bien ensoleillé
DE | FR
burger
International
Asie

Donald Trump refuse d'approuver une aide militaire à Taïwan

President Donald Trump attends a joint press conference with Britain&#039;s Prime Minister Keir Starmer at Chequers near Aylesbury, England, Thursday, Sept. 18, 2025. (Leon Neal, Pool via AP) Trump Br ...
Keystone

Donald Trump refuse d'approuver une aide militaire à Taïwan

Donald Trump ne veut pas verser plus d'aide militaire à l'île de Taïwan. L'importance des négociations commerciales avec la Chine serait en cause.
19.09.2025, 08:3819.09.2025, 08:38

Le président américain Donald Trump a refusé d'approuver une aide militaire de 400 millions de dollars (339 millions d'euros) à Taïwan, en parallèle de négociations commerciales avec Pékin, a rapporté jeudi le journal américain Washington Post. Cette décision marquerait un changement important dans la politique américaine à l'égard de l'île. Mais elle n'est pas encore définitive, a précisé un responsable de la Maison Blanche au Post.

Les États-Unis ont cessé de reconnaître diplomatiquement Taïwan au profit de la Chine en 1970, mais sont le principal fournisseur d'armes de l'île au régime démocratique. De son côté, Pékin considère Taïwan l'une de ses provinces et n'exclut pas le recours à la force pour en prendre le contrôle.

Droits de douane avec la Chine

Donald Trump doit s'entretenir vendredi avec son homologue chinois Xi Jinping, pour leur deuxième conversation téléphonique depuis le retour du Républicain à la Maison Blanche. Les deux parties cherchent un compromis sur les droits de douane et un accord sur le réseau social TikTok.

Sous la présidence de Joe Biden, prédécesseur de Donald Trump, Washington a approuvé plus de 2 milliards de dollars (1,7 milliards d'euros) d'aide militaire pour Taïwan. Mais Donald Trump «ne soutient pas l'envoi d'armes sans contrepartie financière, une préférence également affichée avec l'Ukraine», note le Post.

Des responsables de la Défense américains et taïwanais se sont réunis en août à Anchorage, en Alaska, indique le Washington Post. Selon le journal, ils ont discuté d'un accord de vente d'armes «qui pourrait atteindre plusieurs milliards de dollars au total», comprenant des drones, des missiles et des capteurs pour surveiller le littoral de l'île.

Budget exceptionnel à Taïwan

Depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche en janvier, Taipei s'inquiète de la solidité de sa relation avec les États-Unis et de la détermination de Washington à défendre l'île en cas d'attaque de la Chine. Lors d'une visite à Taïwan fin août, le président de la commission des forces armées du Sénat américain a déclaré être déterminé à ce que les États-Unis et Taïwan restent «les meilleurs amis».

«Une partie du maintien de nos libertés réside dans un renforcement de la coopération militaire, un renforcement de la coopération avec notre industrie de défense, et dans le meilleur usage possible de ces fonds», avait affirmé le sénateur républicain Roger Wicker après s'être entretenu avec le président taïwanais Lai Ching-te.

Face à la pression militaire croissante de la Chine ces dernières années, Taïwan renforce ses dépenses de défense et les Etats-Unis poussent l'île à intensifier ses efforts. Le ministère de la Défense taïwanais prévoit de demander un budget exceptionnel pouvant atteindre 28 milliards d'euros, un montant record.

(ats/acu)

Pour d'autres articles sur la famille de Donald Trump...
Ivanka Trump fait une rare apparition dans ce «camp d'été pour milliardaires»
1
Ivanka Trump fait une rare apparition dans ce «camp d'été pour milliardaires»
de Marine Brunner
Kai Trump, 18 ans, se présente pour de «grandes responsabilités»
1
Kai Trump, 18 ans, se présente pour de «grandes responsabilités»
de Marine Brunner
Un «maniaque» s'introduit chez Trump pour épouser sa petite-fille
Un «maniaque» s'introduit chez Trump pour épouser sa petite-fille
Ce club privé fondé par Trump Jr suscite les pires fantasmes
2
Ce club privé fondé par Trump Jr suscite les pires fantasmes
de Fred Valet
Ivanka Trump est prête à repartir «au combat»
Ivanka Trump est prête à repartir «au combat»
de Marine Brunner
Les enfants Trump sont victimes des cryptos lancées par leur père
1
Les enfants Trump sont victimes des cryptos lancées par leur père
de Marine Brunner
Melania et Ivanka se livrent une «guerre» secrète
2
Melania et Ivanka se livrent une «guerre» secrète
de Marine Brunner
Trump a fait de ses petits-enfants une arme
Trump a fait de ses petits-enfants une arme
de Marine Brunner
Trump a-t-il été sauvé par une morte? Sa famille y croit
1
Trump a-t-il été sauvé par une morte? Sa famille y croit
de Marine Brunner
Donald Trump utilise ses enfants comme des pions
Donald Trump utilise ses enfants comme des pions
de Marine Brunner
Kai, 17 ans, la nouvelle Trump
Kai, 17 ans, la nouvelle Trump
de Fred Valet
La Trump Organization risque «la peine de mort»
La Trump Organization risque «la peine de mort»
de Marine Brunner
Thèmes
Donald Trump triche-t-il au golf ?
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Il se passe un truc avec Ovomaltine chez Coop
2
Swatch fait une promesse aux Suisses concernant sa montre anti-Trump
3
«C'est injuste»: ces étudiants étrangers de l'EPFL sont en colère
Les chimpanzés adorent l'alcool et ça en dit long sur les humains
En mangeant des fruits mûrs chargés en éthanol, les chimpanzés consomment à l'état sauvage l'équivalent de plusieurs verres d'alcool par jour, avance une étude, éclairant sur les possibles raisons de notre penchant pour la boisson.
Menée dans des forêts africaines où ces animaux vivent, une nouvelle étude vient appuyer la théorie selon laquelle les hommes auraient hérité des singes leur attrait ainsi que leur capacité à métaboliser l'alcool, pourtant toxique.
L’article