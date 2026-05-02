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L’Iran aurait touché plus de la moitié des bases américaines

Plus de la moitié des bases militaires américaines au Moyen-Orient ont été endommagées lors d’attaques iraniennes. C’est ce que révèle une enquête de CNN.
Malgré une puissance militaire massivement détruite et décimée, l’Iran aurait infligé des dégâts plus importants que ce qui était connu jusqu’ici à l’armée américaine.Image: montage watson

Voici les dégâts faits par l'Iran sur les bases américaines

Plus de la moitié des bases militaires américaines au Moyen-Orient ont été endommagées lors d’attaques iraniennes. C’est ce que révèle une enquête de CNN.
02.05.2026, 20:5502.05.2026, 20:55

Malgré une puissance militaire massivement détruite et décimée, l’Iran aurait infligé des dégâts plus importants que ce qui était connu jusqu’ici à l’armée américaine.

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Dans le cadre de ses frappes de représailles contre les attaques américaines et israéliennes visant ses propres installations militaires, ses forces auraient touché au moins 16 installations américaines dans huit pays. C’est ce qu’a rapporté la chaîne américaine CNN vendredi dans un reportage télévisé.

L’ampleur des dégâts est sans précédent, a déclaré à CNN une source américaine informée de la situation:

«Je n’ai jamais rien vu de tel. Il s’agit de frappes rapides et ciblées utilisant une technologie de pointe»

Les principales cibles étaient, selon CNN, des avions d’une valeur de plusieurs millions de dollars. Sur la base aérienne Prince Sultan, en Arabie saoudite, un avion de type Boeing E-3 Sentry aurait notamment été détruit.

Die Hauptziele schienen Flugzeuge im Wert von mehreren Millionen Dollar zu sein. Auf dem Luftwaffenstützpunkt Prince Sultan in Saudi-Arabien wurde ein Flugzeug vom Typ Boeing E-3 Sentry zerstört, das ...
Le Boeing E-3 Sentry détruit.Image: screenshot x/cnn

Cet appareil fournit à l’armée américaine des services de surveillance, de commandement, de contrôle et de communication. A lui seul, il serait évalué à près d’un demi-milliard de dollars et n’est aujourd’hui plus produit.

Les principales cibles semblaient être des avions d’une valeur de plusieurs millions de dollars. Sur la base aérienne Prince Sultan, en Arabie saoudite, un avion de type Boeing E-3 Sentry a été détruit, qui…

«Les Américains se tirent une balle dans le pied»

Mais les systèmes de communication critiques américains ont également été pris pour cible. Au camp Arifjan, au Koweït, des images satellites montrent que l’Iran a détruit presque tous les «Ray-Domes», à une exception près. Il s’agit de structures destinées à protéger les antennes satellites.

Une personne proche des évaluations de dommages et conseillère du Congrès a déclaré à CNN:

«Nos systèmes radar sont la ressource la plus coûteuse et en même temps la plus rare dans la région»

Ces systèmes sont aussi les plus difficiles à remplacer.

Des rapports précédents indiquaient que 13 bases américaines au Moyen-Orient étaient devenues pratiquement «inhabitables». Selon le New York Times, cela a contraint des soldats américains à travailler en télétravail depuis des hôtels et des bureaux.

Au cours des deux premières semaines du conflit, les attaques iraniennes contre les bases militaires américaines auraient causé environ 800 millions de dollars de dégâts, selon un rapport du Center for Strategic and International Studies et une analyse de la BBC.

La guerre a déjà coûté 25 milliards de dollars

Mercredi, le ministère américain de la Défense a communiqué pour la première fois le coût du conflit pour les Etats-Unis jusqu’à présent: selon un haut responsable du Pentagone, environ 25 milliards de dollars américains.

L'Iran fait la loi dans le détroit d'Ormuz avec sa «flotte moustique»

Il s’agit d’une estimation de l’ensemble des dépenses engagées depuis le début de l’«opération Epic Fury», a déclaré Jules Hurst lors d’une audition à la Chambre des représentants. La majeure partie de cette somme a été consacrée aux munitions.

Jules Hurst a par ailleurs indiqué que le Pentagone demanderait au gouvernement américain un budget supplémentaire «dès que nous disposerons d’une évaluation complète des coûts du conflit». Selon le site Politico, il avait auparavant déclaré que la première semaine de la guerre en Iran avait coûté 11 milliards de dollars. (trad. tib)

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Des manifestations, en Iran et ailleurs
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source: epa / sedat suna
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Video: extern / rest
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