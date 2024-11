Voici combien gagnent les agriculteurs suisses

En 2023, le revenu agricole moyen par exploitation est resté stable à 79 900 francs, grâce à des hausses en viticulture et production laitière.

Plus de «Economie»

Le revenu agricole est resté stable, en 2023, par rapport à l'année précédente, en se maintenant à 79 900 en moyenne par exploitation. Des produits plus élevés, surtout dans la production laitière et la viticulture, ont compensé la baisse des produits des grandes cultures, des cultures maraîchères et de l'arboriculture due aux conditions météorologiques, ainsi que l'inflation.

En raison du renchérissement, les agriculteurs ont dû dépenser davantage pour leurs moyens de production. Le revenu moyen est donc à prendre avec précaution, indique, mardi, le centre de recherche Agroscope à Ettenhausen (ZH).

Est-ce que les salaires varient selon l'activité?

Les revenus varient considérablement selon le type d'exploitation. Dans la production végétale, les prix plus élevés à la production n'ont pas suffi à compenser l'ensemble des pertes de récolte dues aux conditions météorologiques.

Les revenus tirés de l'élevage ont globalement augmenté. La hausse des prix du lait et l'augmentation du nombre moyen d'animaux par exploitation ont eu un effet positif. En revanche, la baisse des prix de la viande bovine du fait de la demande a pesé sur les recettes.

Du côté des charges, le renchérissement des moyens de production agricole en 2023 a été nettement plus faible que l'année précédente, avec +1,5%. L'année 2022 avait été marquée par une forte inflation en raison du début de la guerre en Ukraine, rappelle Agroscope.

Est-ce que le salaire varie selon les régions?

En 2023, une exploitation agricole employait en moyenne 1,35 unité de main-d’œuvre familiale. Le revenu agricole du travail – qui correspond au revenu agricole après déduction des coûts calculés des capitaux propres investis dans l’exploitation – a baissé de 2,4 % sur un an pour atteindre 54 800 francs par unité de main-d’œuvre familiale.

Une désalpe, quelque part en suisse alémanique, en 2023. Image: KEYSTONE

Au vu de ce dernier chiffre, «le besoin d'agir est urgent», estime l'Union suisse des paysans (USP). Des évolutions positives ponctuelles dans l’élevage ne suffisent pas à compenser le renchérissement et la mauvaise année qu’a connue la production végétale en 2023.

La faîtière critique notamment les coupes dans les moyens financiers alloués à l'agriculture. La garantie de prix rémunérateurs à la production constitue un autre grand levier pour améliorer le revenu. Dans ce cadre, de nouvelles augmentations sont nécessaires, réclame l'USP.

Dans quelles régions les agriculteurs sont le mieux payé?

Le revenu du travail varie considérablement en fonction des régions, Avec 71 700 francs, il était 48% plus élevé en région de plaine qu'en région de collines (48 500 francs) et 84% plus élevé qu'en région de montagne (39 100 francs).

Le revenu total moyen d’un ménage agricole, se composant du revenu agricole et du revenu extra-agricole, a augmenté de 1,5% en 2023, pour atteindre 112 200 francs en moyenne. Seul le revenu extra-agricole a augmenté, de 5,5%. (jah/ats)