Sobrement baptisées «Melania», les mémoires de l'ancienne première dame sont prévues pour le 8 octobre. D'ici là, l'auteure assure sa propre promo sur ses réseaux sociaux. image: getty/watson

Melania Trump s'apprête à «révéler la vérité»

A quelques semaines de la publication de ses mémoires, l'épouse de Donald Trump s'est lancée dans une drôle de campagne publicitaire, ponctuée de messages cryptiques. Une stratégie maladroite? Pas tant que ça.

Plus de «International»

A moins de suivre avec assiduité les activités commerciales diverses et variées de la famille Trump, vous êtes peut-être passé à côté d'une annonce sur le compte X d'ordinaire inactif de Melania Trump. La sortie imminente de ses mémoires, sobrement baptisées... Melania.

Un titre sobre pour une couverture qui l'est tout autant, et qui ne laisse guère d'indices sur son contenu. image: melaniatrump.com

La promesse de l'éditeur? «L'histoire puissante et inspirante d'une femme qui a tracé sa propre voie, surmonté l'adversité et défini l'excellence personnelle», selon un communiqué publié en juillet. Plus concrètement, le bouquin de 256 pages devrait fournir des détails intimes de la vie de l'ancien mannequin, y compris son enfance en Slovénie, sa rencontre avec son milliardaire de futur mari, son rapport à la maternité et, cerise sur la tourte montée, son séjour à la Maison-Blanche.

Le tout agrémenté de photographies et d'histoires «inédites», précise son site internet. S'il en coûtera 40 dollars pour l'édition basique, les fans inconditionnels de Melania pourront s'offrir une version collector à quelque 250 dollars.

Une étrange tournée et des vidéos cryptiques

Que Melania Trump prenne la plume et pose ses souvenirs sur le papier n'a rien d'étonnant. Après tout, sa famille possède un don inégalé lorsqu'il s'agit de commercialiser tout et son contraire - des bijoux pour la fête des mères aux décorations de Noël, en passant par les bibles, les baskets dorées ou les cryptomonnaies. Plus surprenante, en revanche, est la manière dont l'ex-première dame américaine a décidé de promouvoir son oeuvre, à quelques semaines de sa sortie sur les rayons, le 8 octobre prochain.

En résumé? Zéro tournée de promotion. Zéro interview. Zéro extrait croustillant publié en primeur dans les colonnes du New York Post. Jusqu'à présent, la stratégie de Melania Trump, restée presque entièrement hors de vue depuis que son mari s'est lancé dans une énième campagne pour la Maison-Blanche, est son style tout craché.

Complètement inexistante, la promo de Melania? Pas tout à fait. En fait, la très discrète troisième épouse de Donald Trump est réapparue. Sous forme de courtes vidéos, publiées à intervalles réguliers depuis deux semaines, sur les réseaux sociaux.

Le modèle? Toujours le même. Bien droite, les yeux plissés rivés sur la caméra, les traits tranchants et impénétrables, Melania le «sphynx» s'exprime calmement de son accent ronronnant. Le ton est grave, le message cryptique, volontiers conspirationniste. Dans une première séquence publiée le 5 septembre, l'ex-mannequin de 54 ans annonce:

«J'ai la responsabilité de clarifier les faits. Je pense qu'il est important de partager mon point de vue. La vérité» Melania Trump.

Vidéo: twitter

Deux jours plus tard, rebelote, cette fois au sujet de l'élection présidentielle de 2020, «qui a changé nos vie pour toujours». Puis, dans un extrait daté du 10 septembre, Melania Trump sous-entend que la tentative d’assassinat de son mari, le 13 juillet, pourrait relever de la conspiration:

«Il y a certainement plus dans cette histoire et nous devons découvrir la vérité» Melania Trump.

Enfin, ce mercredi, c'est son travail de mannequin et ses photos de nu qu'elle a défendus dans un clip de 45 secondes. «Ne sommes-nous donc plus capables d’apprécier la beauté du corps humain?», s'interroge Melania Trump, pendant que des images de peintures et de sculptures classiques défilent sur l’écran.

Vidéo: watson

En tout cas, cette référence plutôt maladroite à une couverture du magazine GQ datant de janvier 2000 a donné matière à un flot de mèmes sur internet - ainsi qu'à Stephen Colbert, l'emblématique présentateur du Late Show. «La campagne de Trump, qui peine à se relever, a besoin de toute l'aide possible pour rester fidèle à son message ces jours-ci. Et heureusement, Melania Trump est là pour faire sa part», a ricané l'animateur.

«Personne, absolument personne, ne vous pose de questions sur votre activité de mannequin nu!» Stephen Colbert s'adressant à Melania Trump, l'air faussement scandalisé, lors du Late Show de mercredi soir.

En janvier 2000, alors qu'elle était encore la petite amie de Donald Trump, Melania est apparue nue sur la couverture d'un numéro spécial «Naked Supermodel» du magazine britannique.

Le timing parfait

Si le contenu de Melania reste un mystère, qu’il relève d’une «vérité» brutale ou d’une compilation de photographies léchées, le timing, lui, est impeccable. En planifiant la publication à peine un mois avant l'élection présidentielle du 5 novembre, l'ancienne (et peut-être future) première dame n'aurait pas pu trouver plus belle occasion au cours de sa carrière littéraire.

Donald Trump le sait, et il en joue. Mercredi soir, le républicain en campagne a plaisanté lors d'un rassemblement à Long Island sur l'ouvrage à paraître. «Sortez et achetez son livre! Elle vient d’écrire un livre. J’espère qu’elle a dit de bonnes choses sur moi. Allez l'acheter, c'est génial», a exhorté le milliardaire, sous les rires de la foule.

«Et si elle dit du mal de moi, je vous appellerai tous et je vous dirai de ne pas l'acheter, de vous en débarrasser» Donald Trump, qui confesse par la même occasion ne pas avoir lu le livre de son épouse.

Une manière habile de faire savoir que sa femme a eu toute la liberté requise pour relater ses souvenirs... et attiser, ainsi, l'appétit des curieux.

En tout cas, la méthode promotionnelle a l'air de porter ses fruits. L'autobiographie suscite déjà la convoitise et l'excitation des chroniqueurs mondains et des amateurs de potins. «Melania a réussi», note la journaliste Olivia Craighead dans le média américain The Cut, «dans la mesure où elle suggère que le contenu des mémoires pourrait être étrange et rebutant».

«Il est difficile de surestimer à quel point j'attends cela avec impatience», note pour sa part l’éditorialiste Camilla Long dans le Times. «Pour Donald Trump, il s'agit clairement d'une nouvelle tentative de reconquérir les Karens d'Amérique, un groupe démographique crucial.»

«S’il y a une personne qui peut le faire, c’est Melania, dont le contrat de mariage, lorsqu’ils se sont mariés en 2005, était, comme je l’ai entendu dire un jour, 'aussi épais qu’un annuaire téléphonique'» Camilla Long dans le Times.

Rendez-vous le 8 octobre donc, afin de découvrir les secrets de la plus mystérieuse first lady de l'histoire américaine - ou une énième breloque marketing, tout juste bonne à accrocher au sapin de Noël.