «Cela suggère que Taylor pourrait choisir un look qui équilibre son esprit aventureux et son amour de l'élégance classique. Imaginez le glamour vintage associé à un côté dramatique et libre d'esprit.»

Il cite un autre exemple de la collection mariage Vivienne Westwood de 2022. «Même si nous ne nous attendons pas à ce que Taylor choisisse une robe de la collection 2022, une robe comme celle-ci reflète le type d'élégance intemporelle vers lequel son fiancé Balance est attiré.»

Cette silhouette structurée, avec ses lignes épurées et ses drapés tombant sur les épaules, serait parfaite pour Taylor. image: vivienne westwood bridal collection 22

«C'est le genre de robe qui complétera la nature romantique de Travis, équilibrant le style libre et audacieux de Taylor, signe du Sagittaire, avec une touche de sophistication classique», poursuit l'expert en mariage. Parmi les créateurs vers lesquels il voit la chanteuse se tourner, il cite également les créations éthérées de Rodarte ou les drapés fantaisistes de Simone Rocha.

«Mais une chose est sûre: sa robe sera audacieuse, intemporelle et destinée à entrer dans l'histoire des mariages», conclut-il. On ne pourrait être plus d'accord.