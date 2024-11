Le dernier rapport sur l'agriculture en Suisse a un problème

Le rapport confirme ce que beaucoup ont déjà ressenti dans leur porte-monnaie. En 2023, les consommateurs et consommatrices ont payé certains produits plus cher que l'année précédente, comme le lait, la farine et les œufs. Les prix à la production ont également augmenté en moyenne.

Le nombre d'animaux est resté à peu près le même que l'année précédente. Il y a certes un peu moins de porcs et de vaches laitières, mais plus de poulets de chair et de moutons, par exemple.

Le nouveau restaurant Botta à Glacier 3000 a été inauguré

Glacier 3000 aux Diablerets (VD) a officiellement inauguré jeudi son nouveau bâtiment Botta, entièrement rénové à la suite d'un incendie en septembre 2022. Une cérémonie a eu lieu en présence de la ministre vaudoise Isabelle Moret et de l'architecte Mario Botta.

Isabelle Moret a dit espérer que ce nouveau restaurant devienne «aussi emblématique dans l'esprit des visiteurs» que ne l'est la Tour Eiffel à Paris. Interrogée par Keystone-ATS, la conseillère d'Etat en charge du tourisme a vanté un bâtiment «plus beau, plus moderne, plus pratique et plus durable» qu'il ne l'était avant l'incendie. Et de promettre «une expérience bluffante» à tous les skieurs et visiteurs qui, de Suisse ou de l'étranger, s'aventureront jusqu'à Glacier 3000.