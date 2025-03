Charles et Camilla le jour de leur mariage, le 9 avril 2005. getty/watson

Charles et Camilla fêteront bien leurs 20 ans de mariage à Rome

Malgré toutes les incertitudes liées à la santé du pape François, le palais de Buckingham vient de confirmer mercredi une visite royale de trois jours en Italie, dont une journée entière au Vatican et un audience papale, le mois prochain.

C'est officiel, désormais: c'est bien en mangeant dans la vaisselle du pape que Charles et Camilla fêteront les vingt ans de leurs noces de porcelaine. Une visite d'Etat de trois jours ponctuée, entre autres, d'un service spécial dans la Chapelle Sixtine, d'un discours au Parlement italien et, last but not least, d'une audience avec Sa papauté.

Une rencontre entre les souverain pontife et britannique placée sous le signe de la «réconciliation», des «relations bilatérales» ainsi que l'«entente cordiale» entre les Eglises catholique et anglicane - mais qui dépendra évidemment de l'état de santé de François, actuellement hospitalisé pour une double pneumonie à l'hôpital Gemelli de Rome.

Une source du palais, qui ne cache pas son «espoir que la santé du pape François permette à la visite d'avoir lieu», a confirmé au Daily Telegraph que le roi avait écrit en privé au pape pendant sa récente maladie. Le détail du programme dépendra de sa forme le jour J.

Un anniversaire spécial

Cette visite d'Etat du roi en Italie sera surtout marquée par les 20 ans de mariage de Charles avec sa deuxième épouse Camilla, le 9 avril. Pour l'anecdote, à l'époque, le prince de Galles et Camilla Parker-Bowles devaient se marier le 8, mais ils avaient été obligés de décaler le mariage d'un jour, en signe de respect suite au décès du pape Jean-Paul II.

Le 9, le couple royal se trouvera à Rome, où il prendra part à un banquet d'Etat au Quirinal en compagnie du président italien Sergio Mattarella et de la première ministre Giorgia Meloni. Si le roi a déjà effectué pas moins de cinq visites officielles au Saint-Siège et 17 en Italie, c'est la toute première fois qu'un monarque britannique prendra la parole lors d'une session conjointe du parlement italien.

Le reste du voyage permettra aux tourtereaux de déguster les produits du mouvement «Emilie-Romagne» du fameux label «slow food», de visiter des sites artistiques et littéraires, notamment le tombeau de Dante et le musée Byron, et de commémorer le 80e anniversaire de la libération de Ravenne des nazis. Tout un programme. (mbr)