La nouvelle a défrayé la chronique: Vanessa Trump, l'ancienne belle-fille de Donald Trump, partage désormais la vie de Tiger Woods. getty/watson

Elle a mis au monde 5 Trump: voici la nouvelle copine de Tiger Woods

La rumeur a fait les gorges chaudes du gratin du sud de la Floride ces derniers jours. C'est désormais officiel. La légende du golf Tiger Woods fréquente l'ancienne belle-fille de Donald Trump, Vanessa. Mais qui est cette blonde discrète, qui rôde encore dans l'orbite rapprochée du président?

New York, août 2003. Donald Trump, son fils aîné sur les talons, erre au milieu d'un défilé de mode. Sa carrure trapue de lanceur de poids et sa chevelure blonde sont déjà légendaires au milieu du gratin new-yorkais. A ses côtés, Don Jr, «Donnie» pour les intimes, 26 ans, se cherche encore une place. Après des années à tenter de se rebeller maladroitement contre l'écrasante figure paternelle, ce «bon gars» amateur d'activités en plein air et de beuveries, a fini par rentrer de sa retraite de ski à Aspen, la queue entre les jambes, pour quémander du travail dans l'empire immobilier familial. La Trump Organization.

Au fond, Don Jr n'a jamais pu échapper à ce célèbre père. Encore moins lui résister.

Le bon et la brute

Surtout pas quand l'influent milliardaire lui désigne une ravissante blonde d'1m78 venue assister au show, ce soir-là. Cette fille, c'est Vanessa Hayden. Une mannequin de 25 ans à la peau bronzée et aux fossettes mutines qui a grandi dans l'Upper East Side, le quartier le plus chic de Manhattan. Une sorte de Serena van der Woodsen en chair et en os, fille d'un célèbre avocat de la ville et d'une mère patronne d'une petite agence de mannequins de 30 ans sa cadette.

La jeune et jolie Vanessa Haydon, en 2004. WireImage

Une fille de bonne famille, certes, mais aussi une graine de rebelle. Une «vraie gangster», une «brute», décrivent d'anciens camarades de classe, devenue une figure incontournable de la vie nocturne de la Grosse Pomme.

Après une idylle avec un délinquant emprisonné pour trafic de drogues et homicide involontaire quand elle était adolescente, Vanessa a défrayé la chronique pour son amourette présumée avec Leonardo DiCaprio, en 1998 - une relation qu'on la soupçonne d'avoir elle-même inventée dans les tabloïds.

«Vanessa a vraiment bien su se jouer des médias» Un ancien camarade de classe au magazine New York

C'était avant qu'elle ne se trouve finalement un fiancé en un prince saoudien, Khalid bin Bandar bin Sultan Al Saud, qu'elle fréquente pendant trois ans avant que les attentats du 11-Septembre ne mettent fin à leurs fantasmes de mariage.

Un mariage

Ce soir d'août 2003, Vanessa Haydon est un électron libre comme l'air. Sans attendre la réponse de son fils, Donald Trump fonce droit vers la jeune femme et lui lance:

«Hey, je suis Donald Trump! Je voulais te présenter mon fils, Donald Jr»

Tous trois échangent trois mots. Une discussion «brève» et «gênante», décrira Vanessa elle-même au New York Times, quelques années plus tard. Mais ce n'est que le début. A l'entracte, Donald Trump remarque une autre jolie fille à proximité. Rebelote. Il revient à la charge.

«Je ne crois pas que tu aies rencontré mon fils, Donald Trump Jr»

«Oui, on vient de se rencontrer, il y a cinq minutes», répond du tac au tac Vanessa Haydon, avant de rejeter un coup d'œil à ce pauvre Donnie - «comme si on venait de prendre des pilules pour les fous», racontera-t-il lui-même. «Vous savez, j'avais 25 ans à l'époque, et je m'en sortais très bien avec les filles. Ce n'était pas vraiment mon truc de laisser mon père essayer de draguer les filles pour moi.»

Donald Jr et Donald Trump au cours de ce fameux défilé de mode, en 2003. WireImage

Malgré cette première rencontre ratée, il faut croire que le destin voulait vraiment les réunir. Six semaines plus tard, «Donnie» et Vanessa se croisent à nouveau, à l'occasion une fête d'anniversaire chez Butter, un restaurant du centre-ville. Ils sont présentés une troisième fois - par un ami commun et non pas un potentiel beau-père embarrassant. Aucun des deux ne se souvient de l'autre. «On a discuté pendant une heure», glisse Vanessa, en 2006.

«Et puis soudain, j'ai compris: "Attends, tu étais à ce défilé de mode. Attends... tu es… celui avec le père attardé!"» Vanessa Trump, en 2006, au New York Times

Celui-là même. C'est un coup de foudre. Même si des maladresses, il y en aura d'autres. Comme lorsque, l'année suivante, Donald Jr. ploie le genou et fait sa demande avec une bague de 100 000 dollars - une bague que ce «radin» notoire a reçue gratuitement en échange d'une demande en mariage publique devant la bijouterie Bailey, Banks & Biddle, dans le New Jersey. (Il semble toutefois que Vanessa ait tout de même eu droit à une autre demande, plus romantique et plus privée, quelques mois plus tôt.)

La fameuse bague à 100 000 dollars. Image: New York Daily News

Le résultat est le même: le 12 novembre 2005, comme l'exige la tradition familiale, le couple se marie à Mar-a-Lago, au cours d'une cérémonie tout en froufrous, paillettes et dollars, autour de la piscine du club privé de Palm Beach.

Un mariage avec le fils de l'homme le plus célèbre de New York qui achève de propulser Vanessa Haydon Trump dans les bons papiers de Page Six et du New York Post. Un rôle d'épouse modèle pour lequel elle semble fabriquée et qui renforce la présence du couple dans les cercles mondains de la ville.

«Vanessa était très affectueuse, elle était follement amoureuse de Donnie, elle était ravie de devenir une Trump» Christine Schott , ancienne agente de mannequins et attachée de presse de Vanessa Trump, au New York Times en 2019

Plus qu'une épouse parfaite, Vanessa Trump se complaît surtout dans son job de mère. Au sein d'une famille plus connue pour lancer projets immobiliers, marques de vêtements, parfums ou complexes de golf, Vanessa s'est choisi une autre spécialité: ses cinq enfants. «Elle m'a dit au mariage qu'elle voulait cinq enfants. Elle était très précise à ce sujet. Pas trois, ni quatre, mais cinq», se souvient son attachée de presse.

Chose promise, chose due. Quelques mois après leur union, Don Jr et Vanessa annoncent au cours d'une petite cérémonie publique organisée dans leur appartement de l'Upper West Side la naissance imminente de leur progéniture. Ce sera une fille, Kai, le 12 mai 2007. Quatre autres bébés suivront au cours des sept années suivantes.

«Ma belle-sœur Vanessa est une machine», s'émerveille par exemple Ivanka, la sœur de Don Jr, dans People en 2016.



«Elle peut prendre tous mes enfants sous le bras sans même s'en rendre compte. Elle a cinq enfants et c'est une Wonder Woman pour moi» Ivanka Trump dans People, en 2016

Un rôle que Vanessa Trump embrasse encore pleinement aujourd'hui, comme le résume sa biographie sur X, dont le compte est tout à la gloire de son illustre progéniture: «Mère de cinq enfants extraordinaires. Mes enfants sont ma vie.»

Vanessa Trump et ses «merveilleux» enfants, en 2022. image: x

Trump jusqu'au bout des ongles

Tout au long de ses 12 ans de mariage avec le fils aîné de Donald Trump, Vanessa passera largement inaperçue par rapport aux autres membres du clan. Rien de bien surprenant. Entre les trois mariages, les deux divorces et les cinq enfants que Donald Trump Senior a accumulés au fil des années, sans parler des conjoints et des enfants qui s'y sont rajoutés, savoir qui est qui dans la plus célèbre famille d'Amérique peut vite relever du casse-tête généalogique.

Bien au-delà de la finalisation de son divorce à l'amiable avec le père de ses enfants, en février 2019, Vanessa a continué à faire profil bas. Après cette rupture, elle a continué à se complaire dans un mutique et appréciable célibat - une solitude qui ne l'empêchera pas de rester très proche du clan dont elle porte toujours le patronyme.

Donald Trump, Vanessa Trump et Kai Trump en 2022, en Floride. Image: Icon Sportswire

C'est dans cette orbite privilégiée mêlant soleil de Floride, polos bien repassés et pelouses fraîchement tondues que Vanessa Trump aurait fait la connaissance de Tiger Woods. On ignore comment tous deux se sont rencontrés, précisait déjà le Daily Mail le 13 mars dernier, mais les occasions de faire causette étaient nombreuses pour ces deux résidents de Palm Beach.

Non seulement Vanessa et Tiger vivent à seulement 20 minutes l'un de l'autre, mais leurs enfants étudient dans la même école. Sans oublier que Kai Trump, aujourd'hui âgée de 17 ans, se rêve golfeuse professionnelle, à l'instar de la fille de Tiger Woods, Charlie, 16 ans.

Le couple a fini par officialiser ce dimanche, sur le compte Instagram de Tiger Woods. instagram

Simples «amis» au départ, le golfeur mondialement connu et l'ex-belle-fille du président américain formeraient désormais un «bon couple» depuis novembre 2024, susurre une source de Page Six. «Ils sont équilibrés, ils aiment éviter les drames, ils partagent beaucoup de valeurs.»

«Ils ont beaucoup en commun. Ils sont tous deux habitués à la surveillance publique. Ils savent tous deux préserver leur vie privée. Ils sont tous deux parents» Une source de Page Six

De quoi aider Tiger Woods, vainqueur de quinze tournois majeurs, à panser ses plaies et sa frustration, après une rupture du tendon d'Achille qui exclut d'emblée sa participation aux Masters du mois prochain, en Géorgie. Lui qui a toujours eu le chic de «sortir avec des filles qui ne lui convenaient pas», comme l'affirme un proche, trouvera peut-être une stabilité bienvenue dans une «Wonder Woman» ayant perdu tout attrait pour la publicité.