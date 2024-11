Le président russe Vladimir Poutine «ne s'arrêtera pas de lui-même», a martelé mardi le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans une intervention diffusée en vidéo devant le Parlement européen pour marquer le 1000ᵉ jour de l'invasion russe.



«Poutine se concentre sur la victoire. Il ne s'arrêtera pas de lui-même. Plus il dispose de temps, plus les conditions se détériorent», a insisté le chef de l'Etat ukrainien dans un discours longuement ovationné par les eurodéputés. C'est le «meilleur moment» pour «pousser plus fort» contre la Russie, a-t-il estimé.



«Poutine reste plus petit que les Etats unis d'Europe. Je vous exhorte à ne pas l'oublier et à ne pas oublier tout ce que l'Europe est capable de faire», a-t-il poursuivi.

Bild: sda