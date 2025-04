Elon Musk se fait défoncer sur un jeu vidéo

«Tu n'as pas d'amis, tu vas mourir seul»: Musk insulté lors d'un jeu vidéo

Elon Musk s'est fait sévèrement insulter par des joueurs en ligne lors d'un livestream. Il a quitté le jeu au bout d'une heure et demie.

Thomas Wanhoff / t-online

Quand il n'est pas occupé par ses activités d'entrepreneur ou de conseiller pour la Maison Blanche, Elon Musk s'adonne volontiers à des jeux vidéos. Un récent voyage dans son jet privé lui a donné l'occasion de rejoindre un jeu en ligne et de tester la qualité de l'accès à Internet via ses satellites Starlink.

Comme le rapporte le journal britannique Independent, Musk a rejoint le jeu Path of Exile 2 lors de son vol. Ce n'est pas la première fois qu'il apparaît dans le livestream de ce jeu de rôle. Cette partie n'a cependant pas été un succès et il a été battu par un joueur surnommé «Bloated Miller». Mais ce n'est pas la seule défaite que Musk a essuyé lors de sa partie.

D'autres joueurs ont vivement critiqué le patron de Tesla:

«Tu n'as pas d'amis et tu vas mourir seul»

«Tu as ruiné le pays comme tu as ruiné tous tes mariages»

Musk a joué pendant 90 minutes, le visage figé. Ce n'est que lorsqu'un joueur l'a traité de «stupide et laid» qu'il a répondu: «Il y a beaucoup de r****** dans le chat», sans que l'on sache exactement ce qu'il entendait par cette expression.

Musk a laissé mourir son joueur et a quitté le chat

Un autre joueur a prétendu être la mère de l'un de ses enfants, et un autre a dit être l'un de ses enfants. Lorsque les commentaires souhaitant la mort de Musk se sont multipliés («Meurs, meurs, meurs!»), il a écrit «Oh, nous avons perdu la connexion». Son personnage est mort dans le jeu et Musk s'est déconnecté. Le livestream était initialement disponible sur son compte X, mais il l'a ensuite supprimé. Plus tard, des enregistrements ont été publiés sur YouTube.

Assis dans son jet privé, Musk participait à un jeu vidéo. Image: screenshot youtube

Le chat du livestream n'est pas le seul endroit où Musk se fait critiquer. Une sénatrice démocrate a déposé un projet de loi interdisant l'attribution de contrats et de subventions gouvernementaux à des entreprises détenues par des employés spéciaux du gouvernement.

Cette loi vise le CEO de SpaceX et de Tesla. En effet, Donald Trump avait déclaré l'entrepreneur comme employé spécial du gouvernement, selon un collaborateur du Sénat. Les employés spéciaux du gouvernement, dont font partie de nombreux membres du «Department of Government Efficiency» (Doge) de Musk, sont limités à 130 jours et exemptés de certaines règles de divulgation financière.

«Ceux qui se mettent au service de notre pays devraient le faire parce qu'ils veulent contribuer à l'amélioration de notre nation – et non pas parce qu'ils veulent tirer profit de leur service public aux dépens des contribuables» La sénatrice démocrate Jeanne Shaheen au journal britannique The Guardian.

Le projet de loi de Jeanne Shaheen interdirait explicitement à une autorité exécutive d'accorder un «contrat, une subvention ou un accord de coopération» à une entreprise dont le propriétaire économique est un employé spécial du gouvernement avec une participation de plus de 5%.

Mais comme les démocrates n'ont pas la majorité au Sénat, l'initiative a peu de chances de réussite. Néanmoins, le projet de loi augmente la pression sur Musk et sur le président Donald Trump. Le rôle de Musk au sein du gouvernement américain est également contesté par certains républicains. De plus, les investisseurs de Tesla deviennent nerveux face à la baisse des ventes et à la détérioration de l'image de marque. Certains ont déjà demandé à ce que Musk se concentre à nouveau davantage sur ses entreprises.

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci