17 profils Tinder qui crient «Red Flag» 🚩

Attention, amis qui scrollez sur Tinder: il faut toujours faire attention à tous les détails d'un profil, et pas uniquement à l'image, aussi aguicheuse soit-elle.

Certes, chercher l'amour sur Tinder a ses inconvénients. On risque de juger sur l'apparence, et de ne pas creuser un profil pour des raisons superficielles. D'un autre côté, il faut tout de même savoir lire les signes: parfois, les «Red Flags» («Drapeaux rouges» en français) sont visibles dès la lecture de la bio.

Voici quelques exemples de personnes dont le profil crie «Alerte, Red Flag!» sur Tinder.

Cet exemple illustre parfaitement pourquoi il est important de prêter attention à tout, et pas uniquement à l'image.

Je serai probablement méchante avec toi.

Je suis folle et une personne horrible.

(Ce n'est peut-être qu'une blague. Mais qui veut prendre ce risque?)

Commencer une conversation par des accusations, c'est le secret.

Tu es l'homme. Commence la conversation

Si vous tenez à vos organes, je vous conseille de scroller rapidement vers la gauche.

Je recherche une personne de confiance et en bonne santé. Vous devez avoir vos deux reins, ne pas fumer et ne pas consommer d'alcool en excès ni de drogues susceptibles d'endommager le foie. Un groupe sanguin O négatif serait un plus!

Une autre façon d'entamer une conversation...

On dirait que tu es du genre à pleurer après l'amour.

Qu’est-ce qu’un «drapeau rouge» exactement?🚩 Un «Red Flag» ou «signal d'alarme» est un avertissement signalant des problèmes potentiels. Dans le contexte des relations amoureuses, par exemple, il peut indiquer un comportement irrespectueux ou malsain au sein du couple.

Zack, le GOAT!

C'est incroyable que tu aies perdu 49 kilos. Encore quelques-uns et tu seras parfaite.

Oulà!

- On pourrait aller prendre un café.

- Mon temps vaut bien plus qu'un verre à 5 dollars.

- Pour quelqu'un comme ça, même 5 dollars, c'est trop.

Le message est clair.

[... J'ai trompé mon petit ami et je pourrais recommencer avec toi]

Un esprit libre.

La chose la plus spontanée que j'aie jamais faite, c'est de me faire percer les tétons.

Tout ça, tout ça...

Mes Red Flags: les personnes obèses, ou: les personnes stupides, impolies et pauvres.

Une personne qui veut le contrôle...

Nous nous entendrons bien si: j'ai la permission de fouiller dans ton téléphone.

Un tatouage intéressant.

Au moins, c'est honnête!

- Tu es absolument incroyable, Maddi [...]

- Mais qui est Maddi

- haha, j'ai copié le message et j'ai oublié de changer le nom

Très bien, Talia. Allez, on retourne à l'école!

Donne-moi de la drogue et de l'alcool, et peut-être que je t'embrasserai.

Ah, une «influenceuse»!

Je ne cherche pas de rencontres. Juste des abonnés Instagram. Suivez-moi!

Un homme très sympathique, lui aussi.

Si vous soutenez les vaccins, la culture woke ou l'utilisation des pronoms, je vous traiterai de mouton arriéré. Je suis Lion. Je veux une vraie femme.

Un simple «non» aurait suffi!

- Fumer sur le toit et faire la fête au bord de la piscine?

- Pourquoi ne pas tout simplement sauter du toit?

Pour conclure: une culture générale d'enfer!

- Où allez-vous ensuite? En Allemagne, peut-être?

- Je suis actuellement en Allemagne.

- Dans quelle ville?

- À Zurich.

- Ce n'est pas en Allemagne.

