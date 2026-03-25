Paléo 2026: la file d’attente va décider de tout. Image: KEYSTONE

Paléo 2026: les astuces pour avoir des billets

Les billets mis en vente pour la 49 e édition du Paléo Festival Nyon se sont écoulés en 19 minutes. Pas de panique pour les malheureux, il existe des solutions: la Bourse aux billets, la plateforme de revente officielle du Festival, sera accessible jusqu’à la fin du Festival. On vous explique.

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Paléo est complet, mais...

Un vent estival a soufflé sur la Plaine de l’Asse. Le public a une nouvelle fois répondu présent à l’invitation de Paléo en écoulant l es 210 000 billets mis en vente en 19 minutes, ce mercredi 25 mars.

L’édition 2026 affiche désormais complet… ou presque: la Bourse aux billets, la plateforme de revente officielle du Festival, ouvre bientôt et sera accessible jusqu’à la fin du Festival.

Par ailleurs, 1500 billets seront mis en vente chaque jour de l’événement pour le soir même.

Où trouver la Bourse aux billets?

La plateforme de revente officielle, la Bourse aux billets, sera en ligne dès le 1er avril à 11h sur paleo.ch. Plébiscitée par les festivaliers, elle permet d’acheter ou de revendre des billets en toute sécurité et aux tarifs officiels.

Combien ça va coûter d'aller à Paléo?

Côté prix, il faudra compter 89 francs pour la plupart des soirées, et 99 francs pour les plus demandées. L’abonnement semaine coûte 465 francs. Des tarifs réduits existent, et l’entrée est gratuite pour les moins de 12 ans.

Comment la billetterie initiale a fonctionné

La billetterie officielle du Paléo Festival 2026 a ouvert ce mercredi 25 mars à midi. Mais tout s'est joué quelques minutes avant, avec un système de file d’attente virtuelle. Concrètement, il fallait se connecter sur paleo.ch entre 11h45 et 11h55. Pendant cette fenêtre, tout le monde avait les mêmes chances: à 11h55, un ordre de passage était attribué au hasard entre les personnes présentes.

Résultat: se connecter à 11h45 ou à 11h54 ne changeait rien.

En revanche, arriver après 11h55 pénalisait clairement, puisque vous étiez placé en fin de file.

Les ventes débutaient ensuite à 12h00, et les premiers de la file ont pu acheter leurs billets.

Pour l'année prochaine: astuces pour choper un billet

Les organisateurs recommandent de créer son compte à l’avance, vérifier son moyen de paiement et surtout n’utiliser qu’un seul appareil ou onglet, sous peine de bugs.

Certains festivaliers ont toutefois disposé d’un avantage: les «bons flex». Ces sésames permettaient de réserver un billet avant l’ouverture officielle, entre le 18 et le 24 mars.

Ces bons étaient mis en vente lors de la billetterie de Noël, en décembre 2025. Chaque bon donnait accès à un billet journalier au choix, une fois la programmation dévoilée. Autrement dit: si vous n’en aviez pas déjà un, il fallait passer par la vente classique du 25 mars.

(jah)