Melania Trump manque (une fois de plus) à l'appel

Alors que l'on spéculait sur un grand retour de Melania il y a encore quelques heures, l'absence de l'ancienne première dame sur les photos de la famille Trump à Noël a ravivé les spéculations.

Aussitôt réapparue, aussitôt disparue. Quelques heures seulement après les rumeurs sur son possible retour à la lumière aux côtés de son candidat de mari en 2024, Melania Trump a brillé, une fois de plus, par son absence.

Ce coup-ci, c'est une photo de famille du clan Trump, publiée mardi, qui a reposé l'éternelle question sur la table: «Bon sang, mais où est-elle?»

Il faut dire que tous les membres de la clique, ou presque, s'étaient entassés devant le sapin clinquant de Mar-a-Lago, à Palm Beach, à l'occasion du dîner de Noël.

Un Donald Trump éclatant, of course, encadré de son fils aîné Don Junior et sa fiancée Kimberly Guilfoyle; sa fille adorée Ivanka Trump (oui, même elle!) et son mari Jared Kushner, avec leurs trois enfants; sa fille cadette Tiffany Trump et son mari; sans oublier le jeune Barron Trump, 17 ans, le (grand) petit dernier du 45e président. Même le père de Melania, Viktor Knauss, figure sur ce joyeux portrait de famille, c'est dire.

Seuls deux Trump manquent sur cette fresque dorée: Eric, son second fils, et Melania. Son épouse discrète laisse un vide tellement béant qu'un porte-parole a dû prestement se justifier en affirmant au New York Post que Madame Trump était «occupée» par «une affaire familiale» au moment de la photographie. De quoi faire redoubler les spéculations. Quelle affaire de famille serait plus importante que celle du dîner de Noël?

«Isolée» et «étrange»

D'autant que l'ancienne top-model de 53 ans vit désormais presque exclusivement sur place, dans le domaine de Floride. Selon le Washington Post, dans un article consacré à Melania le mois dernier, l'ancienne première dame entend rester à Palm Beach aussi longtemps que son fils unique, Barron, dont elle est très proche, achève ses études secondaires dans la région.

Mar-a-Lago, où l'épouse de Donald Trump vivrait «isolée» et «à l'abri des regards», dans l'une des nombreuses chambres du club. Elle partagerait son temps entre le sauna et son cercle restreint, composé de ses parents et d'une poignée d'amis. Quand elle ne se fait pas livrer ses repas dans la partie privée, on peut parfois l'apercevoir en train de dîner avec son mari dans la partie publique.

«Elle sort rarement de Mar-a-Lago. C'est une vie étrange et isolée qu'ils mènent dans cet endroit» Laurence Leamer, auteur d'un livre sur les Trump et ancien membre du club avant d'être banni à vie de Mar-a-Lago par Donald Trump, au Telegraph.

A en croire les résidents de la paisible enclave insulaire de Palm Beach, Melania s'aventure très peu hors des murs du manoir - pas même pour une séance de shopping dans les magasins haut de gamme de Worth Avenue, située à seulement trois kilomètres. «Elle avait l'habitude de venir, mais personne ne l'a vue depuis des années», confie un vendeur de Salvatore Ferragamo, au Post.

Selon des documents financiers, Melania emploierait désormais un styliste, payé 108 000 dollars au cours des six premiers mois de 2023. On ne pourra pas dire que son travail a été très exposé aux yeux du monde cette année.

De bonnes raisons de disparaître

La première explication banale pour expliquer cette présence fantomatique réside sans doute dans le fait que Melania fait seulement ce qu'elle veut («Elle a toujours dit qu’elle ferait ce qu’elle voulait», glisse une ancienne amie, Stephanie Winston Wolkoff, autrice d'une livre sur Melania). Il y a toutefois une seconde (et bonne) raison à son absence sur la photo de famille.

Selon une source proche du clan auprès du réseau Fox News, Melania n'a pas pris aux célébrations de Noël des Trump à Mar-a-Lago, afin de pouvoir passer du temps avec sa mère malade.

«Melania a toujours été très dévouée envers toute sa famille. Il n'est pas surprenant qu'elle ait passé ce Noël avec sa mère malade» Une source proche de Melania Trump à Fox News Digital.

Plus tôt cette année, l'intéressée affirmait à la chaîne conservatrice qu'elle soutenait pleinement la campagne présidentielle de son mari, et qu'elle attendait avec impatience de «restaurer l'espoir pour l'avenir et de diriger l'Amérique avec amour et force», à l'occasion d'un éventuel second mandat à la Maison-Blanche.

Sans oublier d'ajouter qu'il serait pour elle un «privilège» de redevenir première dame. Hmm. Avant ça, il faudrait d'abord que la très demandée Melania Trump daigne sortir de sa chambre.